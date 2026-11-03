그림이 너무 예뻐서 불안한 학원 교재

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"이번에 새로 나온 자체교재라는데. 그림이 다 AI가 그린 것 같아. 괜찮은지 모르겠네."

큰사진보기 ▲생성형 AI로 만든 예시 그림.글 속 학원 교재의 삽화는 아니다. ⓒ 챗GPT 생성 이미지 관련사진보기

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"학원에 물어보자니 괜히 예민한 엄마로 보일 것 같고."

"설마 문제까지 다 맡겼겠어. 일단 아이가 풀어 오는 거 며칠만 지켜봐. 선생님이 틀린 문제를 어떻게 설명해 주시는지 보면 얼마나 꼼꼼히 보셨는지 알 수 있지 않을까?"

지난 2일, 아이를 학교에 보내고 아는 엄마와 차를 마시다 학원 이야기가 나왔다. 그 엄마는 휴대폰을 꺼내 사진 한 장을 내밀었다. 자기 아이가 다니는 학원의 자체교재라며 찍어 온 사진이었다.그 엄마가 가리킨 건 문제 옆에 들어간 삽화였다. 화면을 키우자마자 무슨 말인지 알 것 같았다. 도자기처럼 매끈한 피부, 자로 잰 듯 반듯한 이목구비, 뽀얗게 빛나는 배경까지. 물론 그림만 보고 AI가 그렸다고 단정할 수는 없다. 다만 요즘 SNS에서 하루에도 몇 번씩 마주치는 생성형 AI 그림과 꼭 닮아 있었다.엄마들에게 학원 자체교재는 일종의 '비법서'다. 학원 상담을 가도 "저희는 시중 문제집 안 쓰고 직접 만든 교재로 수업합니다"라는 말에 마음이 먼저 솔깃해진다. 선생님이 기출문제를 분석하고 아이들 수준에 맞춰 한 문제씩 엮었을 거라고 믿기 때문이다. 그림 한 장을 명령어 몇 줄로 뚝딱 만들었다면 어떨까. 옆에 있는 문제들도 그렇게 찍어 낸 건 아닐까, 의심이 드는 게 무리가 아니다.그림 속 아이의 반듯한 얼굴을 다시 들여다보는데, 문득 어릴 적 다니던 학원 교재가 생각났다. 그때 교재 속 아이들은 이렇게 예쁘지 않았다. 예쁘기는커녕 얼굴을 알아보기도 힘들었다.그 시절 학원 교재는 가위와 풀, 복사기가 만든 가내수공업품이었다. 선생님은 여러 참고서에서 좋은 문제만 가위로 오려 백지에 풀로 붙여 원본을 만들었다. 그 원본은 복사기를 몇 번이고 드나들며 누런 갱지 프린트로 불어났다.복사에 복사를 거듭한 프린트 속 삽화는 늘 처참했다. "그림 속 아이의 기분으로 알맞은 것을 고르시오"라는 문제 옆에, 얼굴이 먹구름처럼 시커먼 철수가 서 있었다. 웃는 건지 우는 건지 도무지 알 수가 없었다. 다음 장의 영희도 마찬가지였다. "선생님, 얘 표정이 안 보여요!" 하고 손드는 아이가 반마다 꼭 하나씩 있었다.그렇게 투덜대면서도 문제와 정답을 의심한 적은 없다. 선생님이 답을 불러 주면 그대로 동그라미를 치고, 틀린 문제엔 빗금을 그었다.컴퓨터로 문서를 만들기 시작한 뒤로는 클립아트의 시대가 왔다. 학원 프린트든 학교 가정통신문이든, 귀퉁이엔 늘 노란 스마일이나 엄지를 치켜든 캐릭터가 붙어 있었다. 어딜 가나 똑같은 그림이었다. 그래도 지금 생각하면 그 그림 하나 골라 넣는 데도 선생님 손이 꽤 갔을 것이다.그 클립아트 자리를 이제 생성형 AI가 채워 가는 모양이다. 선생님 입장에서 보면 꽤 합리적인 선택이다. 지문에 딱 맞는 그림 한 장을 찾느라 인터넷을 한 시간씩 헤매는 일은 생각보다 고되다. 남의 그림을 함부로 퍼 올 수도 없는 요즘, 원하는 장면을 1분 만에 그려 주는 AI가 고마울 수밖에 없다.내가 어릴 적 TV에서 본 AI는 이런 모습이 아니었다. 명절이면 틀어 주던 <터미네이터>의 기계는 부서지고 또 부서져도 끝까지 사람을 쫓아왔다. 나는 이불을 머리끝까지 끌어올린 채 그 장면을 봤다. 어른이 되어 본 <아이언맨>의 자비스는 영웅을 도와 세상을 구했다. 영화 속 AI는 늘 그렇게 거창했다.이불 속에서 떨던 아이가 엄마가 되어 현실에서 다시 만난 AI는 뜻밖에 소박했다. 학원 선생님의 퇴근 시간을 조금 당겨 주고, 문제집 귀퉁이에서 아이들에게 힌트를 건네는 삽화가로 일하는 듯했다.그런데도 그 엄마가 찜찜해한 건, 교육에서만큼은 우리가 여전히 '효율'보다 '정성'을 기대하기 때문일 것이다. 클릭 몇 번으로 나왔을 법한 매끈한 그림 앞에선 누군가의 수고를 떠올리기 어렵다. 매끈할수록 오히려 손이 덜 간 것처럼 보인다.AI 그림은 이미 엄마들 일상에도 들어와 있다. 학원 안내문에도 동네 행사 포스터에도, AI가 그린 듯한 그림이 심심찮게 붙는다. 그걸 보고 정성이 없다고 타박하는 사람은 별로 없다. 안내문이야 예쁘면 그만이다.교재는 다르다. 그림이야 누가 그렸든 넘어갈 수 있지만, 아이는 교재 속 문제와 정답을 그대로 믿는다. 아무도 꼼꼼히 들여다보지 않은 문제가 아이 손에 들어왔을지 모른다고 생각하면 마음이 놓이지 않는다.올해 1월 시행된 AI 기본법은 AI가 만든 결과물에 표시를 하도록 했다. 하지만 이 의무는 생성형 AI 제품이나 서비스를 제공하는 사업자에게 있다. 정부 가이드라인대로라면, 그 서비스로 그림을 만들어 교재에 넣는 학원은 표시 의무 대상이 아니다. 그래서 교재 첫 장에 이런 한 줄이 있으면 좋겠다. "그림은 AI로 만들었고, 문제와 정답은 담당 선생님이 모두 검토했습니다." 그 한 줄이면 그림쯤은 웃으며 넘길 수 있을 것 같다.화면에서 눈을 떼니 그 엄마는 여전히 미심쩍은 얼굴이었다.나는 휴대폰을 돌려주며 말했다.시커멓게 뭉개진 철수 얼굴 옆에서 정답을 찾던 우리가 자라, 이제 AI가 그린 듯한 반질반질한 그림 옆에서 문제를 푸는 아이들을 지켜본다. 그림은 몰라보게 달라졌다. 하지만 아이들이 정답을 믿는 마음은 그대로다. 그 믿음을 지켜 주는 일만큼은 여전히 사람의 몫이었으면 좋겠다.