김민석, 정청래 '1월 합당론'에 "일종의 당내 투쟁처럼 제기"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표 ⓒ 유성호 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 '내년 1월까지 조국혁신당과 합당해야 한다'는 정청래 의원의 주장에 대해 "갑자기 이렇게 시한을 박아서 얘기하는 방식이 실제로 도움을 주지는 못할 거라고 많은 분들이 보는 것 같다"라고 비판했다. 당 일각에서 나온 '지도부 결단' 주문에도 "가장 당원주권적인 방식으로 결정해야 한다"라며 사실상 선을 그었다.김 대표는 3일 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "정당의 합당이나 해산은 가장 당원주권적인 결정이고, 당원 총의가 응집돼야 하는 결정"이라며 "그렇기 때문에 당원들의 의사 분포도 중요하고 과정과 절차도 중요하다"라고 말했다.이어 "지난 시기 합당이 옳으냐 그르냐를 떠나, 정청래 대표 시절 합당론이 무산된 것도 어찌 보면 당원 의사를 확인하고 수렴하는 과정과 별도로 일방 선언식으로 됐던 것 때문에 그르친 측면이 있다고 생각한다"라며 "(이번에도) 본질은 동일한 것이라고 볼 수 있다"라고 짚었다. 정 의원은 당대표 시절인 지난 1월 양당 합당을 처음 제안했지만 당내 반발로 무산됐다.김 대표는 "선의의 통합, 진지한 논의 과정과 노력이라기보다는 일종의 당내 투쟁 수단처럼 제기됐다"라며 "정말로 1월 통합을 하려고 생각한다면 저런 식으로 접근하는 건 (오히려 통합을) 어려워지게 하지 않겠나"라고 반문했다.이미 당내에 관련 논의 체계가 가동 중이라는 점도 강조했다. 김 대표는 "크게 봐서 통합과 연대를 기본으로 해야 한다는 전제하에 진보정당과는 연대 등 다양한 논의를 하고, 혁신당과도 정책연대를 포함해 앞으로 어디까지 연대할 수 있는가를 논의하는 당내 시스템과 담당자가 있다"라고 말했다.또 "(합당과 시기를) 먼저 정해놓고 다른 당내 스케줄과 연계시키듯 하는 건, 실제로는 합당을 바라는 분들에게조차 도움이 안 되지 않겠나"라며 "당원주권을 강조해 오신 정 전 대표께서 당원 의사를 물어가는 과정과 절차를 존중해 가면서 문제제기를 하셨으면 좋았겠다"라고 덧붙였다.앞서 정 의원은 지난달 31일 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 "내년 1월까지 (합당을) 마쳐야 한다"라고 강조했다. 또한 김민석 대표 체제를 두고 "100일 정도 되면 판가름이 날 것"이라며 "그 이후 제 역할이 무엇일지 하나하나 생각하고 있다"라고 했다. 김 대표의 발언은 정 의원이 합당 추진을 고리로 독자 행보를 시사한 것을 사실상 당내 권력투쟁으로 규정하고 비판한 셈이다.이밖에 김 대표는 당 대통합추진단 단장을 맡은 박범계 의원이 "합당 가능성이 있다면 양 지도부의 정치적 결단에 의해 신속하게 추진하는 것이 바람직하다"라고 언급한 것과 관련해 "저희가 당원 의사를 쭉 점검하고 있다"라며 "지난 합당론 논란 이후 여러 상황을 거치면서, 최근에는 그때보다 어려운 환경인 게 사실이다. (합당에 대한) 부정적인 분포가 훨씬 더 많이 있다"라고 전했다.이어 "지금은 할 수 있는 일을 하고, 연대할 수 있는 일은 연대하고, 정책 등 같이할 수 있는 부분을 찾아야 한다"라며 "대원칙은 다음 총선에서 1대1 구도를 만든다는 것"이라고 했다.다만 김 대표는 "합당으로 가느냐 아니냐는 여러 논의를 거치고 당원 의사를 형성해 가는 과정을 거치며 논의할 사안"이라며 "딱 합당을 전제할 수도 없고, 더구나 시기는 전제할 수 없다고 본다"라고 말했다. '당원들에게 어떤 방식으로 물을 것인가'란 질문엔 "일단 원칙적인 말씀을 드렸다"라며 말을 아꼈다.