미국 중간선거, '미스터 거부권' 예고한 트럼프

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 16일 조지아주 달튼의 달튼 시립공항에서 열린 중간선거 유세 집회에서 연설하고 있다. ⓒ 연합뉴스/ AFP 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 행정부의 남은 운명을 좌우할 중간 선거가 3일(현지 시각) 미국 전역에서 치러진다.미국 의회는 2년마다 선거를 치르는데, 대통령 4년 임기 중간에 열리는 선거를 중간 선거라고 한다. 하원은 임기가 2년이고, 상원은 6년이지만 2년마다 3분의1씩 새로 뽑도록 하면서 상·하원 모두 선거가 치러진다.중간 선거는 정부 심판 성격이 강해 집권당이 불리한 경우가 많지만, 이번에는 특히 트럼프 대통령의 지지율이 바닥으로 떨어지며 민주당이 상·하원을 모두 탈환할 수 있다는 관측이 나오면서 향후 백악관과 의회 간의 치열한 힘겨루기가 예상된다. 선거 결과에 따라 공화·민주 양당의 차기 대선 후보 경쟁과 정책 노선에도 영향을 줄 수 있다.민주당은 공화당의 하원 218대 214, 상원 53대 47 과반 의석을 뒤집는 것이 목표다. 현지 여론조사에서는 민주당이 하원에서 승리할 가능성이 높지만, 상원은 결과를 예측하기 어려울 정도로 접전을 보이고 있다.역대 중간 선거는 대통령의 지지율이 승패를 갈랐다. 트럼프 대통령의 지지율은 공화당이 하원 의석 40석 이상을 잃었던 2018년 중간 선거 때보다 훨씬 낮다. 미 NBC방송이 지난 1일 발표한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 국정 수행에 대한 부정적인 평가는 60%로, 두 차례 임기를 통틀어 가장 높은 수준을 기록했다.민주당 하원 선거운동본부 자문을 맡았던 몰리 머피는 "여론조사에 상당한 오류가 없는 한, 현재 시점에서 민주당의 승리가 확실하지 않다고 말하기에는 매우 어렵다"라며 민주당의 큰 승리를 장담했다.하원 다수당 지위를 되찾기 위해 지금보다 3석만 더 확보하면 되는 민주당은, <월스트리트저널>이 주요 선거 분석 기관 세 곳의 전망을 종합한 결과 지금보다 20석 넘게 의석이 늘어날 것으로 나타났다. 발등에 불이 떨어진 공화당 후보들은 인기가 시들한 트럼프 대통령의 지원 유세를 꺼리기도 했다.민주당이 하원을 탈환하면 청문회와 예산 심의, 법안 제출 등으로 트럼프 행정부를 견제할 수 있다. 상원까지 확보하면 연방 법관과 각료 인준까지 막을 수 있다. 그러나 대통령의 거부권을 뒤집으려면 상·하원 각각 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.<워싱턴포스트>는 "중간선거는 대통령의 국정 수행에 대한 국민투표 성격을 띠며, 대개 여당의 패배로 이어진다"라며 "트럼프 대통령은 의회를 무시하며 관세를 부과하고, 전쟁을 시작하고, 사치스러운 백악관 확장 공사를 강행하면서 공화당이 역사적인 후폭풍을 헤쳐나가기 더욱 어렵게 만들었다"라고 지적했다.민주당의 하원 탈환이 확실하게 예상되는 상황에서 이번 선거의 관건은 상원이다. 선거일이 다가올수록 상원에서도 민주당이 유리해지는 분위기다. 상원 다수당을 결정할 7개 경합 주에서 모두 민주당이 승리할 것이라는 전망까지 나왔다. 민주당이 상원에서도 다수당이 되려면 공화당으로부터 4석을 빼앗아야 한다.<뉴욕타임스>는 이날 알래스카·아이오와·메인·오하이오·캔자스·미시간·텍사스 7개 주에서 실시한 여론조사 결과 민주당이 5개 주에서 공화당 후보를 앞서고 있으며, 나머지 2개 주에서는 동률이거나, 민주당이 소폭 앞섰다고 전했다. 특히 이들 지역은 대부분 공화당이 장악해 왔던 '보수 텃밭'이어서 선거 결과가 더욱 주목된다.만약 민주당이 상원까지 차지한다면 트럼프 대통령으로서는 가장 상상하기 싫은 엄청난 타격이다. 하지만 민주당이 단독으로 트럼프 대통령의 거부권을 뒤집을 만큼의 의석은 확보하지 못할 가능성이 크다.이는 민주당이 상·하원을 모두 장악하더라도 트럼프 대통령의 거부권과 행정 권한에 막혀 주요 법안 통과 능력이 제한된다는 것을 의미한다. 헌법으로 3선이 금지된 트럼프 대통령 역시 마지막 권력을 행사하기 위해 모든 수단을 동원할 것으로 보인다.트럼프 대통령은 선거가 치러지기도 전에 거부권 행사를 예고하고 나섰다. 그는 이날 <뉴욕포스트>와의 인터뷰에서 "만약 공화당이 승리하지 못한다면 모든 것에 거부권을 행사할 것"이라며 "아마 내가 '미스터 거부권(Mr. Veto)'이 될 것 같다"라고 말했다.민주당은 의회를 탈환할 경우 트럼프 대통령과 그의 가족, 그리고 행정부를 겨냥한 대대적인 조사 계획을 세우고 있다.AP통신은 "민주당이 당파적인 법안들을 통과시켜 자신들의 우선순위를 과시할 수는 있겠지만, 실제로 그들이 이룰 수 있는 성과에는 한계가 있다"라며 "다음 대선을 준비하며 트럼프 대통령 일가의 부패 의혹, 불법적인 관세 부과, 이민세관집행국(ICE)의 인권 침해 등을 추궁하는 데 주력하고 있다"라고 전했다.민주당이 하원 다수당이 되면 하원의장직을 맡게 될 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 "통제 불능의 부패는 미국 국민에게 대가를 치르게 한다"라며 "누군가가 미국 국민의 돈을 훔치거나, 속이거나, 기만했다면, 우리는 그 사기꾼들에게 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.만약 공화당이 상·하원 모두 패한다면 사실상 트럼프 대통령의 레임덕 현상이 시작되고, 공화당은 일찌감치 차기 대권 레이스에 돌입할 가능성이 크다. 트럼프 행정부의 정책 논쟁보다는 JD 밴스 부통령, 마르코 루비오 국무장관, 테드 크루즈 상원의원 등 공화당 '잠룡'들의 당권 경쟁이 본격화될 것이라는 전망이다.미국의 유명 통계학자이자 정치 분석가 네이트 실버는 지난달 27일 <뉴욕타임스> 인터뷰에서 "민주당이 압도적으로 승리할 것"이라며 "만약 선거가 여론조사 결과대로 끝난다면 트럼프 시대의 종말을 의미하게 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "투표가 끝나면 2028년 대선 캠페인이 곧바로 시작된다"라며 "트럼프 대통령 임기가 2년 더 남았지만 '슈퍼 레임덕(Super Lame Duck)'에 빠지는 것"이라고 강조했다.