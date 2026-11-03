기획부터 이벤트까지, 학생들이 직접 올린 인디 공연

큰사진보기 ▲지난 11월 1일 춘천 KT&G 상상마당 사운드홀에서 밴드 직시가 '우린 잃을 게 없어'를 연주하고 있다. ⓒ 이지아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충돌404 팀의 스태프들이 관객을 맞이하며 인스타그램 팔로우 이벤트를 진행하고 있다. '충돌404' 인스타그램 계정과 '춘천 KT&G 상상마당' 계정을 팔로우하면 춘천의 로컬 제휴 업체들의 쿠폰을 증정한다. ⓒ 이지아 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

지난 11월 1일 저녁, 춘천 KT&G 상상마당 사운드홀에서 인디밴드 공연 '충돌 : 미완성별'이 열렸다. 무대에서는 신예 밴드 3팀의 공연이 이어졌고, 공연장 한편에는 춘천 지역 업체 10곳과 연계한 이벤트 부스가 마련됐다.이번 공연은 한림대학교 미디어스쿨 학생들을 중심으로 구성된 공연기획팀 '충돌404'가 직접 기획했다. 별도의 공연 기획 실적과 예산이 없는 상태에서 팀을 꾸린 학생들은 아티스트 섭외부터 지역 업체 협업, 홍보, 현장 운영까지 공연 준비 전반을 맡았다. 공연장과 음향·조명 등 무대 기술은 춘천 KT&G 상상마당의 지원을 받았다. 신예 밴드와 지역 업체가 함께한 이번 공연은 대학생들이 직접 지역 음악 문화를 기획했다는 점에서 의미를 더했다.지난 10월 28일, 충돌404의 공동대표 김하연씨를 만나 공연을 준비하게 된 과정과 팀의 활동에 대해 이야기를 나눴다. 충돌404는 지난 7월 여름방학을 시작으로 결성됐다. 팀명과 활동 방향을 정하고 팀원을 모집한 뒤 총괄기획, 미디어, 현장 운영, 디자인, 마케팅 등 5개 분야로 역할을 나눴다. 팀 구성부터 공연을 구체화하기까지 약 두 달이 걸렸다.공연을 준비하는 과정에서 가장 큰 어려움은 비용이었다. 팀은 여러 지원 사업을 알아보고 관련 기관에 직접 문의했지만, 공연에 참여하는 아티스트를 대상으로 한 지원과 달리 공연을 기획하는 대학생 팀이 활용할 수 있는 지원 사업은 찾기 어려웠다. 별도의 공연 기획 실적이 없는 상황에서 예산을 확보하는 일도 쉽지 않았다.공연장 확보와 음향·조명 등 무대 기술 지원은 같은 학과 선배인 유수연 춘천 KT&G 상상마당 공연기획 PD의 협력으로 이뤄졌다. 학생들은 공연의 콘셉트 설정부터 아티스트 섭외, 지역 업체 협업, 홍보, 굿즈와 이벤트 기획, 현장 운영까지 직접 맡았다. 출연 밴드들은 별도의 출연료를 받지 않고 무대에 올랐으며, 굿즈와 이벤트 부스 제작 등에 필요한 비용은 팀원들이 사비로 부담했다.학교의 물품 대여 지원을 받기 위해 일반 동아리에 가입하기도 했다. 별도의 동아리 활동을 목적으로 한 것은 아니었지만, 공연 준비에 필요한 물품을 확보하기 위한 선택이었다.충돌404는 출연료를 지급하기 어려운 상황에서 밴드에 다른 방식의 협력을 제안했다. 미디어 전공 학생들의 역량을 활용해 공연과 아티스트 관련 콘텐츠를 제작하고, 이를 통해 밴드를 홍보하겠다는 것이다. 출연진은 인스타그램을 통해 라이브 클럽과 인디밴드 계정을 살펴보며 직접 섭외했다. 그 결과 직시, 만다린쥬스, 틴저스 등 신예 밴드 3팀이 출연을 결정했다.특히 틴저스는 최근 발매한 앨범 '왜소행성'과 공연의 모티브인 '갈색왜성'의 연관성에 관심을 보이며 출연 제안을 수락했다고 한다. 공연에서는 직시의 '우린 잃을 게 없어', 만다린쥬스의 'Beaver', 틴저스의 '파도 속에서' 등이 연주됐다. 각 밴드는 약 40분씩 무대를 꾸몄으며, 전체 공연은 2시간 30분 넘게 이어졌다.공연장에는 춘천 지역 업체 10곳과 연계한 이벤트 부스도 마련됐다. 모민, 한입당, 독일제과, 아리랑떡볶이 교대점, 준이네 닭갈비, 오야초밥, 두스쿱, 카페 위시, 도스마스 강대점, 카페 다인이 참여했다. 관객들은 1인당 한 장씩 제공되는 쿠폰을 무작위로 추첨해 지역 업체의 할인 혜택을 받을 수 있었다.창업동아리 '찰란한'과 협업한 관객 참여 이벤트도 진행됐다. 관객들이 현장에서 사진을 촬영하면 '미완성별 증명서' 프레임에 담아 제공하는 방식이다. 공연 관람에 더해 사진을 통해 공연의 추억을 간직할 수 있도록 기획했다.공연 당일 현장에서 만난 관객 노현서씨는 출연한 세 밴드를 모두 처음 접했지만, 공연을 통해 새로운 음악을 알게 됐다고 말했다. 특히 만다린쥬스의 무대가 평소 즐겨 듣던 인디·록 음악 취향과 맞아 공연을 즐겼다며 "몸을 흔들며 놀았다"고 말했다. 이어 "지금까지 본 공연 중 참여형 이벤트 부스가 가장 많았던 것 같다"고 덧붙였다.또 다른 관객 유씨는 지인의 소개로 공연을 찾았다며, 대학생들이 교내가 아닌 외부 공연장에서 직접 아티스트를 섭외하고 공연을 주최했다는 점을 차별점으로 꼽았다. 그는 "충분히 즐길 수 있는 공연을 만들었다고 생각한다"며 "슬로건과 티셔츠 등 굿즈, 협업 이벤트 부스를 보면서 나도 해보고 싶다는 생각이 들 정도로 멋졌다"고 평가했다.공연 당일 강릉에서 춘천까지 온 윤정빈씨는 "강원도에는 이런 뮤직 페스티벌이 충분하다고 느끼지 않는다"며 "서울에서 하는 유료 페스티벌 내에서도 즐길 수 있었던 부스 체험이나 현장감과 분위기가 더욱 즐겁게 만들어주었던 것 같다"고 말했다. 윤씨는 "밴드 공연을 다시 해도 좋고, 음악 감상회나 전시 같은 것도 가능하다면 좋을 것 같다"며 후속 활동에 대한 기대를 나타냈다.애초 야외 공연장에서 열릴 예정이었던 공연은 당일 우천으로 실내 사운드홀에서 진행됐다. 장소가 변경됐지만 공연과 현장 이벤트는 예정대로 운영됐다. 공연을 마친 밴드들은 다른 출연진의 무대를 관람하며 자리를 지켰다. 일부 밴드는 충돌404에 다음 공연에도 참여하고 싶다는 뜻을 전하기도 했다.이번 공연에 공간과 기술을 지원한 유수연 PD는 학생들의 도전을 응원하고 싶어 협업을 결정했다고 밝혔다. 유 PD는 이번 협업이 학생들에게는 공연 기획 실무를 경험하는 기회가 되고, 상상마당에는 대학생 관객에게 공연 공간을 알리는 계기가 될 것으로 기대했다. 춘천에 대학이 5곳 있지만, 산책 등을 위해 상상마당을 찾는 시민에 비해 음악 공연과 같은 문화생활을 즐기기 위해 방문하는 대학생은 많지 않다는 점도 협업을 결정한 배경으로 꼽았다.공연 전 인터뷰를 통해 만난 신해리 충돌404 공동대표는 "확실한 목표가 없어도 일단 도전해보는 팀"이라고 소개했다. 진로를 구체적으로 정하지 못한 상황에서도 음악과 공연에 대한 관심을 바탕으로 팀을 꾸렸다는 설명이다.충돌404는 내년에도 활동을 이어갈 계획이다. 다른 대학에서 공연 기획에 도전하고 싶은 학생들에게도 참여 기회를 열어둘 예정이다. 팀을 지속적으로 운영하고 더 많은 아티스트에게 무대를 제공하기 위해 창업동아리로 전환하는 방안도 추진하고 있다. 다음 공연에서는 콘텐츠 제작을 통해 아티스트를 홍보하는 방식으로 협력을 이어갈 계획이다.