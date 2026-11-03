울산 재활용수거업체서 화재... 폐기물에 화재 잇따라

큰사진보기 ▲3일 오전 6시 3분쯤 울산 울주군 언양읍 공촌3길에 있는 재활용수거업체에서 불이나 울산소방본부가 진화작업을 벌이고 있다. ⓒ 울산소방본부 관련사진보기

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3일 오전 6시 3분쯤 울산 울주군 언양읍 공촌3길에 있는 재활용수거업체에서 불이나 울산소방본부가 진화작업에 나섰고 9시 20분쯤 완진됐다.이날 오전 "공장 건물 외부에 불이 붙었다"는 신고를 받은 울산소방본부는 인원 94명, 장비 헬기 4대 등 31대를 동원해 화재 진압을 시작했으며 현재까지 인명피해는 없는 상태다.소방본부 관계자는 "오전 8시 22분 초진했고 9시 20분 완진됐다"라고 밝혔다.앞서 지난 1일 오후 4시 47분쯤 울산 남구 용잠동 산업폐기물 처리업체 코엔텍에서 불이나 공장 2개 동을 태훈 후 8시간여 만에 진화됐지만 인명피해는 발생하지 않았다.당시 울산소방본부는 고성능 화학차와 펌프차 등 장비 45대와 소방 인력 98명을 투입해 진화 작업을 벌였지만 공장 내부에 있던 폐기물에 불길이 번지며 초기 진화에 어려움을 겪었고 도심에 검은 연기가 치솟기도 했다.또 지난 10월 28일 오후 1시47분쯤 울주군 온산읍 학남리 한 폐기물 선별창고에서 화재가 발생해 울산소방본부가 인력 64명과 장비 29대를 동원해 진화작업을 벌이는 등 폐기물처리업체에서 잇따라 화재가 발생하고 있다.