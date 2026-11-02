신암선열공원에서 조양회관까지... 독립운동 역사의 길 걷기대회 열려

큰사진보기 ▲광복회 대구지부는 지난 10월 31일 국립신암선열공원에서 조양회관까지 3.8km를 걷는 '대구 독립운동 역사의 길' 걷기대회를 진행했다. ⓒ 광복회대구지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10월 31일 광복회 대구지부가 독립운동 길 걷기대회를 진행한 가운데 참가자들이 대구상서고 학생들이 해맞이공원에서 진행한 뮤지컬을 감상하고 있다. ⓒ 광복회대구지부 관련사진보기

광복 81주년과 대구 3.8만세운동을 기념하는 '2026 대구 독립운동 역사의 길 걷기대회'가 지난 10월 31일 대구 구긻신암선열공원에서 열렸다.광복회 대구광역시지부가 개최한 걷기대회는 올해 5회째로 신암선열공원에서 조양회관(광복회관)까지 약 3.8km를 걸으며 대구의독립운동사를 되새겼다.행사에는 우대현 광복회 대구시지부장을 비롯해 김종술 대구지방보훈청장, 한기봉 대구시 복지정책과장, 광복회원, 학생과 일반 시민 등 200여 명이 참가했다.참가자들은 신암선열공원 단충사에서 헌화 및 분향을 마친 뒤 우대현 지부장의 개회 선언에 따라 힘찬 발걸음을 내딛었다.이날 광복회관까지 걸은 3.8km는 1919년 3월 8일 대구 서문시장에서 옛 달성군청까지 전개되었던 3.8 독립만세 시위 행진의 역사적 의미를 담았다.참가자들은 3개 조로 나누어 금호강변을 걸은 뒤 전문해설가로부터 대구 독립운동에 대한 설명을 듣고 해맞이공원에서 대구상서고등학교 뮤지컬 동아리 '블랙홀'의 연극 '붉은 무명천, 잊혀진 이름들'을 관람했다.상서고 학생들의 공연은 올해 8월 대구보훈청 주최 경연대회에서 대상을 수상한 작품으로 윤희순 여성 의병장의 이야기를 뮤지컬로 승화시켰다.공연 관람을 마친 참가자들은 독립운동 역사자료 전시 관람과 '그때 그 시절' 먹거리 체험 등의 시간도 가졌다.이들은 광복회관 옆 대구경북 항일독립운동기념탑으로 이동해 이상수 광복회 수성구지회장의 선창으로 만세삼창을 하며 일제강점기 독립운동가들의 독립정신을 기렸다.이후 항일독립운동체험학습관에서 통기타 가수 배재혁의 공연을 마지막으로 행사를 마무리했다.우대현 광복회 대구시지부장은 "이번 걷기대회를 계기로 나라를 되찾기 위해 희생과 헌신을 아끼지 않으신 선열들의 독립운동 정신을 가슴 깊이 새기고 우리 모두 그 뜻을 잊지 않고 이어가야 한다"고 강조했다.