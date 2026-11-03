백제 토기 출토된 여미리, 오늘도 흙을 빚고 불을 피운다

큰사진보기 ▲지난해 노천소성 행사에서 장작불에 둘러싸인 도자기들이 구워지고 있는 모습 ⓒ 김해연 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 서산 여미리에서 도예가들이 불길을 살피며 노천소성을 진행하고 있다. ⓒ 김해연 관련사진보기

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"도예 작업을 하면서 가마 속이 아닌 자연에서 바람과 온도에 따라 결과가 달라지는 것에 매력을 느꼈습니다. 불이 만들어 내는 예측할 수 없는 색과 질감이 특별했습니다. 그 경험을 작가들만이 아니라 시민들과도 나누고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲지난해 여미리 노천소성 행사에서 어린이와 가족들이 도자기 만들기 체험에 참여하고 있는 모습. ⓒ 김해연 관련사진보기

"작가들에게는 새로운 창작과 교류의 기회가 되고, 주민들에게는 지역에서 예술을 경험하고 자신의 작품으로 축제에 참여하는 기회가 됩니다. 결국 작가와 시민이 함께 축제의 주체가 된다는 것이 가장 큰 의미입니다."

큰사진보기 ▲소성을 앞둔 다양한 형태의 도자기들이 한데 모여 있는 장면 ⓒ 김해연 관련사진보기

"여미리의 자연환경과 마을 공동체가 노천소성을 이어가는 소중한 기반이 되고 있습니다. 이곳에서 작가와 주민들이 함께 만나고 새로운 문화적 경험을 만들어 간다는 점에서 지역과의 연결을 중요하게 생각합니다."

큰사진보기 ▲지난해 서산 여미리 노천소성 행사에서 장작불에 구워진 도자기들이 저마다 다른 색과 질감을 드러내고 있다. ⓒ 김해연 관련사진보기

"흙과 불이 만나 예술이 되듯, 사람과 사람이 만나 지역의 새로운 문화가 만들어질 수 있다는 것을 이 축제를 통해 보여 주고 싶습니다."

큰사진보기 ▲서산 여미리 노천소성으로 완성된 도자기 작품들.장작불과 바람이 만들어 낸 독특한 색과 무늬가 작품마다 다르게 나타나 자연과 예술이 빚어낸 아름다움을 보여준다. ⓒ 김해연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

시뻘건 장작불이 흙으로 빚은 도자기를 에워싼다. 거센 불길 사이로 연기가 피어오르고, 불을 지키는 도예가들의 손길도 분주해진다. 불길이 지나간 도자기에는 붉은빛과 검은빛, 때로는 예상하지 못한 오묘한 색이 남는다.가마 속에서는 볼 수 없는 풍경이다. 바람의 방향과 불의 세기, 온도의 변화에 따라 도자기의 표정도 달라진다. 같은 흙으로 빚었어도 똑같은 작품은 하나도 없다. 충남 서산시 운산면 여미리에서 해마다 이어지고 있는 노천소성의 모습이다.이곳에서 흙과 불의 만남을 이어온 소담문화예술연구소와 여미도예가 오는 14일 오후 1시 여미리 마을회관 앞에서 '2026 흙과 불의 만남 - 노천소성, 예술을 빚다' 축제를 연다.올해 행사에는 외부 도예작가 약 40명이 참여할 예정이다. 그동안 이어져 온 시민 참여 프로그램도 함께 마련해 작가와 주민들이 흙과 불의 예술을 경험하는 자리가 될 전망이다.노천소성은 가마 대신 야외에서 장작불을 이용해 도자기를 굽는 작업이다. 흙으로 빚은 작품을 불에 노출해 구워내는 과정에서 자연이 만들어 내는 뜻밖의 결과를 만날 수 있다. 도예가에게 불은 작품을 완성하는 도구이면서도 마음대로 통제할 수 없는 존재다.여미리에서 노천소성을 이어오고 있는 김해연 소담문화예술연구소·여미도예 대표는 그 매력을 이렇게 설명했다.김 대표는 "장작불의 움직임과 바람, 열의 흐름에 따라 작품마다 색과 질감이 달라진다"며 "불이 지나간 흔적은 작가가 인위적으로 만들어 낼 수 없는 자연의 표현"이라고 말했다.하지만 그만큼 어려움도 따른다. 야외에서 불을 다루는 작업이어서 날씨와 바람의 영향을 크게 받는다. 불길을 살피고 온도를 조절하면서 오랜 시간 작업을 이어가야 한다.김 대표는 "가장 어려운 점은 불을 다루는 일"이라며 "예상하지 못한 결과에 대응해야 하지만, 매년 새로운 결과를 마주하면서 작가로서도 배우고 성장하게 된다"고 설명했다.불길이 지나간 자리에 남는 것은 단순한 그을음이 아니다. 사람의 손길과 자연의 힘이 함께 만들어 낸, 세상에 하나뿐인 작품이다.여미리 노천소성은 도예작가들만의 작업에 머물지 않았다. 지난해에도 시민들이 함께 흙을 빚고 도자기 제작을 체험하며 축제에 참여했다. 도예가의 작업을 가까이에서 보고, 자신의 손으로 작품을 만드는 경험은 노천소성을 지역 주민과 시민들이 함께 즐기는 문화행사로 이어가는 바탕이 됐다.올해도 이러한 참여의 의미를 이어갈 예정이다. 외부 도예작가 약 40명이 참여해 서로의 작업 방식과 창작 경험을 나누고, 시민들에게는 흙과 불이 만들어 내는 도자예술을 경험할 기회를 제공한다는 계획이다.김 대표는 노천소성이 단순히 완성된 도자기를 감상하는 행사를 넘어 창작의 과정을 함께 경험하는 축제가 되기를 바란다고 말했다.노천소성은 일반적인 도자기 작업실에서 쉽게 경험하기 어려운 소성 방식이기도 하다. 불의 세기와 바람, 날씨에 따라 결과가 달라지는 만큼 작가들에게도 서로의 경험을 공유하고 새로운 표현을 시도하는 기회가 된다.특히 시민들에게는 흙을 빚는 과정에서부터 불을 통해 도자기가 완성되는 과정까지 살펴볼 수 있다는 점에서 의미가 있다. 완성된 작품을 감상하는 것과 자신이 만든 작품이 불을 만나 변화하는 모습을 지켜보는 것은 다른 경험이기 때문이다.이처럼 여미리에서 해마다 이어지는 노천소성은 작가와 시민이 예술을 매개로 만나고 교류하는 지역 문화행사로 자리 잡아가고 있다.여미리에서 해마다 불을 피우는 데는 또 다른 이야기가 있다.김 대표에 따르면 여미리 일대 석곽묘에서는 과거 약 15㎝ 크기의 백제 토기병이 출토됐다. 김 대표는 해당 토기병이 국립공주박물관에 소장돼 있다는 사실을 알고 직접 박물관을 찾았다고 한다.하지만 토기병은 수장고에 보관돼 있어 실물을 만나지 못했다.김 대표는 당시를 떠올리며 "여미리에서 출토된 백제 토기병이 있다는 사실이 무척 반가웠다"며 "직접 박물관을 방문했지만 수장고에 보관돼 있어 볼 수 없었다. 그래도 이곳에서 작업하는 도예가로서 지역이 가진 역사적 의미가 더욱 크게 다가왔다"고 말했다.오랜 세월을 건너온 토기와 오늘날 여미리에서 만들어지는 도자기 사이에 제작 기술의 직접적인 계승 관계가 확인된 것은 아니다. 그러나 같은 지역에서 흙을 빚고 불을 통해 작품을 완성한다는 사실은 과거와 현재의 문화를 함께 돌아보게 한다.김 대표는 여미리의 자연환경과 마을 공동체가 노천소성을 이어가는 중요한 기반이라고 설명했다.오랜 역사의 흔적이 남아 있는 마을에서 오늘의 도예가들이 다시 흙을 빚고 불을 피운다. 여미리의 노천소성은 지역의 역사에 관심을 갖고, 오늘의 예술 활동을 통해 새로운 문화적 이야기를 만들어 가는 자리이기도 하다.도자기가 불 속에서 완성되는 순간은 오랜 시간 작품을 준비한 도예가에게도 특별하다. 불이 만들어 낸 무늬가 예상과 다르게 나타나기도 하고, 처음 의도했던 것과 전혀 다른 색을 얻기도 한다.김 대표는 "긴 시간 준비한 작품이 불을 만나 새로운 모습으로 태어나는 순간은 늘 설레고 감동적"이라며 "예상과 다른 결과조차 자연이 선물한 또 하나의 작품이라고 생각한다"고 말했다.그에게 노천소성은 도자기를 굽는 기술을 넘어 자연과 함께 작품을 완성하는 창작의 과정이다.김 대표는 앞으로도 노천소성을 지속 가능한 문화예술 축제로 발전시키고 싶다는 뜻을 밝혔다. 매년 만들어지는 작품과 소성 과정을 기록하고 연구하면서 작가와 시민, 지역이 함께 성장하는 문화적 기반을 마련하고 싶다는 것이다.그는 "무엇보다 사람과 사람의 만남과 교류가 이어지는 문화적 가치를 후대에 남기고 싶다"며 다음과 같이 말했다.오는 14일, 서산 여미리의 작은 마을에서 다시 장작불이 피어오른다. 그 불길 속에서는 도예가들의 오랜 경험과 자연의 힘이 만나 저마다 다른 빛깔의 도자기가 탄생할 예정이다.해마다 같은 자리에서 불을 피우지만 그 불이 남기는 흔적은 매번 다르다. 올해 여미리의 불길은 또 어떤 색과 무늬를 남길까. 흙을 빚는 사람과 불을 지키는 사람, 그 과정을 함께 지켜보는 사람들이 만들어 갈 이야기도 기대된다.한편 '2026 흙과 불의 만남 - 노천소성, 예술을 빚다'는 11월 14일 토요일 오후 1시 충남 서산시 운산면 여미리 마을회관 앞에서 열린다. 소담문화예술연구소와 여미도예가 주최하고 충청남도의회와 서산시가 후원한다. 문의는 여미도예(010-3874-5906)로 하면 된다.