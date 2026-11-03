쪽파 가격 71.5% 폭락… 출하할수록 손해

큰사진보기 ▲예산군내 쪽파 재배 농가 현장. ⓒ 농민 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

대표적인 쪽파 주산지 예산군 농가들이 가격 급락으로 시름에 잠겼다. 일부 농민은 출하해도 생산비를 건지기 어렵다고 호소하고 있다. 올해 예정된 쪽파축제를 두고도 지역 행사에 머물지 않고 소비 확대와 농가 소득으로 이어져야 한다는 목소리가 나온다.군에 따르면 10월 14~20일 쪽파 10㎏ 평균 거래가격은 1만3333원으로, 전년 같은 기간 4만6737원보다 71.5% 하락했다. 직전 주 평균 2만161원보다도 33.9% 낮다. 이는 군이 파악한 주간 평균으로 농가별 거래가격과는 차이가 있으며, 손익도 개별 생산·출하비용에 따라 달라진다.지난해 말 기준 군내 쪽파 재배농가는 1284곳이다. 읍·면별 농가 수와 면적은 ▲신암면 333농가·246㏊ ▲예산읍 200농가·198㏊ ▲오가면 110농가·50㏊로, 세 지역에 재배면적이 집중됐다. 이어 ▲고덕면 161농가·17㏊ ▲대술면 28농가·14㏊ ▲덕산면 383농가·11㏊ ▲신양면 3농가·8㏊ ▲응봉면 57농가·6㏊ ▲삽교읍 9농가·4㏊다. 광시·대흥·봉산면은 재배 농가가 없는 것으로 나타났다.오가면 오촌리에서 쪽파를 재배하는 농민 A씨는 자신의 출하 경험을 들어 지난해 10㎏에 4만~5만원 받던 쪽파가 최근 한 달 넘게 1만원 이하에 거래되고 있다고 전했다. 그는 재배 증가와 경기 침체에 따른 식당 등의 소비 감소를 가격 하락 원인으로 꼽았다.A씨는 "경매가가 3000원이면 작업비와 상자값, 운임을 빼고 오히려 2000원가량을 더 물어줘야 한다"며 "낮은 가격에 낙찰되면 출하할수록 손해여서 밭을 갈아엎을 수밖에 없다"고 호소했다.오가면 신원리에서 경작하는 농민 B씨는 깐쪽파 10㎏이 최근 1만7000~1만8000원에 거래됐다고 전했다.그는 "종잣값과 작업비, 포장·운송비 등 자신의 생산·출하비용을 따지면 5만원은 받아야 본전이다"라며 "낮은 가격에도 작업 인력을 유지하고 다음 작기를 준비해야 하는 부담이 크다"고 말했다.군 관계자는 10월 초부터 가격 하락을 확인했으며, 농산물가격안정기금 지원 요건은 이미 충족됐다고 설명했다. 군에 따르면 최저가격은 최근 3년 평균 가격의 85%를 기준으로 정하고, 이보다 낮은 가격이 1주일 이상 지속되면 지원이 발동된다.지원 대상은 10~12월 농협을 통한 계통출하 물량이며 개인 간 거래는 제외된다. 신청과 지급은 내년 초 진행될 예정으로, 농업경영체당 최대 300만원을 지원한다. 군내에 주소를 두고 품목당 노지 1000㎡, 시설하우스 660㎡ 이상 재배하는 농가가 신청서와 계통출하증명서를 주소지 읍면행정복지센터에 제출해야 한다.그러나 수확을 포기한 농가에는 이마저 닿기 어렵다. A씨는 "가격이 낮아 밭을 갈아엎으면 출하 실적이 남지 않아 지원받지 못한다"고 말했다. 지원액도 손실 전액을 보장하지는 않는다. 군 포괄기금 조례 시행규칙은 차액 지원을 해당 연도 기금 총액의 30% 이내로 제한하고, 지원총액이 이를 넘으면 농가별로 같은 비율을 감액하도록 규정한다. 차액 지원은 동일 필지당 1품목, 1기작으로 제한된다.A씨는 "쪽파축제가 도시민들이 저렴하게 쪽파를 구매하고 더 많이 소비하는 자리가 돼야 하는데, 실질적인 소비 촉진 기능이 부족하다"고 말했다.B씨는 여수 돌산갓김치를 예로 들어 "예산 쪽파김치를 지역 대표 상품으로 키우는 노력이 필요하다. 축제가 일회성 행사에 그치지 않고 상품화와 지속적인 판로 확보로 이어져야 한다"고 말했다.A씨는 가격이 낮을 때 김치 등으로 가공할 체계를 제안했다. 그는 "생산·출하량을 정확히 파악해 수급을 조절하는 일은 개별 농가가 감당하기 어렵다"며 "정부와 지자체가 나서야 한다"고 강조했다.