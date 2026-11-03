가야금과 거문고도 구분 못 하는 교실... '국악 대중화'의 진짜 딜레마

큰사진보기 ▲공연 무대에서 가야금을 연주 중인 김우정 씨와 필자 ⓒ 장혜정 관련사진보기

"특정한 학교나 경력으로 사람을 평가하거나, 전통에서 조금만 벗어나면 낮게 보는 분위기가 아쉬웠어요. 순수국악이든 퓨전이든 다양한 시도가 존중받아야 하지 않을까요?"

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"행사나 공연 무대에 서면 분위기와 청중의 반응을 먼저 생각하게 돼요. 산조처럼 깊이 있는 곡보다는 당장 관객에게 친숙한 곡을 고르게 되죠."

"국악이 다음 세대의 음악이 되려면 교과서에 나오는 악기 이름을 외우게 할 게 아니라, 아이들이 일상에서 자연스럽게 흥얼거리고 소리를 경험할 수 있게 해줘야 합니다."

덧붙이는 글 | 이 글은 〈예컨데〉 프로젝트에서 출발한 《국악의 미래를 묻다》 연재의 첫 번째 이야기입니다. 국악을 둘러싼 익숙한 관습과 보이지 않는 경계를 질문하며, 국악 전공자와 외국인의 시선으로 논의를 확장해 나갈 예정입니다.

2009년, 대학 입시를 준비하던 김우정씨는 친구와 인사동에 갔다가 우연히 북촌문화센터에 들렀다. 그곳에서 처음 가까이 들은 가야금 소리는 오랫동안 이어질 음악적 인연의 시작이었다. 수능과 임용시험을 준비하며 홀로 보낸 긴 시간 동안 현의 울림은 위로가 되었고, 좋은 스승을 만나며 악기를 잡는 목표도 생겼다.그러나 국악을 좋아하게 될수록 답답함도 커졌다. 국악 연주자들 사이에 존재하는 보이지 않는 위계와 관습 때문이었다. 김씨는 씁쓸하게 되뇌었다.스승과의 만남이 그를 음악으로 이끌었다면, 고정된 위계와 관습은 누군가에게 장벽이 되고 있었다. 국악의 지속가능성을 묻는 인터뷰 프로젝트 <국악의 미래를 묻다>를 시작하며 처음 만난 문제의식이었다.또 다른 인터뷰이이자 초등학교 교사인 가야금 연주자 박혜림씨의 고민은 '현장'에서 시작된다. 그가 가장 사랑하는 음악은 연주자의 개성이 드러나는 전통 기악 독주곡 '산조'다. 하지만 실제 무대에서 산조를 연주하기란 쉽지 않다.여기서 국악 대중화의 딜레마가 발생한다. 관객에게 다가가기 위해 익숙한 곡만 연주하다 보면, 정작 전통음악이 가진 본래의 깊이를 보여줄 기회는 사라진다. 박씨는 단지 '쉬운 음악'을 들려주는 것만이 대중화는 아니라고 지적한다. 산조를 연주하기 전 장단의 흐름을 설명해주거나 연주자마다 달라지는 가락을 들려주는 등, '새로운 감상 경험'을 적극적으로 제공해야 한다는 것이다.교육 현장으로 들어오면 고민은 더욱 깊어진다. 박혜림씨가 학교에서 가야금 반주를 해주면 아이들은 소리를 신기해하면서도 정작 가야금과 거문고조차 구분하지 못한다. 김우정씨 역시 "아이들이 가야금이라는 이름은 알아도 '아리랑' 같은 대표적 민요조차 어색해하는 모습을 보았다"고 털어놓았다.문제는 교육 과정의 부실함이다. 단소나 소금 등 국악기를 가르칠 여건이 되지 않거나 교사의 경험에 따라 국악 수업은 천차만별로 갈린다.김우정씨는 이를 '음식'에 비유했다. 요리법을 널리 알린다고 해서 사람들이 외식을 안 하는 것이 아니듯, 국악의 요소를 자주 접하고 이해가 깊어질수록 원형 그대로의 전통음악에도 관심을 갖게 된다는 뜻이다. BTS나 이날치의 '범 내려온다'처럼 전통 요소를 접한 경험이 국악으로 들어오는 입구가 될 수 있다.가야금을 연주해 온 필자 역시 비슷한 고민을 품고 살아왔다. 최근에는 AI와 디지털 기술이 음악 생태계를 바꾸고 있지만, 기술이 도입된다고 해서 국악계의 오랜 위계나 교육 현장의 한계가 저절로 해결되지는 않는다. 핵심은 기술의 유무가 아니라 "누구를 위해, 어떤 목적으로 변화를 시도할 것인가"이다.이번 프로젝트에서 만난 이들의 목소리는 하나로 모인다. 김우정씨는 다양한 음악적 선택이 존중받는 생태계를, 박혜림씨는 아이들이 자연스럽게 국악을 경험하는 교실을, 필자는 전통의 깊이를 유지하면서도 더 넓은 대중과 연결되는 통로를 바라고 있다.물론 전통의 엄격한 전승 체계가 지켜온 음악적 깊이는 존중받아야 마땅하다. 하지만 전통을 지키는 기준과, 새로운 시도나 사람을 배제하는 '경계'는 명확히 구분되어야 한다."국악은 우리 문화니까 무조건 알아야 한다"고 강요하기보다, "다른 음악처럼 누구나 편하게 즐길 수 있다"는 사실을 보여주는 것. <국악의 미래를 묻다>는 이 당연하지만 잊고 있던 질문을 계속 던질 예정이다. 다음 편에서는 국악을 전공하고 현장을 지키는 이들을 만나, 전통의 깊이와 생계 사이에서 이어지는 진짜 고민을 들어본다.