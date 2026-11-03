"군 공항 이전, 국가 차원의 책임 있는 추진체계 필요"

▲이재준 수원특례시장, 수원 군 공항 이전 특별법 제정 국회 정책토론회 환영사 로컬라이프

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 정책토론회에서 환영사를 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲토론회 참석자들이 퍼포먼스와 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

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경기도 수원특례시는 지난 2일 오후 2시, 국회도서관 대강당에서 이재준 수원특례시장을 비롯한 관계 전문가와 시민 등 300여 명이 참석한 가운데 '수원 군 공항 이전 특별법 제정 정책토론회'를 개최했다.이번 토론회는 김영진·백혜련·김승원·염태영·김준혁 국회의원이 공동 주최하고 수원특례시가 주관했다.앞서 김영진 국회의원(수원병)은 군 공항으로 인해 장기간 개발에 제약을 받아온 지역의 발전을 촉진하고자 지난 9월 30일 수원지역 국회의원들과 함께 '수원 군 공항 이전주변지역 및 종전부지 개발 등에 관한 특별법안'을 발의했으며, 현재 국회 심사 절차가 진행 중이다.이날 토론회에서는 ㈔한국공항학회 김한용 고문이 '군 공항 이전 및 경기국제공항 건설 방안'을 주제로 발표하며 군 공항 이전사업의 추진 방향과 주요 정책 과제를 설명했다.이어 김세용 고려대학교 교수를 좌장으로 패널토론이 진행됐다. 최정철 인하대학교 교수, 권영상 서울대학교 교수, 허태성 ㈜유신 부사장, 이재훈 경기남부국제공항 화성유치위원회 회장이 패널로 참여해 경기국제공항 건설의 필요성과 군 공항 이전을 통한 지역발전 방안, 이를 뒷받침할 특별법 제정의 필요성 등에 대해 의견을 나눴다.좌장을 맡은 김세용 고려대학교 교수는 "특별법은 군 공항 이전 주변지역에 대한 지원과 체계적인 개발을 뒷받침하는 제도적 기반"이라며 "이전 과정에서 영향을 받는 주민과 지역에 대한 지원은 물론, 종전부지를 지역의 미래 성장과 연계해 계획적으로 활용할 수 있도록 법적 근거를 마련하는 데 의미가 있다"라고 말했다.이재준 수원특례시장은 환영사를 통해 "수원 군 공항 이전은 소음과 고도제한으로 제약받아 온 도시공간을 새롭게 열고, 경기남부의 미래 성장동력을 확보하는 중대한 국가전략사업"이라며 "국가 차원의 책임 있는 추진체계와 실효성 있는 제도적 뒷받침이 필요한 만큼, 오늘 논의가 특별법 제정과 실질적인 사업 추진으로 이어지기를 기대한다"라고 말했다.한편 '수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회'는 "특별법 제정을 통해 사업 추진의 기반을 마련하고, 경기통합국제공항 건설 논의도 구체화해야 한다"라고 강조했다.조철상 시민협의회 회장은 "이번 국회 정책토론회는 수원 군공항 이전과 경기통합국제공항 건설을 바라는 시민들의 뜻을 직접 전달하기 위한 자리였다"며 "특별법 제정을 계기로 오랜 지역 현안이 실질적인 해결 단계로 나아가길 기대한다"라고 말했다.이어 "수원 군공항 이전은 경기남부권의 지속 가능한 발전을 위해 필요한 과제"라며 "국회와 정부, 관계 기관이 시민들의 목소리에 귀 기울이고 적극적인 추진 방안을 마련해야 한다"라고 덧붙였다.