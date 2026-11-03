메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.11.03 11:12최종 업데이트 26.11.03 11:12

하남 K-스타월드 민간사업자 공모 취소... "백지화 아냐"

미사 일대 신규택지 조성계획으로 변경 불가피... 사업 일정 및 조정 등 쟁점될 것으로

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
하남시는 3일 긴급 안내를 통해 하남도시공사가 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 민간참여자 공모를 취소했다고 밝혔다.
하남시는 3일 긴급 안내를 통해 하남도시공사가 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 민간참여자 공모를 취소했다고 밝혔다. ⓒ 박정훈

경기 하남시가 추진해 온 K-컬처 복합단지 'K-스타월드' 사업의 민간참여자 공모가 전격 취소됐다. 정부가 미사 일대에 1만2천호 규모의 신규택지 조성계획을 발표하면서 기존 사업 추진구도에 변화가 생긴 것이다.

하남시는 2일 긴급 공지를 통해 하남도시공사가 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 민간참여자 공모를 취소했다고 밝혔다.

하남도시공사는 공고 제2026-140호를 통해 기존 민간참여자 공모 절차를 취소했다.

AD
이번 조치는 국토교통부가 지난달 29일 발표한 '하남미사 K-컬처' 신규택지 조성계획에 따른 것이다.

국토부는 당시 수도권 신규택지 10만4천호 공급계획을 발표하면서 하남 미사 일대에 1만2천호를 공급하고, K-컬처 복합단지 구축방안도 함께 마련해 수도권 동부권의 자연·문화 복합거점으로 조성하겠다고 밝혔다.

이에 따라 하남도시공사가 추진하던 기존 민간참여자 공모 절차는 취소됐지만, K-컬처 복합단지 조성 구상 자체는 정부의 신규택지 개발계획과 연계해 논의될 것으로 보인다.

하남시는 이번 공모 취소가 사업 중단이나 백지화를 의미하는 것은 아니라는 입장을 분명히 했다.
시는 "정부의 신규택지 조성계획에 따라 기존 민간 공모를 취소한 것으로, K-컬처 복합단지 조성 구상 자체가 무산된 것은 아니다"라고 설명했다.

다만 기존 민간참여자 공모가 취소되면서 향후 사업 시행 주체와 민간투자 유치 방식, 사업 범위 및 일정이 어떻게 조정될지는 새로운 쟁점으로 떠올랐다.

특히 정부의 주택공급계획과 하남시가 추진해 온 K-스타월드 개발구상을 어떤 방식으로 결합할지가 향후 사업 추진의 핵심 변수가 될 전망이다.

#하남시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사광주시 청렴도 2년 연속 하위권... 오현주 의원, 부패방지 조례 제정


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기