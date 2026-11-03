불법사이트·대형 화재·산불... 과학기술로 국가 긴급 현안 푼다

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큰사진보기 ▲박인규 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장이 지난 8월 31일 오후 서울 종로구 정부서울청사 본관 브리핑룸에서 '2027년 국가연구개발사업 예산 편성(안)' 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

정부가 예측하기 어려운 국가적 긴급 현안에 신속하게 대응하기 위해 과학 기술을 투입한다. 사이버 범죄부터 대형 재난 현장까지 부처별 현장 수요를 즉각 반영해 단년도 연구개발(R&D) 지원에 나선다.과학기술정보통신부는 3일 국가 긴급 현안 대응을 위한 '범부처 현장 수요 신속 대응 연구개발' 2차 과제 3건을 최종 선정하고 본격적인 연구개발에 착수한다고 밝혔다.이번에 선정된 과제는 ▲인공지능(AI) 기반 불법 사이트 대응 기술 개발 ▲산불 피해지 복구 사업 정밀 점검 관리 시스템 개발 ▲대형 화재 현장 신속 대응을 위한 현장 지원 기술 개발 등이다.'범부처 현장 수요 신속 대응 연구개발'은 신기술 등장과 사회적 변화, 글로벌 위기 등 예측하기 어려운 환경 변화에 적기에 대응하기 위해 올해 새롭게 도입된 범부처 수요 기반 연구개발 지원 체계다. 정규 예산 절차로는 미리 대비하기 어려운 각 부처의 긴급한 연구개발 수요를 발굴해 과제를 선정하고, 단년도 과제로 예산을 즉시 지원하는 것이 특징이다.과기정통부는 이번 2차 과제 선정을 위해 5개 중앙행정기관 등이 제기한 긴급 수요 8건을 대상으로 현안의 시급성과 중요성, 신속 추진의 적합성, 기존 사업과의 유사·중복성 등을 종합 평가했다.이번에 선정된 3대 과제는 국민 안전과 직결된 현장의 시급한 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다.먼저 성평등가족부가 제안한 'AI 기반 불법 사이트 대응 기술'은 주소를 수시로 바꾸며 확산하는 불법 사이트에 대응하기 위한 것이다. 기존 차단 방식만으로는 새롭게 등장하는 사이트를 신속하게 차단하는 데 한계가 있다는 판단에서다.새 기술은 AI를 활용해 불법 사이트 간 연결 관계와 불법 수익 정보를 탐지·분석하는 방식이다. 이를 통해 관계 기관이 불법 사이트의 연관성을 파악하고 새롭게 등장하는 사이트에도 신속하게 대응할 수 있도록 지원한다.산림청이 추진하는 '산불 피해지 복구 사업 정밀 점검 관리 시스템'은 드론과 AI를 활용해 산불 피해지 복구 사업의 부실 시공 여부를 점검하는 기술이다.지난해 3월 역대 최대 규모의 영남권 산불에 이어 올해 2월 밀양 산불 등 현재까지 약 405건의 산불이 발생하면서 복구 사업에 대한 관리·감독 부담도 커지고 있다. 특히 산림청이 지난 5월 실시한 산림사업법인 1차 실태 조사에서는 전체 1901개 법인 가운데 900여 개 업체가 위법·부실 의심 업체로 확인됐다.정부는 드론과 AI를 결합한 이동형 점검 기술을 개발해 복구 사업의 시공 상태를 보다 정확하고 효율적으로 확인하고, 부실 공사로 인한 산사태 등 2차 피해를 예방한다는 계획이다.소방청이 제안한 '대형 화재 현장 신속 대응 기술'은 디지털트윈(가상 모형) 기반의 실내 공간 3차원 모델링 기술을 개발하는 사업이다. 최근 대전 안전공업 화재와 인천 쿠팡 물류센터 화재 등 대형 화재가 잇따르면서 화재 현장의 건물 내부 구조와 소방 시설 위치 등을 신속하게 파악할 필요성이 커진 데 따른 것이다.개발된 기술을 현장에서 실증하면 소방지휘관이 화재 건물 내부 상황을 보다 빠르고 정확하게 파악해 현장 대응과 구조·진압 작전을 효과적으로 수립할 수 있을 것으로 기대된다.앞서 과기정통부는 지난 7월에도 사이버 보안과 개인정보 보호, 신종 감염병, 화학 사고 예방 분야에서 긴급 연구개발 과제 4건을 선정한 바 있다.과기정통부는 앞으로도 관계 부처의 연구개발 수요를 지속적으로 검토해 국가 긴급 현안 발생 시 필요한 과제를 적기에 발굴·지원할 방침이다. 시범 연구 성과를 바탕으로 후속 연구가 필요한 과제에 대해서는 각 부처가 다음 연도 예산을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다.박인규 과기정통부 과학기술혁신본부장은 "국가적 긴급 현안에 대응하기 위해서는 현장에서 필요로 하는 기술을 적시에 확보하는 것이 중요하다"며 "관계 부처와의 협력을 통해 긴급 연구개발 수요를 신속하게 지원하고, 개발된 기술이 현장에서 적극 활용되어 국민의 삶에 실질적 도움이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.