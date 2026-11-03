전문성 요구받는 사회복지사, 처우와 교육환경은?

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덧붙이는 글 | 필자는 지역자활센터에서 사례관리 업무를 하고 있습니다. 이 글은 한국사회복지사협회가 공개한 국정감사 정리 자료와 관련 설명문 등을 바탕으로 작성했습니다. 사회복지사의 처우와 교육환경 개선이 국민에게 제공되는 복지서비스의 질을 높이는 계기가 되기를 바랍니다. 글에 소개한 제도 개선과 예산 반영 요구는 확정된 정책과 구분해 읽어주시기 바랍니다.

사회복지사의 전문성을 높이려면 무엇이 달라져야 할까. 자격 취득 기준과 교육과정을 점검하는 일은 중요하다. 동시에 제대로 실습할 수 있는 환경, 경력을 쌓을 수 있는 고용조건, 소진을 예방할 지원체계도 필요하다. 전문성은 교육과 현장 경험이 축적될 때 발휘될 수 있기 때문이다.한국사회복지사협회가 공개한 2026년 국회 보건복지위원회 국정감사 정리 자료에는 이러한 과제가 함께 담겼다. 사회복지종사자의 보수와 수당, 현장실습 관리, 자격제도, 돌봄 인력 배치, 직무 소진과 권익 보호 등이 주요 질의로 소개됐다.각각 다른 분야의 문제처럼 보이지만, 이를 관통하는 질문은 하나다. 사회복지사에게 요구하는 전문성과 책임에 걸맞은 교육환경과 근무조건을 마련하고 있는지다.협회가 소개한 지난 10월 7일 백선희 의원의 질의는 사회복지사와 공무원의 보수 비교에서 출발했다. 협회 설명에 따르면 사회복지사 인건비 가이드라인의 기본급에는 정근수당·정액급식비·직급보조비에 해당하는 항목이 포함돼 있어, 이러한 구조를 고려하면 보수 수준이 공무원 대비 약 77%에 머문다는 지적이다.이 수치는 협회가 전달한 보수 비교 결과로, 모든 사회복지사의 실제 평균임금이 공무원의 77%라는 의미로 일반화해서는 안 된다. 다만 기본급 표만으로 처우 수준을 판단하기 어렵고, 수당을 포함한 보수체계를 함께 살펴야 한다는 문제를 드러낸다.명절휴가비·시간외근무수당·가족수당 등이 권고 수준에 미치지 못하거나, 지역과 기관에 따라 지급 여부와 금액이 달라지는 문제도 제기됐다. 협회 카드뉴스에는 전종덕·서미화 의원이 통상임금 반영과 시간외·야간·휴일수당 지급 실태 점검을 요구한 것으로 정리돼 있다.시설 유형에 따른 격차도 쟁점이었다. 김태호·전진숙·서영석 의원은 지역아동센터와 다함께돌봄센터의 인건비 가이드라인 준수를 위한 예산 확보와 지역 간 임금 격차 완화 문제를 다뤘다.협회의 10월 정례브리핑에 따르면, 지난 9월 29일 두 시설 유형의 종사자 600명이 국회 본관 앞에 모여 2027년 인건비 가이드라인 100% 적용을 위한 예산 편성을 촉구했다. 이들은 국회에 제출된 정부 예산안에서 두 시설 유형이 100% 준수 대상에서 빠졌다고 지적하며 163억 원의 반영을 요구했다. 이는 현장이 요구한 예산 규모이며, 확보가 확정된 금액은 아니다.처우 개선의 실효성을 확인하려면 인건비 기준의 인상뿐 아니라 실제 지급 수준, 수당 반영 여부, 시설 유형별 적용 범위까지 살펴야 한다.전문성의 출발점인 현장실습도 국감의 주요 의제였다. 협회가 전한 10월 8일 백선희 의원의 질의에서는 전국 약 8570개 실습기관에 비해 보건복지부 담당 공무원이 2명에 불과하고, 제시된 현장점검 실적은 12건으로 점검률이 약 0.14%에 그친다는 문제가 제기됐다.협회 설명문에는 이 점검 실적의 대상 기간이 명시돼 있지 않다. 따라서 이를 연간 전체 점검률로 단정하기는 어렵다. 그럼에도 많은 실습기관을 대상으로 실효적인 관리·감독을 수행할 인력과 체계가 충분한지 점검해야 한다는 취지는 분명하다.실습의 질은 정해진 시간을 채웠는지만으로 평가하기 어렵다. 실습생이 무엇을 배우고 어떤 지도를 받았는지, 이용자의 권리와 실천 윤리를 익힐 기회가 있었는지, 부당한 대우를 받았을 때 도움을 요청할 수 있었는지가 함께 확인돼야 한다.백 의원은 부실·허위 실습 예방과 실습생 인권 보호를 위한 관리 체계 개선을 요구했다. 한국사회복지사협회 등 전문기관이 실습기관 관리에 참여할 수 있도록 법적 위임·위탁 근거를 마련하자는 협회의 제안도 소개됐다.협회 설명에 따르면 정은경 보건복지부 장관은 실습기관 관리의 법적 근거와 적절한 조직·인력 확보 필요성에 공감하며 적극 검토하겠다고 답변했다. 이후 실제로 어떤 관리 체계와 인력이 마련되는지는 후속 확인이 필요한 부분이다.사회복지사 자격제도 개선 논의도 이어졌다. 협회 자료에 따르면 전진숙 의원은 사회복지사 2급 국가시험 법제화 추진 경과와 반대 논거를 질의하고, 필수교과목 대면교육 확대 등 자격기준 강화 필요성을 제기했다. 국가시험 도입이나 대면교육 확대가 확정됐다는 의미는 아니다.서미화 의원은 중증장애인의 현장실습 접근성 보장을 다뤘다. 장애 특성을 고려한 실습 지원과 자격 취득 과정의 접근성을 개선해야 한다는 내용이다. 전문성을 높이기 위한 제도 설계에는 교육의 질과 함께 배움에 참여할 기회도 고려돼야 한다는 점을 보여준다.이러한 문제의식은 10월 30일 국회의원회관에서 열린 '대전환시대, 사회복지 교육과 자격제도 재설계 방안' 토론회에서도 이어졌다. 협회의 토론회 안내에 따르면 현장 직무역량 중심의 교육과정, 실습 관리와 실습생 권리 보호, 실습지도자 및 교육기관 지원 등이 논의됐다. 자격기준 강화와 함께 처우와 근무환경 개선이 뒷받침돼야 한다는 의견도 제시됐다.교육기준을 높이려면 그 기준에 맞게 가르칠 수 있는 환경이 필요하다. 실습지도자가 교육에 시간을 쓸 수 있도록 지원하고, 교육기관과 현장이 실습 내용과 평가를 함께 점검할 수 있어야 한다. 자격 취득 이후에도 경력과 업무에 맞는 교육을 지속할 수 있어야 전문성이 축적된다.협회 카드뉴스에는 박지원·남인순 의원의 전문교육·연수체계 강화 요구와 남인순 의원의 직무 소진 예방·회복 지원 요구가 담겼다. 백선희 의원은 소규모 사회복지시설 종사자가 병가와 휴가를 사용할 수 있도록 대체인력 지원을 확대하는 문제를 제기했다.이러한 지원은 종사자의 학습과 휴식을 실제로 가능하게 하는 조건이다. 교육과 휴가 제도가 있어도 담당 업무를 대신할 사람이 없다면 활용에 제약이 생길 수 있다. 전문교육, 대체인력, 회복 지원을 함께 살펴야 하는 이유다.기관 운영을 둘러싼 인력 기준도 도마 위에 올랐다. 서미화 의원은 장애인거주시설의 입소자가 줄더라도 필수 인력을 유지할 수 있도록 재정지원 구조를 개선하는 문제를 다뤘다. 소병훈 의원은 농어촌 소규모 지역아동센터의 차량운행 등 업무 여건을 반영한 종사자 배치기준 조정을 요구했다.이용자 수가 줄었다고 해서 돌봄과 안전, 이동 지원, 행정업무가 같은 비율로 줄어드는 것은 아니다. 인력 기준에는 이용자 규모뿐 아니라 서비스의 특성과 실제 업무량도 반영될 필요가 있다.종사자를 보호하는 체계도 중요하다. 백선희 의원이 다룬 노인보호전문기관 종사자의 법률지원과 트라우마 회복 지원, 남인순 의원이 제기한 아동보호전문기관 상담원 처우 개선과 기관 확충은 보호업무를 수행하는 사람의 안전과 지속가능성을 함께 묻는 과제다.이번 국감에서 소개된 현안들은 사회복지사의 교육, 보수, 고용, 인력 배치가 서로 연결돼 있음을 보여준다. 충분히 배울 수 있는 실습환경과 교육체계, 경험을 쌓으며 일할 수 있는 처우, 소진을 예방할 지원이 함께 갖춰져야 전문성이 현장에 남을 수 있다.이제 확인할 것은 후속 조치다. 인건비 가이드라인 준수를 위한 예산이 어떻게 반영되는지, 수당 지급과 통상임금 반영 실태를 점검하는지, 실습 관리에 필요한 조직과 인력을 확보하는지 살펴야 한다. 대체인력과 소진 예방 지원이 실제로 종사자가 이용할 수 있는 수준까지 마련되는지도 중요하다.한국사회복지사협회는 국감에서 제기된 문제가 정책과 제도 개선으로 이어지도록 지속적으로 살피겠다고 밝혔다. 국감에서의 지적과 정부의 검토 답변은 그 과정의 출발점이다.사회복지사에게 요구되는 전문성은 이용자의 삶과 맞닿아 있다. 그 전문성이 제대로 발휘되도록 교육과 노동의 조건을 갖추는 일 역시 복지정책의 책임이다. 국감장에서 제기된 질문에 대한 답은 앞으로 편성될 예산과 달라질 현장에서 확인돼야 한다.