60대 부부가 손잡기 쑥스러워 선택한 '하트 그림자'

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큰사진보기 ▲산책길 위에 비친 우리 부부의 하트 모양 그림자 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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오늘도 호수 주변의 산책길을 걸었다. 낮게 내리쬐는 햇살을 등지자 우리 부부 앞으로 긴 그림자가 늘어섰다. 그림자가 생기려면 광원과 물체, 그리고 바탕면이라는 세 가지 조건이 맞아떨어져야 한다. 늘 존재하는 것 같지만, 해의 위치나 날씨가 돕지 않으면 마주하기 어려운 것이 바로 이 그림자다. 때로는 뒤에서 묵묵히 따라오더니, 오늘처럼 해를 등에 지고 걸을 때는 길잡이처럼 앞장서서 나아갔다.아내와 나란히 길 위에 비친 그림자를 사진으로 담다가, 문득 이왕이면 둘이 팔을 올려 하트 모양을 만들면 좋겠다는 생각이 들었다.신혼 초나 아이들이 어렸을 때는 애정 표현을 주저 없이 하곤 했다. 하지만 60대에 들어선 지금은 직접적인 애정 표현이 쑥스럽고 어색하기만 했다.산책하다 보면 다정하게 손을 잡거나 팔짱을 끼고 걷는 중년 부부들을 가끔 본다. 오랜 세월을 함께한 부부들에게는 손을 잡는 것보다 팔짱을 끼는 행위가 훨씬 익숙하고 자연스러워 보였다. 가끔 아내가 손을 잡고 걷자고 할 때가 있는데, 왠지 마음이 부자연스럽고 어색했다. 결국 권유에 못 이겨 잠시 손을 잡고 걷다가도 슬그머니 손을 놓아버리곤 했다."중년 부부가 손잡고 다니면 불륜으로 오인받는다"라는 우스갯소리가 있다. 부부간의 사랑이 없어서가 아니라, 연애 시절의 설렘이 희미해진 자리에 남겨진 어색함 때문이었을 것이다. 세월이 쌓이면서 굳어진 표현의 거리감이 손을 잡는 행위를 오히려 부자연스럽게 만들었다."사랑해요"라는 말도, 다정한 스킨십도 겉으로 드러내기엔 쑥스러운 나이. 결국 우리는 실물 대신 그림자의 힘을 빌렸다. 머리 위로 손을 모아 만든 하트 그림자는 카메라 프레임 속에 고스란히 기록되었다. 연애 시절이나 신혼여행지에서 남겼던 어떤 포즈보다, 어쩌면 이 어둡고 묵직한 그림자 하트야말로 60대 부부가 서로에게 건네는 가장 진정성 있는 언어가 아니었을까 싶다.애정 표현의 어색함은 자식과의 관계에서도 나타났다. 막내아들은 아내와 통화를 마칠 때마다 누구라 할 것 없이 자연스럽게 "사랑해요"를 주고받곤 했다. 반면 큰아들은 아내가 "사랑한다"라고 말하면 언제부턴가 "사랑해요" 대신 "나도요"라는 담담한 답으로 대신하기 시작했다.어릴 적부터 해외 생활을 거치며 표현에 좀 더 스스럼이 없던 막내와 달리, 결혼을 하고 제 가정을 꾸린 큰아들은 삶의 무게를 하나씩 짊어지며 표현을 아껴두는 법을 배워가는 모양이었다. 자식 역시 나이가 들고 세월의 층위가 두꺼워지면서 부모에게 마음을 전하는 방식이 무거워지고 쑥스러워지는 자연스러운 과정일 것이다. 우리 부부가 연애 시절의 거침없던 표현에서 오늘날 그림자 뒤로 숨는 표현으로 변해갔던 것처럼 말이다.오늘 산책길에서는 그림자 하나 덕분에 부부간의 사랑, 그리고 자식들과 나란히 지나온 세월 속 사랑의 표현 방식에 대해 참 많은 생각을 하게 되었다.