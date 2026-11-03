이천시립도서관 기사 나간 뒤 이천 시장님 반응

2023년부터 <오마이뉴스> 기자로 활동하며 꾸준히 서평 기사를 쓰고 있다. 이렇게 오랫동안 글을 쓰게 될 줄은 몰랐다. 당시 스스로에게 작은 약속을 하나 했다. 사내 게시판에 매일 책 한 권을 소개하자. 200권을 목표로 시작한 일이었고, 결국 그 목표를 이루었다. 그렇게 쌓인 기록을 모아 한 권의 서평집으로 엮어내기도 했다. <오마이뉴스>에는 어느덧 110편의 기사가 실렸다. 그 과정에서 특별한 인연을 만났다. 지금부터 그 이야기를 하려고 한다.
어느 날, 내가 꾸준히 쓰고 있는 서평 기사를 관심 있게 지켜보셨다는 한 기자님으로부터 쪽지가 왔다. 본인의 책을 출간했는데 선물로 한 권 보내주시겠다는 내용이었다. 감사한 마음으로 받아든 책은 내가 평생을 몸 담고 있는 도서관의 이야기를 담은 <삶은 도서관>이었다.
도서관 안에서 벌어지는 여러 에피소드에 공감하며 흥미롭게 읽었다. 책을 덮은 뒤에는 읽은 소회를 정성껏 글로 남겨 <오마이뉴스>에 송고했다. 감사하게도 그 글은 신문의 메인 기사로 소개되었다. 그렇게 <삶은 도서관>의 저자인 인자 작가님과 새로운 인연이 시작되었다.
그리고 지난여름, 내가 사는 곳에서 멀지 않은 작은 책방에서 인자 작가님의 북토크가 열린다는 소식을 접했다. 반가운 마음에 지인들과 함께 주말 오후 책방을 찾았다. 여행을 떠나는 기분으로 길을 나서 맛있는 음식과 커피 한 잔의 여유까지 즐긴 뒤였다. 작가님과 나는 서로 얼굴을 본 적이 없었다. 북토크가 끝날 때까지 조용한 독자로 자리를 지켰다. 그리고 행사가 끝난 뒤 저자 사인을 받는 자리에서 비로소 고백했다.
"작가님, 제가 바로 그 사람입니다."
다소 호들갑스러울 만큼 반갑게 인사를 나누었다. 이런저런 이야기를 나누던 중 작가님께서 내가 일하는 도서관에 한번 방문하고 싶다고 하셨다. 당시 작가님은 <캐리어 끌고 도서관>이라는 주제로 연재를 하고 계셨다. 어쩌면 우리 도서관도 그 연재의 한 주인공이 될 수 있겠다는 생각이 들었다.
그리고 10월의 어느 날, 작가님으로부터 전화가 걸려왔다. 이천에 와 있는데 도서관에 들러도 되겠느냐는 연락이었다. 마침 오후 일정이 비어 있어 작가님을 다시 반갑게 만날 수 있었다. 도서관 곳곳을 둘러보신 작가님은 우리 도서관 사서들의 세심한 정성과 기획력에 깊은 인상을 받으셨다.
그리고 얼마 후, 작가님 특유의 따뜻한 감성이 담긴 글 한 편이 지난 10월 20일 세상에 나왔다. '왜 우리 도서관엔 이런 프로그램이 없을까?'
https://omn.kr/2k6wb였다. 작가님은 우리 도서관에서 운영하는 '교환독서 : 리딩크루', '고전백서', '코스별 독서여행 : 읽다 보면', '나의 북플레이리스트' 등을 살펴보며 시민들에게 독서의 즐거움을 전하기 위해 고민하고 실천하는 도서관의 모습을 담아주셨다.
그 글에서 가장 오래 마음에 남은 표현이 있다.
'노포에서 진국을 맛보듯 오래된 도서관만의 진짜 매력을 만나고 싶었다.'
그리고 작가님은 우리 도서관을 다녀간 날을 두고 '내 생애에 밑줄을 치고 싶은 밤'이었다고 하셨다. 좋은 프로그램을 고민하는 사서들에게 이천시립도서관을 추천하고 싶다는 말씀도 덧붙이셨다. 이보다 더 큰 칭찬이 있을까.
나는 이 기사를 시장님께 보내드렸다. 시간 되실 때 한번 읽어봐 주시면 좋겠다는 마음에서였다. 그런데 생각지도 못한 답장이 돌아왔다. 기사를 정독하셨다는 메시지였다. 그리고 며칠 뒤, 뜻밖에도 아주 큰 선물을 받았다. 시장님께서 본인의 SNS에 기사를 읽고 느낀 소회를 길고도 따뜻하게 남겨주신 것이다.
그 글을 읽다가 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 누군가의 글이, 누군가의 노력이 또 다른 누군가의 마음에 가 닿았다는 사실을 확인했기 때문이다. 이 소식을 작가님께도 전해드렸다. 작가님 역시 아이처럼 기뻐하셨다.
작가님 글과 시장님 글을 각각 쉰 번쯤은 읽은 것 같다. 작가님은 도서관을 둘러보고 글을 쓰고 투고를 준비하는 과정에서 마음의 짐이 있었는데, 모처럼 보람을 느꼈고 앞으로 더 열심히 써야겠다는 생각이 들었다고 하셨다. 서로에게 좋은 추억이 된 것 같아 감사하다는 말씀도 전해주셨다. 시장님은 SNS에 '책이 고맙고 도서관이 소중하다'는 말씀과 함께 이런 문장을 SNS에 남기셨다.
'도서관을 만들고 가꾸는 분들이 시민의 시간을 지켜주고 계셨다는 생각이 들었습니다. 매일, 조용히, 티내지 않고요.'
나는 이 문장 앞에 한참을 머물렀다. 도서관이라는 공간에서 누가 알아주지 않더라도 시민들을 위해 묵묵히 일하는 사서들의 일상을 이토록 정확하게 헤아려 주는 분이 계셨다는 사실이 새삼 뭉클했다.
글이라는 것이 참 신기하다. 누군가의 마음에서 시작된 문장이 또 다른 누군가의 마음에 닿기까지, 때로는 이렇게 긴 여정을 돌아오기도 한다. 쉬지 않고 부지런히 책을 소개하겠다는 목표를 세웠던 그때는 미처 알지 못했다. 책을 소개하는 일이 책 너머의 사람을 만나게 하고, 사람과 사람 사이에 이렇게 따뜻한 연결을 만들어낼 줄은.
오늘도 도서관에서는 '매일, 조용히, 티내지 않고' 누군가의 시간을 지키는 일이 계속되고 있다. 사서들의 분주한 움직임일 수도 있고, 이용자들과 만나 이루어내는 하모니일 수도 있다. 그 평범하고도 소중한 일상이 누군가에게 발견되고, 이해받고, 응원받았다는 사실만으로도 참 오래도록 행복할 것 같다. 그래서 오늘도 책 한 페이지를 연다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.