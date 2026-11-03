하남 K-스타월드 민간사업자 공모 취소... "백지화 아냐"

큰사진보기 ▲하남시는 3일 긴급 안내를 통해 하남도시공사가 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 민간참여자 공모를 취소했다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 하남시가 추진해 온 K-컬처 복합단지 'K-스타월드' 사업의 민간참여자 공모가 전격 취소됐다. 정부가 미사 일대에 1만2천호 규모의 신규택지 조성계획을 발표하면서 기존 사업 추진구도에 변화가 생긴 것이다.하남시는 2일 긴급 공지를 통해 하남도시공사가 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드) 민간참여자 공모를 취소했다고 밝혔다.하남도시공사는 공고 제2026-140호를 통해 기존 민간참여자 공모 절차를 취소했다.이번 조치는 국토교통부가 지난달 29일 발표한 '하남미사 K-컬처' 신규택지 조성계획에 따른 것이다.국토부는 당시 수도권 신규택지 10만4천호 공급계획을 발표하면서 하남 미사 일대에 1만2천호를 공급하고, K-컬처 복합단지 구축방안도 함께 마련해 수도권 동부권의 자연·문화 복합거점으로 조성하겠다고 밝혔다.이에 따라 하남도시공사가 추진하던 기존 민간참여자 공모 절차는 취소됐지만, K-컬처 복합단지 조성 구상 자체는 정부의 신규택지 개발계획과 연계해 논의될 것으로 보인다.하남시는 이번 공모 취소가 사업 중단이나 백지화를 의미하는 것은 아니라는 입장을 분명히 했다.시는 "정부의 신규택지 조성계획에 따라 기존 민간 공모를 취소한 것으로, K-컬처 복합단지 조성 구상 자체가 무산된 것은 아니다"라고 설명했다.다만 기존 민간참여자 공모가 취소되면서 향후 사업 시행 주체와 민간투자 유치 방식, 사업 범위 및 일정이 어떻게 조정될지는 새로운 쟁점으로 떠올랐다.특히 정부의 주택공급계획과 하남시가 추진해 온 K-스타월드 개발구상을 어떤 방식으로 결합할지가 향후 사업 추진의 핵심 변수가 될 전망이다.