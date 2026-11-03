대통령 부부 여권번호도 유출, 청와대 "경위·관리책임 규명"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 1월 13일 일본 오사카 간사이국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령과 김혜경 여사 등 대통령 전용기 '공군 1호기' 탑승자 개인정보가 통째로 인터넷상에 노출됐던 것으로 드러났다. 청와대는 임광현 대통령 비서실장 주재로 긴급회의를 열고 "결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 대책 마련에 나섰다.2일 KBS 보도에 따르면, 지난 6월 악성코드를 검사해주는 유료 웹사이트에 '1호기 탑승자 명단'이란 엑셀 파일이 올라왔다. 여기에는 이재명 대통령부터 김혜경 여사, 청와대 고위관계자와 장관급 인사들은 물론 대통령비서실 소속 실무수행원과 출입기자들까지 총 168명의 생년월일, 여권번호 등이 그대로 담겨 있었다. 이 명단은 이 대통령의 6월 9일 벨기에 순방 등을 앞두고 작성된 것으로 보인다.그런데 해당 파일은 유료회원이면 누구나 열람가능했다. 특히 대통령경호처 경호처장 보좌관, 경호계획과장, 수행경호부장 등 다수 경호관과 의료진, 의상·화장담당, 또 대통령의 음식을 사전에 확인하는 검식관의 개인정보까지 포함되어 있었다. 대통령과 핵심 참모진은 물론 경호·안전 인력의 개인정보까지 타국의 정보 수집에 악용될 위험에 노출되어 있던 셈이다.청와대는 3일 오전 임광현 실장 주재로 긴급회의를 진행했다. 임 실장은 "대통령 순방단의 개인정보 유출은 결코 가볍게 볼 수 없는 중대한 사안"이라며 "유출 경위와 정보 노출의 범위, 실제 피해 여부를 철저히 조사하고 관계기관의 관리 책임을 명확히 규명해야 한다"고 강조했다. 또한 재발 방지를 위해 대통령 순방 보안관리체계를 전면 점검하고 실효성 있는 대책을 마련해야 한다고 관계기관에 요청했다.