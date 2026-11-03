북한은 왜 암호화폐를 훔치는가

큰사진보기 ▲박정천 북한 국방성 고문이 지난 10월 20일 남부국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 리일환 노동당 비서와 김여정 당 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 시찰했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다. 2026.10.21 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr/2026-10-21 15:34:35/ ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 필자는 <판문점에서 금강산까지>의 저자이다.

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 발생한 60억 달러 이상의 암호화폐 탈취 사건이 국제사회를 뒤흔들고 있다. 미국 연방수사국(FBI)은 지난 10월 31일 북한이 이번 사건의 배후라고 공식 지목했다. 북한 연계 해킹조직 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'의 소행이라는 것이다. 탈취 규모는 최소 60억 달러, 거래소와 블록체인 분석업체의 추정치를 기준으로 하면 약 63억6000만 달러에 이른다. 우리 돈으로 9조 원 안팎이다.북한은 즉각 반발했다. 김여정 노동당 총무부장은 11월 2일 담화를 통해 미국이 세계 각지의 사이버 범죄를 북한 소행으로 몰아가고 있다며 이를 정치적 도발이라고 규정했다. 미국의 적대적 태도를 재고해야 한다는 경고도 덧붙였다. 단순한 범죄 혐의 부인을 넘어 사이버 문제를 북미관계의 정치적 쟁점으로 끌어올린 것이다.그러나 이번 사건을 일회성 해킹으로만 볼 수는 없다. 북한의 사이버 공격은 이미 수십 년에 걸쳐 축적된 국가 차원의 역량이며, 국제 금융망을 겨냥한 외화 확보 수단으로 진화해 왔다. 핵과 미사일 개발을 지속하는 북한에 사이버 공간은 제재를 우회하고 필요한 자금을 확보하는 또 하나의 전장이 된 셈이다.북한이 사이버 역량을 군사·정보 분야의 전략적 수단으로 발전시킨 것은 1990년대부터다. 2000년대 이후 전문 인력 양성과 조직 정비를 거치면서 공격 능력을 키웠다. 북한의 사이버 작전은 초기 정보 수집과 전산망 교란에서 출발해 금융기관 공격과 암호화폐 탈취로 영역을 넓혔다.국제사회가 북한의 사이버 위협을 본격적으로 인식한 계기는 2014년 소니픽처스 해킹 사건이었다. 미국 영화사 소니픽처스의 전산망이 공격받아 내부 자료가 유출되고 다수의 컴퓨터가 작동 불능 상태에 빠졌다. 미국 FBI는 북한 정부 지원을 받는 해킹 조직의 소행이라고 발표했다.2016년에는 방글라데시 중앙은행의 국제금융망을 공격해 8100만 달러를 탈취했다. 2017년에는 랜섬웨어 '워너크라이(WannaCry)' 공격으로 세계 150여 개국의 병원과 기업, 공공기관 등이 피해를 입었다. 미국 법무부는 이 사건들을 북한 연계 해킹조직의 활동으로 지목했다.공격 대상과 수법은 계속 달라졌다. 특히 암호화폐 시장이 성장하면서 북한의 주요 공격 대상도 전통적인 금융기관에서 가상자산 거래소와 블록체인 플랫폼으로 확대됐다.2022년에는 블록체인 기반 게임 플랫폼 로닌 네트워크에서 약 6억2500만 달러가 탈취됐다. 미국은 북한 연계 조직의 소행으로 판단했다. 2025년 2월에는 가상자산 거래소 바이비트에서 약 15억 달러가 사라졌다. FBI는 이 사건 역시 북한의 트레이더트레이터 조직이 벌인 공격이라고 공식 발표했다.이번 바이낸스 사건은 그 규모가 이전 사례를 압도한다. 북한의 사이버 공격이 단순한 정보전이나 금융 범죄를 넘어 국제 가상자산 시장의 신뢰와 안정성을 위협하는 수준에 이르렀다는 사실을 보여준다.북한의 사이버전을 이해하려면 그 배후 조직과 인력 구조를 살펴봐야 한다.미국과 국제 사이버 보안기관들은 북한 정찰총국을 주요 사이버 작전의 지휘·지원 체계와 연결해 평가해 왔다. 그 산하의 사이버 작전 조직으로 알려진 121국과 라자루스(Lazarus), 블루노로프(Bluenoroff), 안다리엘(Andariel) 등의 이름이 국제사회에 반복적으로 등장한다.이들 조직은 공격 목적과 활동 영역에 따라 구분된다. 라자루스는 광범위한 사이버 공격과 정보 탈취, 금융 범죄 등에 연계된 조직으로 알려져 있다. 블루노로프는 금융기관과 가상자산을 겨냥한 공격에, 안다리엘은 정보 수집과 기술·방위산업 분야 침투 등에 연계된 것으로 분석된다. 다만 이 조직들의 명칭과 소속 관계는 미국 정부와 민간 보안업체의 분석에 따라 차이가 있으며, 완전히 분리된 조직도라고 단정하기는 어렵다.이들의 활동은 북한 내부에만 국한되지 않는다. 해외 거점과 위장 기업, 제3국의 중개 네트워크를 활용하는 방식도 확인됐다. 해외 IT 노동자로 신분을 위장해 외화를 벌어들이는 활동 역시 국제사회의 주요 감시 대상이다. 북한의 사이버 인력은 컴퓨터 앞에 앉아 공격을 수행하는 해커에 그치지 않는다. 정보 수집, 시스템 침투, 자금 세탁과 현금화에 이르는 여러 단계가 연결된 조직적 활동으로 이해해야 한다.일반적인 자금 이동은 해킹을 통한 가상자산 탈취, 여러 지갑으로의 분산, 다른 암호화폐로의 교환, 탈중앙화 금융 서비스와 중개업체를 통한 자금 세탁, 최종적인 현금화 등의 과정을 거친다. FBI는 이번 바이낸스 사건에서도 탈취 자산이 주로 이더리움으로 전환되고 있으며, 탈중앙화 금융 서비스와 즉시 교환 서비스를 통한 추가 세탁이 예상된다고 밝혔다.문제는 이 돈의 용도다. 국제사회는 북한의 사이버 범죄 수익이 외화 확보와 대북제재 회피, 핵·미사일 개발 자금 조달에 이용되는 것으로 보고 있다.2024년 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회 전문가패널은 2017년부터 2023년까지 북한 소행으로 의심되는 암호화폐 관련 공격 58건을 조사했으며, 피해 규모는 약 30억 달러로 추산했다. 당시 보고서에는 북한의 악성 사이버 활동이 외화 수입의 약 50%를 창출한다는 회원국 평가와 대량살상무기 프로그램의 약 40%가 불법 사이버 활동으로 조달된다는 별도 회원국 평가도 담겼다.2025년 10월 발표된 다자제재모니터링팀(MSMT) 보고서는 북한이 2024년부터 2025년 9월까지 최소 28억 달러 상당의 암호화폐를 탈취한 것으로 집계했다. 이는 참여국들이 높은 확신도로 북한에 귀속한 사건만을 합산한 수치다.물론 개별 해킹으로 탈취한 돈이 실제로 핵·미사일 개발에 얼마나 투입됐는지 모두 확인된 것은 아니다. 그러나 북한의 사이버 범죄가 제재를 우회하는 외화 확보 수단으로 기능하고, 그 수익이 전략무기 개발을 뒷받침한다는 국제사회의 우려는 구체적인 조사 결과에 근거하고 있다.국제사회는 북한의 사이버 범죄를 새로운 안보 위협으로 인식하고 대응을 강화하고 있다. 미국은 해킹 조직과 관련 인물, 자금 세탁에 관여한 기관을 제재하고 있다. FBI는 이번 바이낸스 사건에서도 탈취 자금과 관련된 가상자산 지갑 주소를 공개하고 거래소와 블록체인 사업자들에게 자금 이동 차단을 요청했다.한국과 미국, 일본 등은 북한의 사이버 위협에 관한 정보 공유와 공동 대응을 추진하고 있다. 2024년 유엔 안보리 전문가패널의 활동이 러시아의 거부권 행사로 종료된 이후에는 한국·미국·일본 등 11개국이 참여하는 다자제재모니터링팀이 대북제재 위반을 감시하고 조사하는 역할을 맡고 있다.그러나 국제사회의 대응에는 한계가 있다. 암호화폐는 국경을 넘어 순식간에 이동하고, 자금 세탁에는 여러 국가의 거래소와 중개인이 동원된다. 북한이 해외 거점과 위장 기업을 활용하면 자금의 최종 출처와 사용처를 추적하기도 쉽지 않다.무엇보다 국제사회의 제재와 감시가 강화돼도 이를 뒷받침할 일관된 국제적 집행 체계가 충분하지 않다. 북한의 사이버 공격 능력은 국경을 넘어서지만 대응 체계는 여전히 국가별 법률과 이해관계에 묶여 있다.이번 사건에서 또 하나 주목할 부분은 김여정의 담화다.북한은 그동안 사이버 공격 배후로 지목될 때마다 관련 의혹을 부인해 왔다. 이번에는 김여정 노동당 총무부장이 직접 나서 미국의 주장을 정치적 도발이라고 규정했다. 미국이 북한을 '사이버 범죄국'으로 매도하려 한다는 주장도 폈다.김여정의 발언은 세 가지 측면에서 해석할 수 있다.첫째, 미국의 해킹 배후 지목을 개별 범죄에 대한 수사나 기술적 귀속 문제로 인정하지 않고 대북 적대정책의 일부로 규정했다. 국제사회의 제재와 감시를 정치적 압박으로 전환하려는 대응이다.둘째, 사이버 문제를 북미관계와 연결했다. 미국의 적대적 태도를 재고해야 한다는 발언은 향후 북미관계에서 사이버 안보와 제재 문제가 새로운 갈등 요인으로 작용할 수 있음을 보여준다.셋째, 북한이 국제사회의 압박에 대응하는 방식이다. 핵과 미사일 문제뿐 아니라 사이버 공격 의혹까지 미국의 대북정책과 연결해 대응함으로써 자신에 대한 국제사회의 비판을 정치적 문제로 돌리려는 것이다.다만 이번 담화를 북미대화 거부나 협상 중단의 선언으로 해석하는 것은 지나치다. 김여정은 미국의 태도를 문제 삼았지만 구체적인 후속 조치를 밝히지는 않았다. 담화의 의미는 북미관계의 향방을 단정하는 데 있는 것이 아니라, 사이버 안보 문제가 양국 간 정치·외교적 현안으로 확대되고 있다는 데 있다.북한의 사이버 공격은 이제 먼 나라의 가상자산 거래소에서 벌어지는 사건이 아니다. 우리 금융기관과 가상자산 거래소, 방위산업체, 연구기관도 언제든 공격 대상이 될 수 있다. 특히 남북관계와 북미관계가 변화하는 시기에도 사이버 위협은 지속될 수 있다는 점을 유념해야 한다.한국은 무엇보다 사이버 안보를 전통적인 군사안보의 보조 영역으로 취급해서는 안 된다. 금융·통신·에너지·방위산업 등 국가 핵심 기반시설에 대한 방어 체계를 강화하고, 가상자산 거래소와 금융기관의 보안 역량을 높여야 한다. 해외 IT 노동자의 신분 위장과 불법 외화벌이 활동에 대한 감시도 강화할 필요가 있다.한미일 간 사이버 위협 정보 공유와 국제 공조 역시 실질적으로 발전시켜야 한다. 해킹 수법과 공격에 사용된 지갑 주소, 자금 이동 경로를 신속히 공유하고 국제 거래소와 블록체인 사업자들이 자금 세탁을 차단하도록 협력해야 한다.남북대화와 북미대화를 추진하는 과정에서도 원칙은 분명해야 한다. 대화의 문을 열어두는 것과 불법적인 사이버 활동에 책임을 묻는 것은 서로 모순되는 일이 아니다. 한반도 평화와 안정을 위해 대화가 필요하다면, 그만큼 국제 규범을 위반하는 행위에 대한 원칙적인 대응도 필요하다.북한은 핵과 미사일만으로 국가의 생존과 체제를 유지하려 한다. 이제는 사이버 공간에서 돈을 훔치고, 제재를 우회하며, 국제 금융질서를 흔드는 방식까지 동원하고 있다. 김여정의 반박담화가 보여준 것은 북한이 사이버 문제마저 대미 정치전의 일부로 다루고 있다는 사실이다.총성이 들리지 않는다고 전쟁이 아닌 것은 아니다. 북한의 사이버전은 이미 우리의 금융과 경제, 국가안보를 위협하는 현실적인 문제다. 한반도 평화공존을 추진하는 정부라면 대화의 가능성을 모색하는 동시에 사이버 위협에 대한 실질적인 방어와 국제 공조를 강화해야 한다. 평화는 안보의 빈틈 위에서 만들어지지 않는다.