러·우 뒤흔든 '가짜 핵 경보'...역사는 오판의 위험을 경고했다

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲핵 시대의 안전은 무기의 위력만으로 보장되지 않는다. 잘못된 경보를 멈춰 세울 검증 절차, 상황을 확인할 소통 통로, 불확실성을 인정하는 판단이 함께 작동해야 한다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

전쟁 중인 러시아와 우크라이나에서 핵 공격을 알리는 거짓 경보가 발송됐다. 시민을 보호해야 할 경보체계가 오히려 공포를 퍼뜨리는 통로가 된 것이다.지난 11월 2일(현지시간) 외신 보도를 종합하면, 전날 우크라이나의 대국민 공습경보 앱에는 핵·화학 공격을 경고하는 허위 메시지가 나타났다. 이후 러시아 비상사태부의 경보 앱에서도 핵 공격이 임박했다며 식량 비축을 권고하는 거짓 안내가 발송됐다. 양측은 외부 침입에 따른 것이라고 설명했지만, 공격 배후와 두 사건의 연관성은 확인되지 않았다.이번 사건은 시민 대상 경보 서비스에서 발생했다. 군의 핵공격 탐지체계가 오작동하거나 핵무기 사용 명령이 내려진 사건과는 구분해야 한다. 다만 거짓 정보가 국가의 공식 경보 형식을 빌려 전달됐다는 점은 가볍지 않다. 긴장이 높은 상황에서 잘못된 신호가 얼마나 위험해질 수 있는지는 과거 핵 오경보 사건들이 보여준다.1979년 11월 9일 미국의 핵공격 경보체계에 소련의 미사일 공격을 나타내는 정보가 전달됐다. 원인은 실제 발사가 아니라 훈련용 자료였다. 모의 공격을 담은 시험 시나리오 일부가 북미항공우주방위사령부(NORAD) 밖의 지휘부와 관계기관으로 잘못 전송됐다.미 국무부의 당시 외교문서에 따르면 각 지휘부는 6분 이내에 해당 정보가 거짓임을 확인했다. 그사이 일부 방공 항공기가 출격했지만 곧 복귀했으며, 핵무기를 탑재하지는 않았다. 미국은 여러 단계의 확인 절차가 작동했고, 전략핵 부대가 경계 수준을 높이는 조치는 없었다고 동맹국들에 설명했다.사건은 외교 문제로도 번졌다. 소련 지도부는 미국 측에 우려를 전달했다. 상대국의 실수가 자국의 생존을 위협할 수 있는 핵 대치 상황에서, 경보체계의 신뢰성은 어느 한 나라의 내부 문제로 끝날 수 없었다.이 사건은 기술적 오류를 완전히 없애는 일만큼 오류가 발생했을 때 이를 걸러내는 절차가 중요하다는 사실을 드러냈다. 화면에 표시된 공격 정보를 실제 상황으로 확정하기 전에 대조하고 확인할 장치가 필요했던 것이다.1983년 9월 26일에는 소련의 조기경보 위성체계가 미국의 미사일 발사를 탐지했다는 신호를 보냈다. 당시 근무 책임자였던 스타니슬라프 페트로프 중령은 이를 실제 공격으로 확정하지 않고 오경보라고 판단해 보고했다. 이후 실제 미사일 공격은 없었던 것으로 드러났다.페트로프의 판단은 훗날 '세계를 구한 결정'으로 널리 알려졌다. 그러나 그가 공격으로 보고했다면 곧바로 핵전쟁이 시작됐을 것이라고 단정하는 것은 정확하지 않다. 핵무기 사용에는 추가적인 확인과 지휘 절차가 존재했다. 핵전력 연구자 파벨 포드비그도 페트로프의 보고가 올바른 상황 판단에 기여했지만, 다른 단계에서 오경보가 확인됐을 가능성을 함께 지적한다.그럼에도 이 사건의 의미는 분명하다. 경보장치가 높은 확신을 보이더라도 담당자가 정보의 타당성을 검토할 여지가 있어야 한다는 것이다. 인간의 판단 역시 틀릴 수 있는 만큼, 개인의 침착함을 뒷받침하는 조직적 검증이 필요하다.냉전이 끝난 뒤에도 비슷한 위험은 사라지지 않았다. 1995년 1월 25일 노르웨이에서 발사된 과학관측 로켓이 러시아의 경보체계에 포착됐다. 이 일은 보리스 옐친 대통령이 핵 지휘통신 장비를 통해 상황을 검토하는 단계까지 이어졌다. 로켓은 러시아를 공격하지 않았고 핵 대응도 이뤄지지 않았다. 이 사례는 군사적 공격 의도가 없는 활동도 탐지와 정보 전달 과정에서 위협으로 받아들여질 수 있음을 보여줬다.과거 사건들의 원인은 서로 달랐다. 훈련 자료가 잘못 전달되기도 했고, 탐지체계가 실제 상황을 오인하기도 했다. 이번 러시아·우크라이나 사건에서는 경보 서비스에 대한 외부 침입이 문제로 지목됐다. 그러나 잘못된 정보가 권위 있는 경로를 통해 전달됐다는 공통점이 있다.여기서 얻을 교훈은 경보를 무시하라는 것이 아니다. 신속한 전달과 정확한 검증을 함께 확보해야 한다는 것이다. 군사 분야에서는 여러 탐지 수단의 교차 확인과 책임 있는 지휘 절차가, 시민 대상 서비스에서는 보안 강화와 신속한 정정 안내가 중요하다. 오경보가 반복돼 시민들이 진짜 경고까지 불신하게 되는 상황도 막아야 한다.적대국 사이의 소통 역시 필요하다. 상대의 행동을 확인할 통로가 없으면 불확실한 신호를 최악의 공격으로 해석할 위험이 커진다. 위기 때 연락할 수 있는 채널과 군사 활동의 사전 통보는 불필요한 오해를 줄이는 안전장치다.핵 시대의 안전은 무기의 위력만으로 보장되지 않는다. 잘못된 경보를 멈춰 세울 검증 절차, 상황을 확인할 소통 통로, 불확실성을 인정하는 판단이 함께 작동해야 한다. 과거의 오경보 사건들이 남긴 과제는 오늘날에도 유효하다.