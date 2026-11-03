사라지는 삶 곁에 선 디자이너

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큰사진보기 ▲이명재씨가 자택 마루에서 반려묘 ‘녹색’을 안고 환환 미소를 짓고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲이명재씨가 디자인한 하제마을 팽나무 행사 포스터. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘큰뒷부리도요를 찾아서’ 포스터. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲집 안 곳곳에는 생태와 평화의 떼시지를 담은 작품들이 걸려 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲동물권과 생명 존중의 메시지를 담은 스티커와 소품들이 벽면을 채우고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

전북 군산의 빈 마을과 남은 갯벌, 가창오리가 찾아드는 충남 예산군의 예당호, 시민사회의 목소리를 담는 디자인 작업대. 충남 예산군 신양면 가지리에 사는 이명재 편집디자이너의 일상은 이 현장들을 오간다.10월 27일 이씨의 보금자리에서 만난 그는 "어디서 어떤 운동을 하든 지역을 나누는 것은 별로 중요하지 않다고 생각한다"고 말했다.이씨는 평화활동단체 '평화바람'과 함께 군산 하제마을의 사연을 알리고 수라갯벌을 지키는 활동에 참여하고 있다. 미군기지 확장과 개발로 사라지는 삶터가 그가 주목하는 문제다.그는 "하제마을은 미군기지 확장 때문에 644세대가 이주한 곳이다. 큰 마을에 한 가구도 남지 않았고, 커다란 팽나무가 한 그루 남아 있다"며 "그곳에서 이런 상황을 알리는 활동을 하고 있다"고 설명했다.주민들이 떠난 마을 가까이에는 수라갯벌이 있다. 이씨는 새만금 개발과 신공항 건설 문제를 이야기하며 "물막이 공사 뒤에도 매립이 계속돼 갯벌이라고 부를 수 있는 곳이 거의 남지 않았다. 미군기지 바로 앞에 있는 수라갯벌에 신공항을 지으려 하고 있다"고 말했다. 이어 "신공항 건설을 막고 수라갯벌을 습지보호지역으로 지정하자는 활동에 참여하고 있다"고 덧붙였다.미군기지와 개발사업을 바라보는 그의 시선에는 주민과 다른 생명들이 감당해야 하는 희생에 대한 우려가 겹쳐 있다. 그는 "미군기지에 반발하기 너무 힘든 구조이고 정보 공유도 잘되지 않는다"며 관심을 당부했다.평화바람은 평택 대추리와 용산, 제주 강정 등 갈등 현장에서 연대해 온 단체다. 이씨는 "전부터 함께 활동해 왔고 올해 구성원이 됐다. 지금은 수라갯벌을 지키는 활동에 주로 참여하는데, 그곳에서도 대부분 디자인하는 일로 함께하고 있다"고 전했다.행정구역을 넘어선 활동은 그전에도 있었다. 그는 "천안에 있을 때 평택의 원폭 피해 어르신들을 만나 기록하는 활동을 했다. 충남이 아니라 경기도라는 이유로 지원받기 어려웠다"며 "천안에서 평택은 가까운 곳이다. 지원이 없어도 마음만 있으면 할 수 있는 일이라고 생각했다"고 돌아봤다.자신이 사는 지역을 향한 고민도 있다. 신양면의 송전탑 문제를 접하면서는 마음이 복잡했다고 한다. 이씨는 "펼침막도 보고 관련 정보도 아는데 다른 지역 일정 때문에 그곳으로 가면서, 우리 동네 일도 제대로 못 하면서 무엇을 하는 건가 하는 생각이 들었다"고 털어놨다.이씨의 예산살이는 2020년 12월 말 이사하면서 시작됐다. 천안에서 오래 살던 아파트의 재개발이 계기였다. 그는 "살던 집에서 나와야 했고, 오랫동안 인연을 이어오며 함께 활동했던 중증장애인 한 분도 그해 돌아가셨다"며 당시를 떠올렸다.지인의 집에 놀러 왔다가 마음에 담아둔 가지리의 집이 매물로 나왔고, 생애 첫 집을 마련했다. 이씨는 "농사를 짓지는 않지만 도시를 벗어나고 싶었다. 그런 생활 자체도 하나의 운동이라고 생각했다"고 말했다.오랜 활동에서 쌓인 피로도 있었다. 그는 "노동운동이나 환경운동에서 국가를 상대로 한 의미 있는 싸움에 이기기는 너무 힘들다. 시민사회도 힘을 잃어가는 상황에서 활동을 이어가는 데 지쳤다"며 "여기서는 내가 나서서 무언가를 하지 말아야겠다는 생각도 했다"고 설명했다.그런 시간을 보내던 중 뜻밖의 장면을 만났다. 청양 운곡면 쪽으로 가던 길, 논에서 가창오리 떼가 날아오른 것이다. 그는 "수천, 수만 마리쯤 되는 새들이 한꺼번에 날아오르는데 너무 비현실적이었다. 선물 같은 일을 겪고 나서 며칠 동안 같은 시간에 그곳을 찾아갔다"며 "마음 상태도 좋지 않았던 때라 그런 경험이 겹치면서 새에게 관심을 많이 갖게 됐다"고 전했다.지금도 차 안에는 친구가 준 쌍안경이 놓여 있다. 이씨는 "카메라나 장비를 따로 사지는 않는다. 황새를 보면 일단 멈춰서 보고, 친구가 준 쌍안경으로 관찰한다"며 "보호종을 특별히 더 좋아한다기보다 흔히 만날 수 있는 동물과 식물을 보는 것이 좋다"고 말했다.가창오리가 예당호를 찾는 2월 무렵이면 개인적인 모니터링도 이어간다. 그는 "올해도 올까, 언제부터 언제까지 머물까, 얼마나 왔을까 하고 살펴본다. 호수 어디에 있는지, 얼음이 얼마나 녹았는지, 어느 쪽으로 날아가는지도 본다"고 설명했다.이 관찰에는 기쁨과 불안이 함께한다. 이씨는 "지구가 주는 선물이고 삶이 주는 선물인데, 기후위기로 내년에는 보지 못할 수도 있다는 생각을 한다"며 "새들이 내 쪽으로 날아올 때면 시각적으로도 멋지지만 그 소리는 어떤 오케스트라라도 들려줄 수 없는 거대한 협주곡 같다. 이야기하면서도 다시 보고 싶고 소름이 돋는다"고 말했다.이씨는 천안의 주식회사 '디자인 사과나무(아래 사과나무)'에서 동료 두 명과 일한다. 주로 집에서 작업하고 일주일에 한 번 천안으로 출근한다. 그는 "수요일에 동료들을 만나 회의하고 밥을 함께 먹는다. 세 명이지만 대표도 돌아가면서 맡는다"고 소개했다.사과나무를 설명할 때 그가 꺼낸 말은 '실험장'이다. 이씨는 "많이 벌어서 올라가야만 인정받을 수 있는지 고민한다. 사과나무는 어떻게 살아갈 것인가를 실험하는 곳"이라며 "돈만 벌려고 모인 조직은 아니다. 아무 일이나 맡지 않고, 쉬고 노는 시간도 중요하게 여기면서 일상을 돌보고 삶을 즐기는 직장을 만들려고 노력한다"고 말했다.디자인과 시민사회 활동은 오래전부터 맞물렸다. 천안의 지역신문사에서 3년가량 편집디자이너로 일한 뒤 시민사회단체들의 소식지를 만들었다. 그는 "새로 생긴 단체들은 열악하고 일손도 부족했다. 소식지를 만들고 행사나 활동에도 참여하다 보니 사람들과 가까워졌다"며 "처음부터 활동과 디자인이 자연스럽게 결합됐던 것 같다"고 돌아봤다.사과나무는 기후정의행진의 그래픽을 비롯해 책과 전단, 안내 책자, 펼침막 등을 만든다. 예산에서도 영화·독서 모임과 장터 등을 알리는 웹자보 작업에 힘을 보탰다.평화 현장에서 이어진 문정현 신부와의 인연에 대해서도 들려줬다. 이씨는 "새만금에서 서울고등법원까지 한 달 가까이 걸었던 도보행진에 함께하고 고생한 사람들에게 신부님이 이름을 새겨 문패를 만들어줬다. 평화바람을 드나들 때 보여주는 신분증 같다고 하며 문패라고 불렀다"고 설명했다.또 하나의 문패에는 문 신부와의 각별한 추억이 서려 있다. 그는 "지난해 12월 31일 동료의 작은 문패를 보고 나도 갖고 싶다며 장난스럽게 투정을 부렸다. 함께 술자리를 하던 신부님이 안 보여 주무시러 간 줄 알았는데, 난로도 켜지 않은 추운 작업실에서 작은 문패를 만들어주셨다"고 말했다.그는 "신부님은 직접 만나면 장난꾸러기이고 솔직하고 재미있는 분"이라며 "문패 자체보다 그 추운 날 전해준 마음이 너무 소중하다"고 덧붙였다. 무거운 현안을 붙들고 버티는 시간 속에도 서로를 살피는 마음과 웃음이 있었다.자신의 이야기가 현장을 향한 관심으로 이어지기를 바라는 마음도 전했다. 이씨는 "이기고 지는 것보다 중요한 것은 사람들이 관심을 가져주는 일이다. 시민의 힘이 훨씬 더 크고 중요하다"고 강조했다.