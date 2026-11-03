이 대통령, 국무회의 배석 중수청장 등에 "사정기관 엄정해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국가나 사회가 투명하고 합리적이라는 신뢰를 갖게 하기 위해서는 이 사정(司正) 역할이 엄정해야 된다."

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큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장(왼쪽)과 김종철 경찰청장 직무대행이 3일 청와대에서 열리는 국무회의 시작 전 대화를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 3일 국무회의에 참석한 김지용 중대범죄수사청장 등 사정기관장들에게 한 당부다. 김 청장은 수사·기소 업무 기관장들의 국무회의 배석 논란에도 지난달 19일 임명장을 받은 이래 열린 세 차례의 국무회의에 모두 참석했다.이 대통령은 "지금 사정기관의 분들 오셨겠죠"라고 참석 여부를 확인한 후 이러한 당부를 했다. 개정 형사소송법 시행 한 달을 맞아 일선 현장의 혼선 등에 대한 지적이 여러 언론을 통해 보도되고 있는 점을 짚은 것으로 풀이된다.이 대통령은 "소위 수사권 분리, 그 다음에 사법체계 변경이 오면서 많은 분들이 걱정하고 있다"면서 "권력이나 지위를 이용한 범죄 또는 많은 사람들에게 피해를 입히는 금융범죄에 대해서 제대로 조사, 처벌되는지에 대한 의문이 있을 뿐더러 많은 우려들을 하고 있다"고 짚었다.이어 "이런 점들을 좀 불식시키고 대한민국 국가나 사회가 투명하고 합리적이라는 신뢰를 갖게 하기 위해서는 이 사정 역할이 엄정해야 한다"며 "힘들고 좀 인력도 부족하고 그렇겠지만 국민들의 불신과 우려를 불식시키기 위한 강도 높은 역할이 필요하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 "전 세계적인 현상이기도 한데 사회가 너무 극단화되고 있다. 중간이 점점 없어지고"라며 가짜뉴스에 대한 강력한 대응도 필요하다고 했다.이와 관련해 이 대통령은 "부당한 경제적 이익을 얻는 수단으로 허위사실을 만들어서 조직적으로 유포하고 클릭 수를 통한 장사를 한다든지, 정치적인 목적으로 허위사실을 유포해서 사회 혼란을 유발한다든지 그런 일들이 너무 일상화 되고 있다"고 지적했다.특히 허위사실을 통해 사회혼란을 일으키거나 경제적 이익을 취하는 행위에 대해선 사회적 피해가 너무 크기 때문에 과거보다 더 강력한 대응이 필요하다면서 "조직 정비의 어려움이 있겠지만 국민들께서 소위 사법개혁 계획에 따른 걱정을 하지 않도록 그게 바람직한 방향이고 제대로 효율적으로 잘 작동하고 있다는 것을 보여주시기 부탁드린다"고 했다.한편, 이 대통령은 이 자리에서 수도권 주택 가격에 대한 정확한 데이터를 국민에게 제공해야 한다고도 강조했다. 서울 아파트값이 90주 연속 오름세를 이어가고 있는 가운데 강남3구의 하락폭은 반대로 커진 상황을 두고 상반된 시장 분석과 전망들이 나오고 있음을 지적한 것으로 보인다.이에 대해 이 대통령은 "부동산 시장의, 특히 수도권 주택 가격의 전망을 두고 여러 이야기들이 나오고 있다. 폭락을 걱정하는 쪽도 생겨나고 있다"라며 "정부에서 할 수 있는 일 중 객관적 데이터를 좀 제대로 설명하는 게 필요할 것 같다"고 했다.무엇보다 이 대통령은 "통계 자료들은 정기적으로 내고 있지만 그게 제대로 전달되는지 좀 걱정이 된다"라며 "주택 가격 상승을 해야 이익을 보는 쪽이 그 자료 중 일부만 가지고 한쪽 방향으로 몰아가는 측면들이 보인다"고 했다.구체적으론 "서울 지역 아파트 매물이 급속도로 늘어나고 있고 거래량은 매우 급속도로 줄어들고 있다. 주요 지역들의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있다"며 "이 정확한 데이터들을 우리 국민들께서 직접적으로 접할 수 있게 잘 알려주는 게 중요하지 않을까 생각된다"고 말했다.아울러 "(부동산 가격 안정이) 정부 당국의 의지대로 꼭 되는 것은 아니다"며 "그럼에도 시장을 믿고 정확한 정보에 따라서 시장 상황에 대응할 수 있도록 하는 것이 정부의 주요 역할"이라고 덧붙였다.