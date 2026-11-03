550년간 '배신자'로 불린 신숙주, 우리가 몰랐던 사실

큰사진보기 ▲신숙주 평전조선 전기 정치가 신숙주(1417~1475)의 생애와 업적을 역사 기록을 통해 재조명한 책이 나왔다. 지식산업사는 훈민정음 연구자 김슬옹이 집필한 <신숙주 평전>을 출간했다. ⓒ 김슬옹 관련사진보기

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한 사람의 이름에 붙은 오명은 얼마나 오래갈까. 조선 전기 문신 신숙주(1417~1475)는 세상을 떠난 지 550년이 넘도록 '변절의 신하'라는 평가에서 자유롭지 못하다. 단종을 몰아낸 세조를 도왔다는 사실 때문이다. 그러나 신숙주는 세종이 능력을 인정한 학자였고, 훈민정음 관련 연구에 참여했으며, 조선의 외교와 국방에도 중요한 발자취를 남겼다.더 흥미로운 것은 신숙주를 둘러싼 이야기 가운데 역사적 사실과 후대에 만들어진 속설이 뒤섞여 있다는 점이다.대표적인 사례가 숙주나물이다. 녹두나물이 쉽게 변하는 모습에 빗대어 변절한 신숙주의 이름을 붙였다는 이야기가 널리 알려져 있다. 하지만 이러한 명칭의 유래가 역사적 사실로 입증된 것은 아니다. 신숙주에 대한 부정적 인식이 후대의 민간 설화와 결합했을 가능성을 살펴볼 필요가 있다.그렇다고 신숙주의 정치적 선택까지 없었던 일이 되는 것은 아니다. 세조의 왕위 찬탈에 협력한 행적은 역사적 평가의 대상이다. 문제는 그 한 가지 사실만으로 신숙주의 모든 활동을 설명할 수 있느냐는 데 있다.신숙주를 둘러싼 오해를 바로잡으려는 노력은 이번이 처음이 아니다. 2017년 신숙주 탄생 600주년을 맞아 국립한글박물관에서는 한글학회와 고령신씨 대종회가 공동 주최한 대규모 학술대회가 열렸다. 당시 문재인 정부의 도종환 문화체육관광부 장관 재임 시기의 행사로, 신숙주의 정치적 행적부터 언어학과 외교, 국방, 서예에 이르기까지 다양한 업적을 재검토했다.당시 학술대회에서 특히 관심을 끈 것은 신숙주의 아내에 관한 이야기였다. 남편의 변절에 실망한 아내 윤씨가 스스로 목숨을 끊었다는 일화는 소설 등을 통해 널리 알려졌다. 그러나 김슬옹 연구자는 윤씨가 사육신 사건이 발생한 1456년 6월보다 5개월 앞선 그해 1월에 병사했다는 기록을 제시했다. 극적인 이야기가 역사적 사실과 다를 수 있음을 보여주는 사례였다.학계의 재평가 노력도 이어졌다. 1995년에는 박덕규 교수가 <신숙주 평전>을 출간했고, 2017년 학술대회에서는 신병주·허경진·한명기 등 여러 연구자의 관점이 소개됐다. 신숙주의 정치적 책임을 인정하면서도 외교적 식견과 학문적 성취를 별도로 평가해야 한다는 문제의식이었다.그로부터 9년이 흐른 2026년 10월, 당시 학술대회에서 신숙주의 언어학적 업적을 발표했던 김슬옹 박사가 <신숙주 평전>을 펴냈다. 지식산업사가 출간한 348쪽 분량의 이 책은 <보한재집>과 <북정록>, <해동제국기> 등 사료를 분석하고 국내외 관련 유적을 답사한 결과를 담았다.이번 책의 의미는 신숙주를 무조건 복권하려는 데 있지 않다. 세조를 도운 정치적 선택은 비판받을 수 있다. 그렇다고 그가 남긴 학문적 성과와 외교·국방 분야의 업적까지 지워지는 것은 아니다. 반대로 뛰어난 학자였다는 이유로 정치적 책임을 덮을 수도 없다.역사가 흐른다고 진실이 저절로 밝혀지는 것은 아니다. 오래된 기록을 다시 읽고, 잘못 전해진 이야기를 검증하고, 새로운 질문을 던지는 사람들이 있어야 한다. 신숙주가 세상을 떠난 지 550여 년. '변절자'라는 두 글자 뒤에 가려졌던 한 인물의 삶이 다시 역사적 검증의 무대에 올랐다. 이제 필요한 것은 무조건적인 비난도 찬양도 아닌, 기록에 근거한 공정한 평가다.