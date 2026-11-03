환자 간병을 '운'에만 맡겨둘 수는 없다

큰사진보기 ▲간병인의 말 한마디에 상처받은 어머니의 사연. 가족은 결국 휴직과 퇴직을 감수하며 직접 돌봄에 나섰다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

"나는 왼팔이 없는 것 같아."

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"몸만 그런 게 아니라 머리도 바보예요? 왼팔이 여기 있는데 왜 없다는 거예요?"

덧붙이는 글 | 필자는 요양병원에서 일하는 간병사입니다.

어머니는 자신의 팔이 어디에 있는지 몰랐던 것이 아니었다. 예전처럼 움직이지 않는 몸의 낯섦과 답답함을 표현하고 싶으셨을 것이다.내 글에 댓글을 남긴 독자가 전한 어머니의 말이다. 뇌출혈로 왼쪽 몸을 움직이기 어려워 재활병원에 계시던 때였다고 한다. 그런데 간병인에게서 돌아온 말은 뜻밖에도 모욕이었다.어머니는 그 말을 듣고 큰 상처를 받으셨다. 이후 자녀 앞에서 그 일을 이야기하며 우셨다고 한다.나는 그 대목에서 읽기를 멈췄다. 간병사로서 미안했다. 내가 한 말도, 내가 돌본 환자에게 일어난 일도 아니지만 남의 잘못이라며 지나갈 수 없었다. 나 역시 환자가 자신의 몸과 하루를 맡긴 사람이기 때문이다.독자는 그날 직접 병원에 들어가 어머니를 간병했다고 썼다. 이후 남동생이 휴직해 일 년 동안 어머니를 돌봤고, 지금은 막내 남동생이 직장을 그만두고 집에서 어머니를 돌보고 있다고 전했다.댓글에 적힌 내용만으로 가족의 모든 사정을 알 수는 없다. 하지만 간병인에게 돌봄을 맡겼다가 상처를 입은 가족이 결국 직접 돌봄을 감당하게 된 과정은 무겁게 다가왔다.누군가는 병실로 들어갔고, 누군가는 일을 쉬었으며, 누군가는 직장을 내려놓았다. '가족이 직접 돌본다'는 말은 짧다. 그 뒤에 이어지는 생활은 길다. 하루의 시간을 다시 짜야 하고, 줄어든 소득과 계속되는 지출을 감당해야 한다. 돌보는 사람이 아프거나 지치면 누가 대신할 것인지도 걱정해야 한다.댓글의 끝에는 내가 돌보는 환자와 보호자는 복 받은 분들이라는 말이 있었다. 고마웠지만 선뜻 기뻐할 수 없었다. 환자의 말을 한 번 더 듣고 불편을 헤아리는 일이 누군가에게는 특별한 행운처럼 느껴진다는 사실이 마음에 걸렸다. 그런 돌봄을 받는 일이 어째서 복 받은 일이어야 할까. 환자를 존중하는 태도는 특별한 친절이 아니라 돌봄의 기본이어야 한다.어머니의 말을 간병인이 이해하지 못했을 수도 있다. 그러나 이해하지 못한다는 이유로 환자를 모욕하고 비하할 권리는 누구에게도 없다환자는 자신의 몸이 달라진 상황을 받아들이는 것만으로도 힘든 시간을 보내고 있다. 예전에는 자유롭게 움직이던 팔과 다리가 뜻대로 움직이지 않고, 혼자 할 수 있던 일도 누군가의 도움을 받아야 한다. 그런 상황에서 자신의 불편함을 이야기했을 때 돌아오는 말이 비난과 조롱이라면 상처는 더 깊어질 수밖에 없다.간병인은 환자의 모든 말을 이해할 수 없다. 때로는 같은 말을 반복하거나 평소와 다른 표현을 듣기도 한다. 그럴 때 필요한 것은 환자의 말을 틀렸다고 지적하는 게 아닌 무엇이 불편한지 한 번 더 살피고 물어보는 태도다.그런데 돌보는 사람이 말의 앞뒤부터 따지고 환자의 표현을 비웃는다면, 환자는 자신의 불편함조차 편하게 이야기하기 어려워진다. 아픈 몸을 견디는 일에 상대의 기분까지 살펴야 하는 부담이 더해지는 것이다.이 사연에서 오래 마음에 남은 것은, 모욕을 들은 뒤에도 어머니에게는 여전히 도움이 필요했으리라는 점이다.몸을 혼자 움직이기 어려운 사람은 서럽다고 자리를 박차고 나올 수 없다. 식사 시간이 되면 도움받아야 하고, 자세가 불편해지면 누군가를 불러야 한다. 자신에게 상처를 준 사람에게 다시 몸을 맡겨야 할 수도 있다.그 처지를 생각하면 말 한마디의 무게가 달라진다. 말한 사람에게는 지나가는 짜증이었을지 몰라도, 듣는 사람에게는 다음 부탁을 망설이게 하는 기억이 될 수 있다. 또 핀잔을 들을까 봐, 귀찮게 한다는 말을 들을까 봐 불편함을 참을 수도 있다.환자가 조용하다고 해서 편안한 것은 아니다. 부탁이 줄었다고 도움이 덜 필요한 것도 아니다. 내가 바쁜 표정을 지은 뒤부터 말을 아끼는 것은 아닌지, 짧은 대답에 다음 말을 삼키는 것은 아닌지 돌아봐야 한다.간병 현장이 전쟁터처럼 느껴지는 순간도 여기에서 시작되는 것 같다. 도움을 청하는 말이 귀찮은 요구가 되고, 보호자의 질문이 간섭으로 받아들여지며, 대답에는 방어적인 태도가 섞인다. 함께 환자를 돌봐야 할 사람들이 서로의 말에서 잘못부터 찾는다.그러나 환자는 싸우러 온 사람이 아니다. 혼자 감당하기 어려운 몸을 누군가에게 맡긴 사람이다.나는 간병으로 생활한다. 대가를 받는다는 사실은 부끄럽지 않다. 그 돈은 내가 맡은 일에 책임져야 하는 분명한 이유이기도 하다.식사를 돕고, 몸을 씻겨드리고, 자세를 바꾸는 일은 중요하다. 하지만 그 일을 하는 동안 환자를 어떻게 대했는지도 돌봄에 포함된다. 몸은 깨끗해졌어도 마음에 모욕이 남았다면 잘 돌봤다고 자신할 수 없다.문제는 그런 상처가 있어도 하루가 흘러간다는 것이다. 다음 식사가 나오고 재활 시간이 돌아온다. 해야 할 일은 이어진다. 누군가 울었다는 사실을 살피지 않으면 겉으로는 별일 없이 돌아가는 것처럼 보일 수 있다.나는 그 점이 두렵다. 돌보는 사람은 업무를 마쳤다고 생각하는데, 돌봄받는 사람에게는 다시 말하고 싶지 않은 기억이 쌓일 수 있다. 그 차이를 살피지 않으면 오래 곁에 있어도 환자의 사정에서는 멀어질 수 있다.그래서 이 가족에게 "좋은 간병사도 많다"는 말부터 하고 싶지 않았다. 그런 말로 어머니가 들으셨다는 모욕적인 말을 지울 수는 없다. 가족이 감당하게 된 돌봄의 부담도 덜어주지 못한다.환자를 비하하는 언행을 개인의 성격 문제로만 넘겨서는 안 된다고 생각한다. 어떤 말과 행동이 환자의 존엄성을 해치는지 교육하고, 문제가 발생하면 이를 확인하고 바로잡을 책임 있는 체계가 필요하다.환자와 보호자가 안심하고 말할 창구도 필요하다. 매일 몸을 맡겨야 하는 간병인에게 직접 항의하는 일은 쉽지 않다. 불편을 알린 뒤에도 돌봄이 안전하게 이어지는지 살피는 사람이 있어야 한다.간병사의 휴식과 처우도 함께 다뤄야 한다. 지친 사람이 잠을 자고 몸을 회복할 수 있어야 돌봄을 지속할 수 있다. 다만 일이 고되다는 이유로 환자에게 준 모욕까지 이해해달라고 할 수는 없다. 간병사를 보호하는 일과 환자의 존엄성을 지키는 일은 대립할 문제가 아니다. 함께 이뤄져야 할 과제다.나도 늘 잘하는 사람은 아니다. 피곤한 날에는 대답이 짧아지고, 기다려야 하는 순간에 마음이 급해지기도 한다. 그래서 이 댓글은 다른 간병사를 비판하는 자료로만 읽히지 않았다. 내 말과 표정을 돌아보게 하는 질문으로 남았다.나 하나라도 잘하자고 다짐한다. 그러면서 그 다짐만으로 충분하다고 여기지는 않으려 한다. 환자의 하루를 좋은 사람을 만날 운에만 맡겨둘 수는 없기 때문이다.그래도 내가 돌보는 분에게 오늘의 나는 작은 존재가 아니다. 내가 듣느냐 흘려듣느냐에 따라 불편 하나가 해결될 수도, 그대로 남을 수도 있다. 내 대답에 따라 다음에도 편하게 말씀하실 수도, 입을 다무실 수도 있다.자기 몸조차 낯설어진 사람 곁에서, 내 목소리만큼은 두려워하지 않으셨으면 한다.