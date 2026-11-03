"그동안 없던 5·18 영화, 모두를 설득할 수 있을 것"

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기> 상영회가 31일 오후 전남광주 동구 전일빌딩245에서 열렸다. <내 이름은 원덕기>는 5·18민주화운동 당시 광주에 머물렀던 미국인 청년 팀 원버그(Tim Warnberg)의 이야기를 담은 다큐멘터리 영화다. ⓒ 정교진 관련사진보기

"요즘 <암살자(들)>, <'닥터X'>로 많은 논란이 있는데, 이 영화가 깨어있는 시민의 역할을 해주지 않을까 기대한다." - 임택 전남광주 동구청장

"5·18에서 드러나지 않았던, 숨은 사람들의 기록을 영화로 만들어줘서 큰 힘이 됐다." - 나경택 전 전남매일 사진기자

"이 영화가 5·18을 진영논리로 끌어들이는 이들을 다 설득할 수 있을 것 같다." - 특별상영회 참석자

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기> 상영회가 31일 오후 전남광주 동구 전일빌딩245에서 열렸다. 상영회에 참석한 임택 전남광주 동구청장이 영화 상영에 앞서 발언하고 있다. ⓒ 정교진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기> 상영회가 30일 오후 전남광주 북구 필로스팅하우스에서 열렸다. 감독을 맡은 소중한 <오마이뉴스> 기자와 팀 원버그의 친구였던 이흥철씨가 관객들과 대화를 나누고 있다. ⓒ 강경필 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기> 상영회가 31일 오후 전남광주 동구 전일빌딩245에서 열렸다. ⓒ 정교진 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기> 상영회가 30일 오후 전남광주 북구 필로스팅하우스에서 열렸다. ⓒ 강경필 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은 원덕기> 상영회가 31일 오후 전남광주 동구 전일빌딩245에서 열렸다. ⓒ 정교진 관련사진보기

다큐멘터리 영화 <내 이름은 원덕기>(감독 소중한, 오마이뉴스 기자)의 특별상영회가 지난달 30일, 31일 전남광주에서 진행됐다. 31일 상영회에는 임택 전남광주 동구청장, 김호균 5·18민주화운동기록관 관장, 나경택 전 전남매일 사진기자 등이 참석해 "숨은 사람들의 기록"이라고 호평했다.<내 이름은 원덕기>는 5·18민주화운동 46주년 및 고 위르겐 힌츠페터 타계 10주기 특집 다큐멘터리로 5·18 당시 광주에 머물던 미국인 청년 팀 원버그(Tim Warnberg·한국 이름 원덕기·1993년 타계)의 삶과 그를 기억하는 이들의 이야기를 담고 있다.팀 원버그는 5·18 당시 광주 시민들 곁에 남아 부상자들을 돕고, 계엄군으로부터 이들을 보호했다. 더해 영화 <택시운전사>의 주인공인 독일 공영방송 ARD 기자 위르겐 힌츠페터(2016년 영면)의 카메라 앞에 서는 등 외신기자들의 인터뷰에 응하고 통역을 맡으며 광주의 참상을 알렸다.제작진은 <내 이름은 원덕기> 제작을 위해 지난 5월 펀딩을 진행했고 800여 명의 시민이 약 4200만 원을 후원했다. 후원자들을 주요 대상으로 한 상영회는 지난달 23일 서울 인디스페이스에서 처음 열렸고 이어 지난달 30일과 31일 전남광주 필로스팅하우스와 전일빌딩245에서 진행됐다. 오는 7일과 14일에는 서울 인디스페이스와 전남광주 광주극장에서 상영회를 진행할 예정이다.감독을 맡은 소중한 <오마이뉴스> 기자는 31일 전일빌딩245에서 열린 상영회에서 "팔자에 영화감독은 없었는데 팀 원버그와 여러분을 만나기 위해 팔자가 꼬인 것 같다"고 말했다.이에 다큐 제작을 지원한 전남광주 동구의 임택 청장은 "그동안 알려지지 않은 분들을 응원하고, 그들에게 박수를 보내는 영화이지 않을까 생각한다"며 "원덕기 선생님이 '광주는 내 삶을 뒤흔들었다'고 말씀하셨는데 그 말이 소 기자가 이야기 한 '광주가 내 팔자를 꼬았다'는 말인 것 같다"고 화답했다.이어 "아마 광주는 많은 사람들의 팔자를 바꿨을 것이다. 저 분(팀 원버그)은 한국인도 광주시민도 아닌데, 광주시민들과 함께 항쟁의 과정에 참여했다"며 "용기가 없었으면 불가능했을 거라고 생각한다"라고 강조했다. 그러면서 "요즘 <암살자(들)>, <'닥터X'>로 많은 논란이 있는데, 이 영화가 깨어있는 시민의 역할을 해주지 않을까 기대한다"라고 덧붙였다.항쟁 중 들것을 든 팀 원버그의 모습을 포착해 사진으로 남긴 나경택 전 전남매일 사진기자(영화 출연)는 "그동안 5·18에서 드러나지 않았던, 숨은 사람들의 기록을 영화로 만들어줘서 큰 힘이 됐다"라며 "14일 상영회(광주극장)에는 더 많은 사람들이 오면 좋겠다"라고 말했다. 그러면서 "공수부대가 지켜보는 가운데, 맨몸으로 부상자를 옮겼던 팀 원버그의 용기에 주목해주기를 바란다"고 덧붙였다.30일 필로스팅하우스에서 열린 상영회에 참석한 후원자들도 영화 관람 후 호평을 내놨다. 한 시민은 "5·18을 진영논리로, 혹은 분란·논란의 소재로 끌어들이려고 하는 사람들이 있다"며 "이 영화 하나는 '아니다. 5·18은 일상을 회복하기 위한 시민들의 싸움이었다'라고 말하며 그들을 다 설득할 수 있을 것"이라고 말했다.또 다른 시민도 "사실 영화에 기대했다기 보다 기자님이 감독으로서 첫발을 내딛는다고 하니 축하하고 응원하기 위해 왔다. 그런데 영화가 기대 이상이라 놀랐다"며 "상영회에 오길 참 잘했구나 생각했다"고 말했다. 그러면서 "그동안 수많은 5·18 영화가 나왔는데, 이 영화는 또다른 영화라는 생각이 든다"라며 "더 많은 사람들이 보면 좋겠다"라고 강조했다.