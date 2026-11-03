한국 데이터저널리즘 어워드, 18일까지 응모작 접수

큰사진보기 ▲2025년 제8회 한국 데이터저널리즘 어워드 행사 자료 사진 ⓒ 데이터저널리즘코리아 관련사진보기

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데이터저널리즘코리아와 건국대학교 디지털커뮤니케이션연구센터(DCRC)는 '제9회 한국 데이터저널리즘 어워드(KDJA 2026)' 응모작을 접수한다.응모작은 어워드 홈페이지(datajournalismawards.kr)에서 4일 오전 9시부터 18일 오후 11시 55분까지 받는다. 2025년 11월 6일부터 접수 마감일인 18일까지 발표된 데이터를 활용한 언론 보도물이 대상이다.시상 부문은 ▲ 올해의 데이터 시각화 상 ▲ 올해의 데이터 기반 탐사보도 상 ▲ 올해의 오픈데이터 상 ▲ 올해의 데이터저널리즘 혁신 상 ▲ 올해의 기후위기-에너지전환상 ▲ 올해의 주목할 만한 데이터저널리스트 상 ▲ 올해의 영 데이터저널리스트 상 등 7개다. 각 부문 수상자는 상금 100만 원과 상패를 받는다.응모 자격은 국내에 거주하거나 소재하는 미디어 종사자 개인·단체와 해외에 있더라도 한국어로 미디어 서비스를 운영하는 개인·단체 등이다. 수상작은 심사위원단(심사위원장 건국대 황용석 교수)의 심사를 거쳐 12월 2일 오후 2시 홈페이지에 발표하고, 수상자에게 개별 통보한다. 기타 자세한 사항은 어워드 홈페이지를 참조하면 된다.함형건 공동조직위원장(YTN 기자)은 "자료 수집·정제부터 분석·시각화에 이르기까지 AI 활용이 확대되면서 데이터저널리즘의 제작 환경은 빠르게 변화하고 있지만, 사실 검증과 진실 추구라는 저널리즘의 기본 원칙은 변하지 않는다"며 "저널리즘의 공적 역할을 일깨우는 우수한 데이터저널리즘 작품들이 많이 출품되기를 기대한다"고 밝혔다.황용석 심사위원장은 "생성형 AI의 확산으로 기사 생산과 유통이 자동화되는 시대일수록, 방대한 데이터 속에서 진실을 가려내는 정교한 분석과 탐사보도는 언론의 공적 가치를 증명하는 핵심 수단"이라며 "저널리스트들의 전문적 역량을 새롭게 조명하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다"고 말했다.2018년 처음 열려 올해로 9회째를 맞은 어워드는 뉴스테크 이니셔티브, 뉴스타파함께재단, 세명대학교 저널리즘대학원, 한국전파진흥협회가 후원한다. 수상작은 12월 11일 서울글로벌센터 국제회의장에서 열리는 '2026 데이터저널리즘코리아 컨퍼런스(DJCon) 및 어워드 시상식'에서 소개되며, 행사는 온라인과 오프라인을 병행하는 방식으로 진행된다.