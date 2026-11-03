가을비 내리는 날에 딱, 보글보글 뜨끈한 동태탕

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"뜨끈한 국물이 먹고 싶네."

"혹시 감기 기운이라도 있는 거 아녜요?"

"그렇진 않고, 얼큰한 동태탕이 생각나서."

"그럼 가요. 우리 자주 가던 그 집으로."

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"뭘로 준비해 드릴까요?"

"우리 섞어탕으로 주세요."

"콩나물은 안 나왔네. 이 집 콩나물무침도 맛있는데."

"셀프바에 있어요. 내가 가져올게요."

큰사진보기 ▲얼큰한 국물이 보글보글 끓고, 그 위에 푸짐하게 얹힌 푸른 채소. 비 오는 날 먹기에는 이만한 음식도 없다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"어이쿠, 참 시원하다. 속이 확 풀리네!"

큰사진보기 ▲갓 지은 하얀 쌀밥에 서리태 몇 알이 점점이 박혀 있다. 윤기가 자르르 흐르는 밥알만 봐도 밥맛이 절로 살아난다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"뜨거울 때 어서 드셔 봐요. 내가 끓여준 거라 생각하고. 고니랑 알도 많이 드시고요."

"시원하다, 참 시원해!"

가을비가 추적추적 내린다. 한낮인데도 책을 읽으려면 불을 켜야 할 만큼 날이 어둑했다. 창밖으로는 잔잔한 빗소리가 끊이지 않는다. '가을비 한 번에 내복이 한 벌'이라더니 날씨도 제법 쌀쌀해졌다. 하기야 상강이 지나고 입동도 며칠 남지 않았으니 추워질 때도 되었다. 보일러가 돌아가는 방 안은 훈훈하다.이런 날에는 뭘 먹으면 좋을까. 저녁 시간에 가까워지자 독서 삼매경에 빠진 아내에게 넌지시 말을 건넸다.아내와 함께 동태탕으로 소문난 식당을 찾았다. 주차장에 차가 제법 많은 걸 보니, 우리처럼 비 오는 날에 따뜻하고 얼큰한 국물을 떠올린 사람들이 많은 모양이다. 자주 찾던 집이라 주인장이 반갑게 인사를 건넨다.'섞어탕'이라는 이름이 언제 들어도 정겹다. 동태에 고니와 알을 넉넉히 넣고 함께 끓여 내는 얼큰한 탕이다. 잠시 기다리니 정갈한 밑반찬이 상에 올라온다. 무섞박지, 콩자반, 어묵볶음, 겉절이. 밥상에 놓인 반찬들이 하나같이 소박하고 정갈하다.아내가 콩나물을 한 접시 담아 왔다. 동태탕에 콩나물은 빠질 수 없는 짝꿍이다. 국물 맛을 한결 시원하고 맑게 만들어 준다. 솥밥 뚜껑을 열자 하얀 쌀밥 위에 서리태 몇 알이 점점이 박혀 있다. 윤기 자르르 흐르는 밥이 보기만 해도 먹음직스럽다. 보글보글 끓어오르는 동태탕과 콩나물을 바라보고 있자니, 문득 오래전 부모님과 함께하던 밥상이 떠오른다.예전에는 오일장이 서는 날이면 아버지가 장에 다녀오시곤 했다. 장터 대폿집에서 막걸리를 거나하게 한 잔 기울이시기도 하고, 돌아오는 길에는 어물전에 들러 생선 몇 마리를 손에 쥐고 오셨다. 그 안에는 유독 싱싱한 생태가 들려 있는 날이 많았다.이맘때가 되면 어머니는 텃밭에서 큼직한 무를 뽑아 듬성듬성 썰어 넣고, 콩나물도 더해 얼큰하게 생태탕을 끓여 내셨다. 생태에서 우러난 기분 좋은 기름이 국물 위에 동동 뜨고, 무와 콩나물이 어우러진 국물 맛은 그야말로 일품이었다. 아버지는 막걸리로 더부룩해진 속을 풀려는 듯 생태탕을 한 숟가락 듬뿍 뜨셨다.국물을 드실 때마다 '시원하다'는 말씀을 연거푸 하셨다. 어릴 적에는 그 말이 무슨 뜻인지 잘 몰랐다. 그저 입에 잘 맞으셔서 맛있게 드시는가 보다 했다. 지금 돌아보면 그 '시원함' 속에는 어머니의 정성 어린 손맛도 들어 있었고, 장날의 정겨운 온기도 함께 담겨 있었을 것이다. 그때 먹었던 생태탕을 떠올리면 지금도 입안에 침이 고인다.우리 연근해에서 명태가 자취를 감춘 지도 오래되었다. 1970~1980년대만 해도 동해안에서 흔하게 잡히던 명태였지만, 과도한 어획과 수온 상승 등이 맞물리면서 어획량이 급격히 줄었다. 결국 정부는 2019년부터 우리 바다에서 명태 포획을 연중 전면 금지했다.명태는 찬물을 따라 움직이는 한류성 어류라 따뜻해진 우리 바다에서는 살기 어려워졌다. 양식도 쉽지 않아 이제 우리 식탁에서 생태를 만나기란 하늘의 별 따기다. 대신 러시아나 베링해 같은 북쪽 바다에서 잡은 명태를 배 위에서 바로 급속 냉동해 들여오는 동태가 그 자리를 대신하고 있다.생태와 동태는 같은 명태라지만 식감과 풍미에는 엄연한 차이가 있다. 생태 특유의 부드럽고 촉촉하게 녹아내리던 살맛을 맛볼 수 없는 점은 아무래도 아쉽다. 물론 요즈음은 냉동과 해동 기술이 좋아져 동태도 잘 끓이면 생태 못지않게 시원하고 쫄깃한 맛을 낸다. '꿩 대신 닭'이라고 해야 할까. 이제는 보글보글 끓는 동태탕 너머로 옛날 생태탕의 깊은 맛을 추억할 수밖에 없다.보글보글 끓는 섞어탕에서 김이 모락모락 피어오른다. 국물 한 숟가락을 뜨니 얼큰하면서도 속이 확 풀어지는 시원함이 밀려온다. 양념이 촉촉하게 배어든 동태살도 제법 찰지고, 고니와 알도 넉넉하여 씹는 맛이 있다. 아내가 잘 익은 동태살을 골라 내 접시로 자꾸 건네준다.아내의 다정한 말에 절로 웃음이 얹힌다. 그러고 보니 예전에는 어머니가 끓여주신 생태탕을 먹었고, 지금은 아내와 마주 앉아 동태탕을 나누고 있다. 세월은 흘렀어도 따뜻한 국물을 가운데 두고 온기를 나누는 밥상 풍경은 예나 지금이나 크게 달라지지 않았다. 뜨끈한 국물이 목을 타고 넘어가자 어느새 이마에 땀방울이 송골송골 맺힌다. 문득 귓가에 그리운 아버지의 목소리가 들려오는 듯하다.비 내리는 날이면 장날의 아버지가 걸어 나오시고, 부엌에서 생태탕을 끓이시던 어머니의 뒷모습이 아련히 겹친다. 이날 먹은 동태탕도 참 맛이 좋았다. 하지만 혀끝에 남는 칼칼함보다 그 시절 부모님과 함께 둘러앉아 나누던 따스하고 시원한 국물 맛이 그리워지는 오후다.