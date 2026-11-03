인천시 "기후테크로 녹색산업 키운다"

큰사진보기 ▲11월 3일 인천 송도컨벤시아에서 '제13회 국제기후금융·산업 콘퍼런스'가 열렸다. 올해 주제는 '기후테크로 여는 녹색산업의 미래'다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)가 기후테크를 앞세워 녹색산업을 키우고 국제 기후자금을 끌어오는 방안을 논의하는 국제회의를 개최했다. 3일 송도컨벤시아에서 '제13회 국제기후금융·산업 콘퍼런스'가 열렸다. 올해 주제는 '기후테크로 여는 녹색산업의 미래'다.기후테크는 온실가스를 줄이거나 기후변화에 대응하는 데 쓰이는 기술을 말한다. 이번 행사는 2015년 파리협정에 따른 온실가스 감축 목표를 이루기 위해 기업과 중앙정부, 지방정부가 어떻게 협력할지 찾자는 취지로 마련됐다.인천시는 이 자리에서 두 가지 계획을 내놨다. 이남주 인천시 기후에너지국장은 2045년 탄소중립을 이루기 위해 청정에너지로 전환하는 전략으로 '영흥 AI에너지파크' 조성 계획을 발표했다. 여기에 필요한 돈을 마련하기 위해 '인천형 기후대응 기금'을 만들겠다는 계획도 밝혔다. 탄소중립은 배출한 온실가스만큼 줄이거나 흡수해 실제 배출량을 '0'으로 만드는 것을 뜻한다.박찬대 인천시장은 개회사에서 "인천시는 앞으로도 기후테크 육성과 글로벌 기후재원 연계를 통해 지속 가능한 미래를 선도하는 기후위기 대응 대표 도시로 나아가겠다"고 말했다.개회식에서는 녹색기후기금(GCF)의 한나 미드리로버츠 최고운영책임자가 환영사를 했다. GCF는 개발도상국의 기후변화 대응을 돕는 국제기금으로, 인천 송도에 사무국을 두고 있다.이어 열린 라운드테이블에서는 박찬진 인천시 탄소중립녹색성장위원회 위원장이 좌장을 맡았다. 정선화 기후에너지환경부 녹색전환정책관, 이남주 국장, 오윤 GCF 선임고문, 윤영기 글로벌 기후테크 촉진기금 부문장, 강동구 인천대 산학협력단장, 조영준 대한상공회의소 지속가능발전경영원장이 패널로 참여했다.콘퍼런스는 모두 5개 세션으로 진행됐다. 기후테크와 녹색산업 투자, 지방정부의 기후자금 확보와 기후테크 기업 유치, 친환경 소재와 자원순환, AI를 활용한 그린공급망 등이 다뤄졌다.행사장에서는 어린이 탄소중립 그림 그리기 대회 시상식과 수상작 전시회, GCF 활동사진 전시회, 탄소중립 실천학교 학생들의 우수 에세이 발표회도 함께 열렸다.인천시는 앞으로 국제 기후자금과 산학연 협력 네트워크를 강화해 기후테크 중심의 녹색산업을 키우고 탄소중립 정책을 추진할 계획이다.