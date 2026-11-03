[단독] 반도체 클러스터 시동...광주 군공항 축구장 폐쇄

큰사진보기 ▲호남 반도체산단 조성 부지호남권 반도체 첨단 국가산업단지 후보지. 광주 군공항 일원 826만㎡(250만평) 규모로 조성된다. 삼성전자, SK하이닉스의 800조 원 규모 투자를 통해 수도권에 이은 제2의 반도체 생산기지로 조성될 예정이다. ⓒ 국토교통부 관련사진보기

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광주 군공항 인근에 위치한 '보라매 축구공원'이 호남권 반도체 클러스터 조성 사업의 시작을 알리며, 준공 11년만인 올해 12월 폐쇄된다.반도체 메모리 팹(공장)이 들어설 클러스터 부지 내 시설물에 대한 사용 중지 또는 폐쇄 조치는 이번이 처음이다.3일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 전남광주통합특별시 체육시설과는 최근 광주광역시축구협회에 '보라매 축구공원 사용 중지 협조 요청' 공문을 보냈다.공문에는 '보라매 축구공원을 호남권 반도체 첨단국가사업단지 부지 조성에 사용되는 흙(성토재) 반입과 적치 공간으로 활용하기 위해 사용 중지를 요청한다'고 명시했다.이에 따라 보라매 축구공원은 이미 대관 사용료가 납부된 11월 말까지만 사용할 수 있으며, 12월부터 대관 또는 임대가 중단된다.특별시와 한국토지주택공사(LH)는 이날 오전 보라매 축구공원을 찾아, 호남권 반도체 클러스터 조성과 관련해 해당 터를 어떤 방식으로 활용할지 등을 논의했다.호남권 반도체 클러스터 예정지인 광주 군공항 일대가 토지거래허가구역으로 묶이긴 했지만, 예정 부지 내 시설물이 사용 중지되는 것은 이번이 처음이다.시 관계자는 "보라매 축구공원은 국방부 소유로, 호남 반도체 클러스터 예정 부지 안에 들어가는 곳"이라며 "예정 부지 내 시설물에 대한 첫 번째 사용 중지 조치"라고 설명했다.보라매 축구공원은 2015년 6월, 당시 광주광역시와 제1전투비행단이 옛 장암마을에 조성했다. 4면의 인조 잔디 축구장과 편의 시설을 갖추고, 지난 11년간 광주권 K5·K6·K7 리그, 축구 동호인과 유소년 축구 대회 등을 소화했다.이 같은 보라매 축구공원이 호남권 반도체 클러스터 조성 사업 여파로 갑자기 사용 중단되자, 지역에서는 "800조 반도체 사업을 비로소 실감한다", "정말 오긴 오나 보다"라는 반응이 나오고 있다.시 체육회 한 관계자는 "내년까지는 무리 없이 보라매 축구공원을 사용할 수 있다고 생각했는데 갑자기 사용 중지 요청 공문이 내려와 당황스럽다"며 "이렇게 속도를 낼 거라고 예상하지 못했다. 내년 각종 대회를 어떻게 치러야 할지 대책을 세워야 할 것 같다"고 말했다.한편, 호남권 반도체 클러스터는 정부와 전남광주특별시, 삼성전자, SK하이닉스가 광주 군공항 이전 부지 약 250만 평에 800조 원 규모로 메모리 팹 4기 이상을 조성하는 사업이다. 2030년 6월 첫 양산을 목표로 정부와 특별시 등이 '전격전'에 나섰다.