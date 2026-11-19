▲2025년 태양광 발전량이 원전을 추월함2025년 태양광과 원전의 발전량은 비슷하지만 증가분은 21배 차이가 나며, 원전은 1.1% 늘고 태양광은 30% 늘었다. 태양광과 풍력을 합치면 원전의 2배가 넘는다 ⓒ WNISR2026 최경숙정리 관련사진보기