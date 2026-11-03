김여정, '바이낸스 해킹' 북한 배후설 부인... "미국의 정치적 도발"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 중앙위원회 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스에서 발생한 60억 달러(약 8조 원) 이상의 해킹 사건과 북한을 연관 지은 미국을 강하게 비난했다. 김 부장은 미국의 주장을 북한의 국가주권을 침해하는 정치적 도발로 규정하면서 향후 대응 가능성도 시사했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 3일 김 부장이 전날 발표한 담화에서 미국 연방수사국(FBI)의 북한 해킹조직 관련 발표를 "황당무계한 낭설"이라고 일축했다고 보도했다.김 부장은 "미국이 세계 각곳에서 발생하는 사이버사기행위들이 모두 우리의 소행인 듯이 국제여론을 오도하는 것은 명백히 우리에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다.이어 미국의 발표가 북한의 국제적 이미지와 국가적 위신을 훼손하려는 시도라면서 "새로운 영역으로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 비난했다.이번 담화는 FBI가 지난달 31일 바이낸스에서 발생한 대규모 가상자산 탈취 사건의 배후로 북한 연계 해킹조직을 지목한 데 따른 것이다.FBI는 지난달 29일께 바이낸스에서 60억 달러 이상의 가상자산이 탈취됐으며, 북한의 해킹조직으로 알려진 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'가 공격을 수행했다고 발표했다.FBI에 따르면 해커들은 탈취한 가상자산을 주로 이더리움으로 전환하고 있으며, 탈중앙화 금융서비스와 가상자산 교환 서비스를 이용해 자금세탁을 시도할 것으로 예상된다. FBI는 미 비밀경호국(USSS), 국세청 범죄수사국(IRS-CI)과 함께 관련 가상자산 지갑 주소를 공개하고 업계에 거래 차단을 요청했다.북한의 가상자산 해킹 의혹이 제기된 것은 이번이 처음이 아니다.지난해 2월 21일에는 세계적인 가상자산 거래소 바이비트(Bybit)에서 약 15억 달러 상당의 이더리움 계열 가상자산이 탈취되는 사건이 발생했다.당시 해커들은 가상자산을 보관하는 지갑에서 자금을 이동하는 과정에 침투해 거래 승인 정보를 조작하는 방식으로 막대한 자산을 빼돌렸다. 피해 규모는 당시까지 알려진 가상자산 탈취 사건 가운데 최대 수준이었다.FBI는 사건 발생 닷새 뒤인 2월 26일 북한이 바이비트 해킹을 저질렀다고 공식 발표했다. FBI는 이 공격에도 트레이더트레이터가 관여했다고 지목하고, 탈취 자금의 이동 경로를 추적해 관련 지갑 주소를 공개했다.미국은 북한 해킹조직이 탈취한 가상자산을 세탁해 자금을 확보하고 있다고 판단하고 있다. 특히 북한의 불법 사이버 활동을 핵·미사일 개발 자금 조달과 연관된 주요 안보 위협으로 보고 있다.그러나 김 부장은 이번 담화에서 지난해 바이비트 사건도 거론하면서 미국이 국제적인 사이버 범죄가 발생할 때마다 북한에 책임을 돌리고 있다고 반박했다.그는 특히 미국이 지난해 불법적으로 탈취된 가상자산을 몰수해 국가의 전략적 비축자산으로 활용하겠다는 방침을 발표한 사실을 거론했다.그러면서 "이른바 절취당한 거액의 암호화폐자금이 회수되는 경우 누구에게 고스란히 돌아가겠는지를 따져보면 이번 해킹사건의 배후에 대한 단서가 주어질 수도 있을 것"이라고 주장했다.이는 미국이 가상자산을 확보하기 위해 해킹 사건에 관여했을 가능성을 우회적으로 제기한 것으로 해석된다. 다만 김 부장은 이를 뒷받침할 구체적인 증거는 제시하지 않았다.김 부장은 담화 말미에 "대단히 불쾌하기 그지없는 미국의 적대적 태도에 대하여 우리는 여러 측면에서 재고해볼 문제들이 있을 것"이라고 밝혔다.북한이 미국의 해킹 배후 지목을 단순한 수사 결과 발표가 아니라 국가주권에 대한 침해로 규정하고 대응 가능성까지 언급했다는 점에서 주목된다.