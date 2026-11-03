관광객 100만 명이 오면, 우리 동네는 부자가 될까?

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그렇다면 지방정부가 스스로 확보할 수 있는 재원을 늘리고, 지역 주민들의 소득을 높일 방법은 없을까.

큰사진보기 ▲지역순환경제 특강11월 2일 대구 남구에서 열린 고두환 공감만세 대표의 특강 현장 ⓒ 대구 남구청 관련사진보기

체류인구 한 사람의 2분기 평균 카드 사용액도 약 12만 5천 원이었다.

"한 해에 열 번 방문하지만 매번 두 시간도 머물지 않고 돈도 쓰지 않는 사람과, 한 번 방문하더라도 밥을 두 끼 먹고 하룻밤을 자는 사람 중 누가 지역에 더 도움이 될까요?"

지역의 식당과 숙박업소, 전통시장에서 돈을 쓰고 다시 찾아온다면 지역경제에 남는 효과

큰사진보기 ▲양구꿀여행페스타, 지원금의 3.3배에 달하는 지역 소비 창출강원 양구군의 '양구꿀여행페스타' 운영 성과. 여행객 567명이 지역화폐 환급금 4,910만 원을 지원받아 총 1억 6,320만 원을 소비했다. 1인당 평균 소비액은 21만 3,677원으로, 농촌숙박여행 평균보다 21.45% 높게 나타났다. ⓒ 공감만세 관련사진보기

참가자 267명이 지역에서 소비한 금액은 5705만 원으로, 지급된 상품권 2455만 원의 약 2.3배

그들이 얼마나 오래 머물고, 어디에서 소비하며, 그 소비가 누구의 소득으로 이어지느냐

큰사진보기 ▲위기브x여기어때 캠페인2025년 경북 산불 피해지역 고향사랑기부 연계 캠페인 이미지 ⓒ 공감만세 관련사진보기

'우리 동네에서 쓴 돈은 정말 우리 동네에 남을까?'

덧붙이는 글 | 필자는 사회적기업 (주)공감만세 사업본부장으로, 본문에 소개한 양구꿀여행페스타와 위기브·여기어때 연계 캠페인 추진에 참여했다.

혼자 사는 직장인 A씨의 월급이 300만 원이라고 가정해 보자. 월세와 관리비로 80만 원, 식비와 교통비로 70만 원, 통신비와 보험료 등으로 30만 원을 쓴다. 남은 돈으로 옷도 사고, 친구도 만나고, 미래를 위한 저축도 해야 한다.그런데 어느 날 회사 사정이 어려워져 월급이 200만 원으로 줄어든다면 어떨까. 당장 생활비부터 걱정해야 한다. 지출을 줄일 수도 있지만, 오래 버티려면 결국 새로운 수입원을 찾아야 한다.지방정부의 살림살이도 비슷한 고민을 안고 있다.지방정부는 지방세와 세외수입 등 자체적으로 확보하는 돈이 있고, 중앙정부로부터 받는 지방교부세와 국고보조금도 있다. 지방정부마다 사정은 다르지만, 자체 수입만으로 필요한 행정서비스를 감당하기 어려운 곳이 적지 않다.더구나 국고보조금처럼 사용 목적이 정해진 돈은 지방정부가 원하는 사업에 자유롭게 쓸 수 없다.지난 2일 대구광역시 남구에서 열린 지속가능발전 관련 특강은 바로 이 질문에서 출발했다.이날 강연자로 나선 사회적기업 공감만세의 고두환 대표는 지속가능한 지역발전의 핵심 과제로 지방재정을 꼽았다. 인구감소와 수도권 집중이 심화되는 상황에서 지방정부가 기존의 재정 확보 방식만으로는 한계에 부딪힐 수 있다는 것이다.그가 제시한 대안은였다.지방정부가 재정 기반을 확대하기 위해 전통적으로 주목해 온 지표 중 하나는 주민등록인구다. 주민이 늘어나면 지방세 기반이 확대될 수 있고, 지방교부세를 산정할 때에도 인구가 영향을 미치기 때문이다. 하지만 저출생과 고령화가 심화되는 상황에서 모든 지방정부가 주민등록인구를 늘리는 것은 현실적으로 어렵다.이날 강의에서는 새로운 접근을 모색하는 해외 사례도 소개됐다.프랑스에서는 주거주지 외에 제2주거지를 두고 생활하는 사람에 대한 별도의 주거세 제도를 운영하고 있다. 프랑스 정부의 공공행정서비스 안내에 따르면, 2023년부터 주거주지에 대한 주거세는 폐지됐지만 제2주거지에 대한 주거세는 유지되고 있다.일본은 두 지역에서 생활하는 사람들을 지원하는 정책을 추진하고 있다. 일본 국토교통성에 따르면 2024년 11월부터 시행된 두 지역 거주 촉진 관련 개정법은 도시와 지방에 각각 생활거점을 두고 살아가는 사람들을 지원하기 위한 제도다. 주거시설과 일자리, 지역 주민과의 교류 기반을 마련하는 것이 핵심이다.두 나라의 제도가 동일한 것은 아니다. 프랑스는 제2주거지에 대한 과세에, 일본은 두 지역에서 생활할 수 있는 환경 조성에 초점을 맞추고 있다.그럼에도 공통적으로 주목할 점이 있다. 사람의 생활 범위가 하나의 주소지에만 머무르지 않는다는 사실이다.서울에 주민등록을 두고 있지만 매달 대구를 방문해 일하거나, 주말마다 지방의 다른 집에서 생활하는 사람도 있다. 이들은 주민등록인구에는 포함되지 않지만 지역에서 숙박하고 식사하고 장을 보면서 지역경제에 영향을 미친다.우리나라에서도 이러한 문제의식이 정책에 반영되고 있다. 대표적인 것이 '생활인구'다.생활인구는 주민등록인구와 등록외국인으로 구성된 등록인구에 월 1회 이상, 하루 3시간 이상 해당 지역에 머문 체류인구를 더한 개념이다.행정안전부와 국가데이터처가 10월 29일 발표한 '2026년 2분기 생활인구 산정 결과'에 따르면, 5월 전국 인구감소지역 89곳의 생활인구는 약 3285만 명이었다. 이 가운데 체류인구는 약 2799만 명으로, 등록인구 약 486만 명의 5.8배에 달했다.강의가 열린 대구 남구도 주목할 만하다. 같은 통계에 따르면 지난 5월 한 달 동안 약 48만 7천 명의 체류인구가 방문했고, 6월 기준 최근 3개월 내 재방문율도 50% 이상이었다.지역에 주소를 두지 않더라도 반복해서 방문하고 소비하는 사람들이 있다는 뜻이다.이날 강의에서는 조금 다른 질문이 나왔다.답은 어렵지 않다.관광객이 100만 명 찾아와도 지역에서 거의 소비하지 않는다면 경제적 효과는 제한적일 수 있다. 반대로 방문객이 상대적으로 적더라도는 달라진다.그동안 지방정부는 축제를 열고 관광시설을 조성하며 방문객을 늘리는 데 집중해 왔다. 방문객 수는 여전히 중요한 지표이지만, 그것만으로 관광정책의 성과를 평가하기에는 부족하다.이제는 밥 한 끼 먹고 떠나는 사람을 두 끼 먹게 하고, 당일 방문객이 하룻밤 머물게 하며, 한 번 찾아온 사람이 다시 방문할 이유를 만들어야 한다.실제로 관광객의 체류와 소비를 늘리기 위한 시도도 이루어지고 있다.강원 양구군이 양구DMO(지역관광추진조직)를 통해 운영한 '2025 양구꿀여행페스타'가 대표적이다. 외지 관광객이 양구에서 1박 이상 머물며 식당과 관광시설 등을 이용하면 여행 경비의 50%, 최대 10만 원을 양구사랑상품권으로 돌려주는 방식이다.였다. 참가자 한 명당 평균 21만 4천 원을 소비한 셈이다. 같은 기간 사이버군민증 신규 발급자도 1198명 늘었다.관광객에게 숙박과 소비를 유도하고, 지역화폐로 돌려준 혜택이 다시 지역에서 사용되도록 설계한 것이다. 사이버군민증을 통해 방문객과 지속적으로 관계를 이어갈 기반도 마련했다.이는 관광객을 단순히 늘리는 데서 나아가, 지역에 머무르고 소비하며 다시 찾아올 가능성을 높이려는 지역순환경제의 시도다.결국 중요한 것은 얼마나 많은 사람이 오는지가 아니라다.이날 강의에서 소개된 또 하나의 방법은 고향사랑기부제다.2023년부터 시행된 고향사랑기부제는 개인이 자신의 주민등록상 주소지가 아닌 지방정부에 기부할 수 있도록 한 제도다. 기부자는 세액공제와 답례품 혜택을 받을 수 있고, 지방정부는 모금한 기금을 주민복리 증진 등의 사업에 활용할 수 있다.이 제도의 특징은 지역 밖에 사는 사람도 해당 지역의 재정에 기여할 수 있다는 점이다.대표적인 사례가 경북 영덕군이다.2025년 3월 영남권을 휩쓴 대형 산불로 영덕군은 막대한 피해를 입었다. 삶의 터전을 잃은 주민들이 생겨났고, 관광객 감소와 숙박 예약 취소 등으로 지역경제도 어려움을 겪었다.이때 지역 밖에서 도움의 손길이 이어졌다.영덕군이 2026년 1월 발표한 자체 집계에 따르면, 2025년 한 해 동안 모금한 고향사랑기부금은 37억 3284만 원에 달한다. 이 가운데 약 20억 원은 산불 피해와 관련한 지정기부금이었다.이 금액이 얼마나 큰 규모인지 주민세와 비교하면 쉽게 이해할 수 있다.영덕군이 공개한 '2025회계연도 결산기준 재정공시(지방세 징수실적)'에 따르면, 한 해 동안 거둬들인 주민세는 2억 5400만 원이었다. 개인뿐 아니라 사업장에 부과하는 주민세까지 모두 합한 금액이다.같은 해 모금한 고향사랑기부금이 주민세 전체 징수액의 약 14.7배에 달한 것이다.물론 2025년에는 대형 산불 피해에 따른 주민세 면제 조치도 있었다. 이를 감안하더라도 지역 밖 시민들의 기부가 지방정부에 얼마나 큰 재원이 될 수 있는지 보여주는 사례다.강의 초반에 제기했던 지방재정의 고민과도 연결되는 대목이다. 인구를 늘려 세입 기반을 확대하는 것뿐 아니라 지역 밖 사람들과 관계를 맺고 새로운 재원을 확보하는 방법도 중요해진 것이다.영덕군의 사례가 흥미로운 이유는 기부금 모금에서 그치지 않고 관광 소비 회복과 연결하려는 시도가 있었다는 점이다.2025년 봄, 경북도와 경북문화관광공사는 산불 피해지역 관광 회복을 위해 'Re, 지금 경북으로' 캠페인을 추진했다. 이어 정부와 민간에서도 숙박 할인과 기부자 혜택을 결합한 사업이 진행됐다.고향사랑기부제 민간플랫폼 위기브와 숙박·여행 플랫폼 여기어때도 2025년 5월 말 경북 산불 피해지역 고향사랑기부 연계 캠페인을 진행했다.여기어때 이용자가 위기브를 통해 영덕군·의성군·영양군 중 한 곳에 10만 원을 기부하면 세액공제와 답례품 외에 여기어때 5000포인트를 추가로 지급하는 방식이었다.이 캠페인이 의미 있는 이유는 기부와 여행을 별개의 활동으로만 바라보지 않았다는 점이다. 지역에 기부하는 것으로 인연을 맺고, 숙박 할인과 포인트 혜택 등을 통해 다시 그 지역을 방문할 계기를 제공한 것이다.기부금은 지역의 필요한 사업에 쓰이고, 기부자는 지역을 방문해 숙박하고 식당과 상점에서 소비한다. 이 과정에서 지역 사업자의 매출과 주민의 소득이 늘어난다면 기부는 지역경제의 또 다른 출발점이 될 수 있다.지역순환경제를 이해하려면 또 하나의 질문을 던져야 한다.가령 관광객이 지역의 프랜차이즈 음식점에서 10만 원을 소비했다고 가정해 보자. 그 가운데 일부는 식재료비와 직원 임금, 임대료로 쓰인다. 하지만 본사에 지급하는 가맹 수수료나 지역 밖에서 공급받는 원재료 대금은 다른 지역으로 이동할 수 있다.반대로 같은 10만 원을 지역 농산물을 사용하는 식당에서 썼다면, 그 돈의 일부가 지역 농민과 직원, 거래업체의 소득으로 이어질 가능성이 있다. 두 경우 모두 지역에서 소비가 발생했지만, 지역 안에서 돈이 움직이는 경로는 다르다. 이것이 지역순환경제의 핵심이다.지역에서 발생한 소비가 지역 주민의 소득으로 이어지고, 그 소득이 다시 지역 안에서 소비와 투자로 연결되는 구조를 만드는 것이다.그렇다고 외부 기업이나 대형 플랫폼을 무조건 배제하는 것이 정답은 아니다.고두환 대표는 배달 플랫폼을 예로 들었다. 플랫폼 수수료가 외부로 빠져나가는 문제도 중요하지만, 주문 접수와 배달, 운영 과정에 지역 주민과 지역 기업이 얼마나 참여하고 있는지도 살펴봐야 한다는 것이다.특정 지역이 유명해지면 방문객이 늘고 상권이 활성화될 수 있다. 하지만 동시에 임대료가 올라 기존 상인들의 부담이 커질 수도 있다. 유명한 가게가 늘어난다고 해서 지역 주민 모두의 소득이 함께 늘어나는 것은 아니다.지역경제에 필요한 것은 단순히 외부로 나가는 돈을 막는 일이 아니다. 외부 자본과 방문객이 들어오더라도 지역 주민이 일자리를 얻고, 지역 업체가 거래에 참여하며, 그 성과가 다시 지역으로 돌아오는 구조를 만드는 일이다.우리는 그동안 지역발전의 성과를 방문객 수나 관광시설 조성 실적으로 확인하는 데 익숙했다.물론 이러한 숫자도 중요하다. 하지만 이제는 그다음 질문이 필요하다.방문객은 얼마나 오래 머물렀는가. 어디에서 돈을 썼는가. 지역 상인과 주민은 얼마나 많은 소득을 얻었는가. 그리고 그 방문객은 다시 지역을 찾았는가.이를 위해 관광정책과 고향사랑기부제, 지역화폐, 소상공인 지원정책을 서로 분리된 사업으로만 바라볼 것이 아니라 하나의 지역경제 전략 속에서 연결할 필요가 있다.이날 강의를 들으며 가장 오래 남았던 질문은 결국 하나였다.'사람이 많이 오는 지역을 만드는 것과 지역 주민이 잘사는 지역을 만드는 것은 같은 일일까?'관광객이 늘고 유명한 가게가 생기는 일은 지역발전의 출발점이 될 수 있다. 하지만 지역의 지속가능성은 그 성과가 주민들의 삶으로 얼마나 돌아오는지에 달려 있다.지역순환경제는 거창한 구호가 아니다.우리 동네에서 쓰인 돈이 우리 동네 사람들의 삶을 얼마나 풍요롭게 만드는지 묻는 일에서 시작된다.