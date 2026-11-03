귀여워 먹이 줬을 뿐인데... 야생동물은 무엇을 잃고 있을까

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큰사진보기 ▲야생동물에게 먹이를 주지 마세요캐나다 재스퍼 국립공원에서 촬영한 안내판 ⓒ 조현근 관련사진보기

SNS를 보다 보면 야생동물에게 먹이를 주는 영상을 어렵지 않게 볼 수 있다. 사람이 내민 손에서 다람쥐가 견과류를 받아먹고, 사슴이 다가와 당근을 먹고, 새들이 사람의 어깨에 앉는다. 댓글에는 "너무 귀엽다", "힐링된다"는 반응이 이어진다. 화면 속 장면만 보면 사람과 동물이 가까워지는 모습은 따뜻하게 느껴진다.나 역시 그 장면을 보며 생각했다. 사람은 동물을 해치지 않고, 동물도 먹이를 얻는데 무엇이 문제일까? 하지만 캐나다 시골에서 6년 동안 생활하며 야생동물을 가까이에서 보게 되자 생각은 조금씩 달라졌다.처음 이곳에 왔을 때만 해도 집 주변의 토끼들은 사람의 인기척만 들려도 곧장 수풀 쪽으로 몸을 숨겼다. 창문을 여는 작은 소리에도 귀를 세우고 움직임을 살폈다. 다람쥐들 역시 사람이 가까워지면 나무 위로 재빨리 몸을 피했다. 그 모습은 내게 이상한 장면이 아니라 당연한 풍경이었다. 야생동물이 사람을 경계하는 것은 자연스러운 일이었기 때문이다.국립공원과 주립공원을 다니면서 자주 눈에 띄는 안내문이 있다. '야생동물에게 먹이를 주지 말라'는 경고였다. 처음에는 의아했다. 먹이를 조금 주는 것이 정말 그렇게 큰 문제일까?궁금증은 관련 자료를 찾아보게 만들었다. 그리고 그 과정에서 내가 당연하게 생각했던 장면을 다른 시선으로 보게 됐다.내가 놓치고 있었던 것은 야생동물의 경계심 역시 반복되는 경험에 따라 달라질 수 있다는 점이었다.캐나다 공원관리청(Parks Canada)은 먹이를 주는 행동이 야생동물에게 사람을 먹이의 공급원으로 인식하도록 만들 수 있다고 설명한다. 이러한 경험이 반복되면 일부 동물은 사람을 피하기보다 가까이 다가오고, 사람이 있는 공간 주변에 자주 머물기도 한다.사람과 가까워지는 것이 항상 좋은 일은 아니었다. 사람에 대한 경계가 약해질수록 야생동물이 주택가나 도로 주변을 드나들 가능성도 커진다. 사람을 따라오거나 먹이를 기대하며 접근하는 행동이 늘어날 수 있고, 그만큼 교통사고나 각종 충돌 위험도 높아진다. 사람이 주는 음식이 동물에게 적합한 먹이라는 보장도 없다.무엇보다 눈에 띄지 않는 변화가 있다. 야생동물은 원래 스스로 먹이를 찾고 위험을 피하며 살아가도록 진화해 왔다. 그런데 사람에게서 먹이를 얻는 경험이 반복되면 그 행동 방식에도 조금씩 변화가 생길 수 있다. 사람에게는 잠깐의 즐거운 경험일지 모르지만, 동물에게는 생존 전략 일부가 바뀌는 계기가 될 수 있는 셈이다.그제야 공원 곳곳에 세워진 안내문의 의미가 이해되기 시작했다.캐나다 국립공원에서는 야생동물에게 먹이를 주거나 먹이로 유인하는 행위를 금지하고 있다. 처음에는 다소 엄격한 규정처럼 느껴졌지만, 지금은 다르게 보인다. 그 규정은 사람의 행동을 제한함으로써 야생동물과 사람 모두의 안전을 지키기 위한 장치에 가깝다. 야생동물이 사람을 먹이의 공급원으로 여기지 않도록 하고, 사람과 적절한 거리를 유지하도록 돕기 위해서다.이 문제는 캐나다만의 이야기도 아니다. 오늘도 SNS에서는 사람이 손을 내밀자 다가오는 사슴과 다람쥐 영상을 쉽게 볼 수 있다. 대부분 짧고 귀엽다. 그래서 우리는 영상 속 장면만 보게 된다.하지만 영상은 그 이후를 보여주지 않는다. 그 동물이 사람을 덜 경계하게 되었는지, 사람을 따라다니게 되었는지, 원래의 행동에 변화가 생겼는지는 알 수 없다. 카메라가 꺼진 뒤에도 동물의 삶은 계속되지만, 우리는 그 뒷이야기까지는 보지 못한다.물론 동물에 대한 관심과 호감에서 비롯된 행동도 있을 것이다. 그러나 좋은 의도가 항상 좋은 결과로 이어지는 것은 아니다. 동물을 좋아하는 마음이 오히려 사람에 대한 의존을 키우는 결과를 낳을 수도 있다.캐나다에서 생활하며 달라진 것은 야생동물을 바라보는 나의 시선이었다. 예전에는 사람과 동물이 가까워지는 모습이 무조건 좋은 장면처럼 보였다. 하지만 지금은 조금 망설이게 된다. 가까워지는 것이 언제나 보호를 의미하는 것은 아니기 때문이다.야생동물에게 필요한 것은 사람의 관심보다 사람과의 적절한 거리일지도 모른다. 사람에게는 몇 초짜리 즐거운 영상이지만, 동물에게는 앞으로의 행동을 바꾸는 경험이 될 수 있다.화면 속 다람쥐가 손 위에서 먹이를 받아먹는 장면은 여전히 귀엽다. 나 역시 그런 생각을 한다. 다만 이제는 그 장면을 볼 때마다 다른 질문도 함께 떠오른다. 조회수는 사람이 얻는다. 그렇다면 그 순간, 야생동물은 무엇을 잃고 있을까?