"충남 재정 부족 1조 7000억에서 4500억으로 단계적 축소"

▲박수현 충남지사 "재정 부족분, 예산 재검토 및 추경으로 보강할 것“ 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 2일 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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박수현 충청남도지사가 지난 2일 열린 기자회견에서 도의 재정 공백 및 예산 편성 상황과 관련해 단계적 검토를 거쳐 재정 부족 규모를 대폭 줄였으며, 부족분에 대해서는 향후 추가경정예산을 통해 보강하겠다는 방침을 밝혔다.박 지사는 "2026년 하반기 기준 1조 348억 원 규모의 재정 공백 발생 가능성에 따라 재정 정상화를 추진해 왔다"고 설명했다.이어 내년도 예산안 편성 상황에 대해 "초기 세입·세출 검토 시 약 1조 7000억 원 수준의 재정 부족이 예상됐으나, 1차 검토에서 약 1조 3000억 원, 2차 검토에서 8500억 원, 3차 검토를 통해 최종적으로 약 4500억 원 수준까지 부족 규모를 줄여 예산안을 짜고 있다"고 밝혔다.충남도는 잔여 재정 부족분에 대해 다년도 대규모 사업의 시기 조정, 시·군 일반조정교부금 및 교육청 전출금 등의 집행 시기를 2~3개월가량 조정해 피해를 최소화하는 방향으로 의회에 예산안을 제출했다.박 지사는 "올해 추가 세수분 및 미래대응기금 이전 등 내년 초 추가 세입 확보가 예상된다"며 "2027년 4~5월경 예정된 2027년도 제1차 추가경정예산(추경) 편성을 통해 이번에 삭감되거나 조정된 사업들을 충분히 보강하겠다"고 강조했다.아울러 중앙정부와의 협의 상황에 대해 "정부가 재정 부족 상태를 해결해주겠다고 확약하고 있는 만큼, 상황을 계속해서 지켜보며 대응하겠다"고 덧붙였다.