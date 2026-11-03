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큰사진보기 ▲모든 관계는 노력이 필요하다는 것을... ⓒ 임혜영 관련사진보기

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잠결에 무슨 소리가 들린다. 바사삭 바사삭. 아주 작은 소리인데도 나는 눈을 번쩍 뜬다. 본능적으로 알아차린다. 무슨 사달이 나고 있다는 것을.불을 켜고 거실로 나가보니 역시나 고양이가 벽 모서리를 잔뜩 긁어 놓았다. 이사 오고 난 뒤로 계속 이런다. 아무 데나 긁는 것이다. 혼낸다고 알아듣는 것도 아니니 속으로만 삼킨다. 침대로 돌아와서는 도배를 다시 한다면 얼마나 들까 걱정하기 시작한다.아침에 일어나 거실을 자세히 살펴보니 모서리마다 조금씩 긁어 놓은 게 보인다. 이를 어쩌나. 비싸게 산 천연가죽소파도, 새로 산 식탁 의자도 죄다 구멍을 잔뜩 뚫어놓았는데 이제는 벽까지 긁어서 여기저기 벽지를 찢어놓았다.돌아다니며 벽지를 살피니 자기랑 놀아주는 줄 알고 도망치며 좋아한다. 어이가 없어서 피식 웃고 만다. 조금 후에는 내가 앉아 있는 책상 위로 올라와 몸을 비비고 노트북 위에 덜컥 앉아버린다. 일도 못하게 한다. 하긴 긁는 게 본능인데 그걸 탓하는 것부터가 잘못되었다. 부드러운 털을 쓸어주니 갸르릉 소리를 내며 좋아한다. 문득 어머니가 떠오른다.어머니가 며칠 전 건강검진을 받으셨다. 동행하려 했더니 괜찮다고 하셨다. 다 끝난 후 병원으로 가 죽을 사드렸다. 죽을 드시는 모습을 지켜보는데 왠지 더 볼 수가 없었다. 마른 손가락과 수척해진 모습에 목이 메었다. 항상 아버지와 함께 건강검진을 받으셨는데 이번에는 어머니 혼자다. 마음이 편치 않아 가까운 도넛 가게에 가서 어머니가 좋아하시는 꽈배기와 도넛을 몇 개 샀다. 전해 드리고 집으로 오는데 발이 쉽게 떨어지질 않았다.얼마 전, 아들 커플과 함께 오랜만에 식사를 했다. 내가 뭐라고 둘이 번갈아가며 "이것 드셔라, 천천히 드셔라"라며 극진히 대접했다. 에미를 챙기느라 제대로 밥맛을 느끼기나 했을지 모르겠다. 집으로 돌아오는 길에 폰을 꺼내 문자를 보냈다. "엄마가 젊은 너희들에게 배우는 게 많구나. 부모를 대하는 진심 어린 태도를 배웠단다."나는 평생 부모를 건성으로 대했다. 건성으로 찾아뵙고 건성으로 용돈을 드렸다. 보이지 않을 때는 잊고 살다 문득 존재를 확인하는 고양이 대하듯 부모를 대했다. 피곤하고 힘들 때는 귀찮아서 눈길 한번 주지 않아도 고양이는 수시로 와서 몸을 비볐고 끊임없이 말을 걸었다.부모를 진심으로 대한다는 것. 내가 그랬던 적이 몇 번이나 있을까. 굳이 진심으로 대하지 않아도 되는 줄 알았다. 이 관계는 저절로 유지되는 걸로 알았나 보다. 내 마음 내키는 대로 잘하기도 하고 못하기도 하였다. 그러던 중 젊은 사람들의 태도를 보고 뜨끔했다. 타성에 젖어 무감각해진 감성을 그들이 톡 건드려주었다. 그동안 나는 나이 들었다는 핑계를 대며 모든 걸 안일하게 바라보았나 보다.내가 정말 잘 보이고 싶었어야 할 사람은 부모였는데. 이제야 정신이 들어 부모에게 잘 보이려 하니 아버지는 떠나고 안 계시다. 부모에게는 효도만 하면 되는 걸까. 만약 내 자식이 나를 의무의 대상으로만 여긴다면 좀 서글플 것이다. 부모와 자식도 다른 인간관계와 다르지 않다. 서로 노력하고 존중해야 하는 사이이다. 잘 보이고 싶고, 기대되고, 설레는 사이여야 하는 게 아닐까.이제 나에게 어머니는 친구 같고 자매 같다. 설레는 마음으로 톡을 보내고 기대에 차 답장을 기다린다. 어머니가 싫어하시는 것은 되도록 하지 말아야겠다. 돌아가신 아버지에게 못한 만큼 어머니에게는 더 친근하고 살가워야 하겠지.잠결에 또 무슨 소리가 들린다. 귀를 곤두세운다. 무언가를 긁는 소리이다. 불을 켜고 거실로 나가본다. 역시나 벽을 긁고 있는 녀석이지만 이번에는 살포시 품에 안는다. 참 따뜻하다.