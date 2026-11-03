"그동안 없던 5·18 영화, 모두를 설득할 수 있을 것"

"요즘 <암살자(들)>, <'닥터X'>로 많은 논란이 있는데, 이 영화가 깨어있는 시민의 역할을 해주지 않을까 기대한다." - 임택 전남광주 동구청장
"5·18에서 드러나지 않았던, 숨은 사람들의 기록을 영화로 만들어줘서 큰 힘이 됐다." - 나경택 전 전남매일 사진기자
"이 영화가 5·18을 진영논리로 끌어들이는 이들을 다 설득할 수 있을 것 같다." - 특별상영회 참석자
다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한, 오마이뉴스 기자)의 특별상영회가 지난달 30일, 31일 전남광주에서 진행됐다. 31일 상영회에는 임택 전남광주 동구청장, 김호균 5·18민주화운동기록관 관장, 나경택 전 전남매일 사진기자 등이 참석해 "숨은 사람들의 기록"이라고 호평했다.
<내 이름은 원덕기>는 5·18민주화운동 46주년 및 고 위르겐 힌츠페터 타계 10주기 특집 다큐멘터리로 5·18 당시 광주에 머물던 미국인 청년 팀 원버그(Tim Warnberg·한국 이름 원덕기·1993년 타계)의 삶과 그를 기억하는 이들의 이야기를 담고 있다.
팀 원버그는 5·18 당시 광주 시민들 곁에 남아 부상자들을 돕고, 계엄군으로부터 이들을 보호했다. 더해 영화 <택시운전사>의 주인공인 독일 공영방송 ARD 기자 위르겐 힌츠페터(2016년 영면)의 카메라 앞에 서는 등 외신기자들의 인터뷰에 응하고 통역을 맡으며 광주의 참상을 알렸다.
제작진은 <내 이름은 원덕기> 제작을 위해 지난 5월 펀딩을 진행했고 800여 명의 시민이 약 4200만 원을 후원했다. 후원자들을 주요 대상으로 한 상영회는 지난달 23일 서울 인디스페이스에서 처음 열렸고 이어 지난달 30일과 31일 전남광주 필로스팅하우스와 전일빌딩245에서 진행됐다. 오는 7일과 14일에는 서울 인디스페이스와 전남광주 광주극장에서 상영회를 진행할 예정이다.
"수많은 광주 시민들의 또다른 이름, 원덕기"
감독을 맡은 소중한 <오마이뉴스> 기자는 31일 전일빌딩245에서 열린 상영회에서 "팔자에 영화감독은 없었는데 팀 원버그와 여러분을 만나기 위해 팔자가 꼬인 것 같다"고 말했다.
이에 다큐 제작을 지원한 전남광주 동구의 임택 청장은 "그동안 알려지지 않은 분들을 응원하고, 그들에게 박수를 보내는 영화이지 않을까 생각한다"며 "원덕기 선생님이 '광주는 내 삶을 뒤흔들었다'고 말씀하셨는데 그 말이 소 기자가 이야기 한 '광주가 내 팔자를 꼬았다'는 말인 것 같다"고 화답했다.
이어 "아마 광주는 많은 사람들의 팔자를 바꿨을 것이다. 저 분(팀 원버그)은 한국인도 광주시민도 아닌데, 광주시민들과 함께 항쟁의 과정에 참여했다"며 "용기가 없었으면 불가능했을 거라고 생각한다"라고 강조했다. 그러면서 "요즘 <암살자(들)>, <'닥터X'>로 많은 논란이 있는데, 이 영화가 깨어있는 시민의 역할을 해주지 않을까 기대한다"라고 덧붙였다.
항쟁 중 들것을 든 팀 원버그의 모습을 포착해 사진으로 남긴 나경택 전 전남매일 사진기자(영화 출연)는 "그동안 5·18에서 드러나지 않았던, 숨은 사람들의 기록을 영화로 만들어줘서 큰 힘이 됐다"라며 "14일 상영회(광주극장)에는 더 많은 사람들이 오면 좋겠다"라고 말했다. 그러면서 "공수부대가 지켜보는 가운데, 맨몸으로 부상자를 옮겼던 팀 원버그의 용기에 주목해주기를 바란다"고 덧붙였다.
30일 필로스팅하우스에서 열린 상영회에 참석한 후원자들도 영화 관람 후 호평을 내놨다. 한 시민은 "5·18을 진영논리로, 혹은 분란·논란의 소재로 끌어들이려고 하는 사람들이 있다"며 "이 영화 하나는 '아니다. 5·18은 일상을 회복하기 위한 시민들의 싸움이었다'라고 말하며 그들을 다 설득할 수 있을 것"이라고 말했다.
또 다른 시민도 "사실 영화에 기대했다기 보다 기자님이 감독으로서 첫발을 내딛는다고 하니 축하하고 응원하기 위해 왔다. 그런데 영화가 기대 이상이라 놀랐다"며 "상영회에 오길 참 잘했구나 생각했다"고 말했다. 그러면서 "그동안 수많은 5·18 영화가 나왔는데, 이 영화는 또다른 영화라는 생각이 든다"라며 "더 많은 사람들이 보면 좋겠다"라고 강조했다.