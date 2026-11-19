세상의 많은 논쟁은 서로 다른 사실을 두고 다투는 것처럼 보이지만, 들여다보면 같은 숫자를 다르게 읽는 경우가 대부분이다. 원전 산업의 현재와 미래를 두고 해마다 나오는 두 보고서가 꼭 그렇다.
하나는 독립 연구자 마이클 슈나이더 등이 지난 11일 발간한 <세계 원자력 산업 현황 보고서 2026
>(아래 WNISR)이고, 다른 하나는 핵산업계 단체인 세계원자력협회의가 10월 21일에 공개한 <세계 원자력 전망 보고서 2026
>(아래 WNA)이다.
2025년의 사실관계에서 두 보고서는 거의 일치한다. 세계 원전 발전량은 약 2703TWh로 사상 최대였지만 증가분은 전부 중국에서 나왔고, 폐쇄(7기)가 신규 가동(3~4기)보다 많았다. 착공 원전 11~12기 중 대부분이 중국·러시아에 세워지지만, 그 가운데 하나가 한국 신한울 3호기다.
그러나 결론은 정반대다. WNISR은 "원전 산업은 수십 년째 제자리걸음이고, 앞으로 크게 늘어날 기미도 없다"고 쓰고, WNA는 "2050년까지 원전 설비 3배 확대가 가능하다"고 쓴다. 그 차이를 따라가면 핵산업계 낙관론의 구조가 드러나고, 거기에 기대어 원전 확대로 기울어 가는 한국 에너지 정책의 위태로움이 보인다.
'3배 확대'는 계획이 아니라 선언이다
WNA의 2050년 전망치 1457GWe는 분석이 아니라 덧셈이다. 각국 정부의 목표를 모두 더하고, 건설·계획·제안 단계 사업이 빠짐없이 가동하며, 기존 원자로가 최대 80년까지 돌아간다고 전제한 숫자다. 실적을 추적하는 WNISR과 달리 WNA는 이 '희망의 합계'를 전망이라 부른다.
핵산업계가 스스로 인정한 대목이 더 문제다. 전망치 가운데 550GWe 이상은 뒷받침할 사업이 없다.
2050년까지 원전 3배 확대를 이루려면 2030년대 중반까지 착공 속도를 지금의 약 6배로 끌어올려야 한다. 보고서 수치로 계산하면 2030년부터 20년간 해마다 40GWe 이상을 보태야 하는데, 1980년대 최전성기에도 연 30GWe를 잠깐 넘겼을 뿐이고 최근에는 연 10GWe에도 못 미친다. 역사적 최고치의 1.3배를 20년 동안 유지해야 하는 전망을 '달성 가능'이라 부르는 것이 핵산업계 낙관론의 실체다.
집계 방식도 다르다. WNA는 장기 정지 중인 원자로 30기(일본 18기, 우크라이나 6기, 한국 3기 등)까지 '가동 가능'으로 쳐서 설비가 늘었다고 쓰고, 실제 돌아가는 원자로만 세는 WNISR은 368.6GW로 줄었다고 쓴다. 2006~2025년 세계는 104기를 짓고 106기를 닫았고, 중국을 빼면 55기 순감소다. 원전의 전력 비중은 정점이었던 1996년 17.5%의 절반인 8.8%로, 45년 만에 가장 낮다.
비용 수치가 하나도 없는 핵산업계 보고서
두 보고서의 가장 큰 차이는 돈을 다루는 방식이다. WNISR은 사업별로 비용을 추적한다. 프랑스 플라망빌 3호기는 33억 유로에서 237억 유로로 약 6배, 영국 힝클리포인트 C는 180억 파운드에서 480억 파운드 이상으로 2배를 넘겼고, 미국 보글 3·4호기는 300억 달러를 훌쩍 넘겨 kW당 약 1만 5천 달러에 이르렀다. 중국을 빼면 대형 원전 건설비는 최초 추정의 2~6배로 불어났다. 2025년 균등화발전비용
은 원전이 MWh당 215달러로 2009년보다 75% 오른 반면 태양광 69달러, 육상풍력 68달러는 각각 81%, 50% 내렸다.
WNA도 이들 사업의 "심각한 공기(공사 기간) 초과와 비용 증가"를 인정한다. 그러나 보고서 어디에도 비용 수치는 없다. 원인은 '연속 건설의 부재'로 돌리고, 해법으로 위험 분담, 공적 금융, 인허가 간소화를 요구한다. 자기 상품의 제값은 끝내 밝히지 않으면서 정부에 보증과 보조부터 요구하는 것, 이것이 핵산업계 보고서의 문법이다.
공사 기간도 마찬가지다. 2023~2025년 준공된 16기는 하나같이 예정 공사 기간을 넘겨 평균 10.9년이 걸렸고, 최근 10년 동안 준공된 63기의 평균 공사기간도 9.5년이다. 미국 와츠바 2호기는 43년, 지난 10월 15일 계통에 연결된 슬로바키아 모호브체 4호기는 40년, 이란 부셰르 1호기는 38년이 걸렸다. 그런데도 WNA는 평균치도 지연율도 내놓지 않은 채 계획 단계 원자로는 "보통 15년 안에" 가동한다고 가정한다. 건설비가 98억 달러에서 250억 달러로 치솟아 2017년 공사를 포기한 미국 V.C. 서머 같은 사례는 입에 올리지 않는다.
간판은 SMR, 기둥은 노후 원전... 원전 르네상스라는 신기루
소형모듈원자로(SMR)는 원전 확대론의 새 간판이다. 그런데 2026년 현재 세계에서 실제로 건설 중인 SMR은 올해 4월 착공한 캐나다 달링턴 BWRX-300 1기뿐이다. 그나마 설계 인증이라도 받은 사례가 미국 뉴스케일 1건이 전부인데, 그 뉴스케일마저 에너지부 지원 14억 달러를 받고도 비용이 치솟아 2023년 첫 사업이 무산됐다. 250억 달러 공급계약을 따냈다는 발표는 주주들의 증권사기 집단소송으로 번졌다. 영국 롤스로이스 SMR은 출력이 470MW로 커져 SMR의 기준선 300MW를 넘어섰다.
경제성은 더 뼈아프다. 달링턴 1호기는 77억 캐나다달러, 4기를 지어도 209억 캐나다달러다. 보고서 수치로 계산하면 1호기는 kW당 약 1만8천 달러로 보글 원전보다 비싸다. 작게 지으면 싸진다던 약속은 첫 사업에서부터 깨졌다.
WNA조차 "2050년까지 추가 용량의 대부분은 대형로"라고 쓰면서 SMR의 용량과 비용 수치는 내놓지 않는다. 많은 노형이 아직 실증과 최초호기 건설을 거쳐야 한다고 인정하면서도 요구하는 것은 공적 지원과 규제 완화다. 산업계의 주력은 여전히 대형로이고, SMR은 정부 돈을 끌어오는 명분에 가깝다. WNISR은 25년 전 무너진 '원자력 르네상스'의 전례를 경고한다.
WNA의 2050년 그림에서 눈여겨볼 대목은 신규가 아니라 '기존에 가동중인 원전'이다. 2050년 기존 설비 401GWe 가운데 230GWe, 57%를 60~80년차 원자로로 채웠다. 세계 원전의 평균 연령이 32.9년인 지금, 3배 확대라는 미래의 절반 이상이 반세기를 넘긴 낡은 원자로의 어깨 위에 얹혀 있다.
그 어깨는 튼튼하지 않다. 스웨덴 링할스 3호기는 압력용기 용접부 손상으로 2025년 발전량이 8% 줄었고, 남아공 쿠버그에서는 격납건물 균열이 발견됐다. 프랑스 감사원은 전체 원전의 50년 연장에 최소 1천억 유로가 든다고 봤고, 미국에서는 조기 폐쇄를 발표했던 25기 가운데 12기가 보조금 덕에 돌아간다. WNA는 수명연장을 "가장 비용 효과적인 저탄소 전원"이라 부르지만 비용 수치는 역시 없고, 안전은 뒷전인 규제 완화만을 요구한다.
한국도 다르지 않다. 10월 27일 고리 3·4호기 계속운전 허가안이 통과됐고, 월성 2호기는 3·4호기와 함께 다음 순서를 기다린다. 중수로인 월성은 경제성을 입증하지 못해 신청조차 늦어진 원전인데, 여당 의원은 3조 원이 넘는 압력관 교체 사업을 예비타당성조사에서 빼달라고 정부에 요구했다. 경제성이 안 나오면 경제성 심사를 건너뛰자는 것이다.
재생에너지와의 격차
2025년은 태양광 하나의 발전량(2783TWh)이 세계 원전 발전량(2703TWh)을 처음 넘어선 해다. 성장률은 원전 1.1%, 풍력 8%, 태양광 30%다. 수력을 뺀 재생에너지 증가분이 세계 전력 수요 증가분을 처음으로 전부 감당했고, 투자액은 재생에너지 6900억 달러, 원전 356억 달러로 약 20배 차이다. 중국조차 원자로 2.5GW를 새로 가동하는 동안 태양광은 약 314GW를 늘렸다.
WNA의 비교 대상은 화석연료뿐이다. 그러나 기후위기 대응의 질문은 '원전이 석탄보다 깨끗한가'가 아니라 '같은 돈과 시간으로 어느 쪽이 탄소를 더 빨리 줄이는가'다. 그 질문 앞에서 핵산업계 보고서는 침묵한다.
한국 정부에 묻는다
WNA는 한국을 중국·러시아와 더불어 원전 3배 확대를 이끌 '선도국'으로 분류한다. 한국 정부가 원전 산업계 낙관론의 가장 충실한 고객이라는 뜻이다. 이재명 정부는 재생에너지 중심 전략을 표방해 왔지만 결국 대형 원전 2기와 SMR 건설 계획을 내놓았고, 영덕에서는 신규 원전 절차가 진행 중이며, 기후에너지환경부는 탈핵진영이 "전제부터 틀렸다"며 거부한 공론화를 밀어붙이고 있다.
2025년 9월 11일 대통령은 "원전 건설에는 최소 15년이 걸린다. 추가 원전 건설은 현실적인 대안이 아니다. SMR은 기술이 아직 개발되지 않았다"고 말했다. 이 말은 정확했다. 문제는 정책이 이 말을 따르지 않는다는 데 있다.
첫째, 신규 원전은 시점의 문제다. 신한울 2호기는 예정 4.8년에 실제 10.5년이 걸렸다. 12차 전력수급기본계획의 신규 원전은 부지 선정과 인허가까지 더하면 2030년대 후반에야 돌아간다. 2030년 국가 온실가스 감축 목표(NDC)에도, AI 전력 수요에도 보탬이 될 수 없는 전원이다.
둘째, 원전 수출은 성공담이 아니라 손실 장부다. 체코 두코바니 5·6호기는 기당 약 86억 달러에 저리 국가대출과 40년 차액계약이 붙어 있고, 유럽연합은 국가보조 심층조사에 들어갔다. 그 두코바니에서 10월 29일 한수원은 시공사인 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과의 하도급 협상이 결렬됐다고 발표했다.
본계약 뒤 15개월, 실무회의만 78차례를 거듭했지만 총액확정계약과 위험 전가 조항을 두고 끝내 접점을 찾지 못했다. 수주 뒤 시공단이 깨진 초유의 사태로, 지을 업체가 없는 수출 원전이 생겼다. 한수원의 해외사업 공사손실충당금은 1.4조 원이고, UAE 바라카는 4년 지연 끝에 누적 349억 원 적자로 돌아섰다.
셋째, SMR은 아직 상품이 아니다. 한국형 SMART는 2012년 표준설계인가 이후 14년 동안 확정 주문이 한 건도 없고, i-SMR은 2026년 2월에야 인허가를 신청했다. SMR을 전력 계획의 한 축으로 세우는 것은 계획이 아니라 허상이다.
넷째, 노후 원전 수명연장은 비용과 안전 어느 쪽에도 답이 없다. 2030년까지 운영허가가 끝나는 원자로는 9기 7.6GW로 가동 예상 26기의 3분의 1이다. 수명연장을 위한 안전 비용은 알 수가 없다. 정부와 한수원이 내놓은 적이 없기 때문이다. 월성 1호기는 수명연장에 약 7천억 원을 들이고도 2019년 영구정지됐고, 월성 2·3·4호기는 압력관 교체에만 3~4년이 걸려 허가를 받아도 실제 가동은 6~7년에 그친다. 경제성이 보장되지 않으니 경제성 평가를 하지 말자고 나온다.
안전은 더하다. 수명연장 심사는 오늘의 안전기술기준이 아니라 과거의 심사 기준으로 이뤄진다. 그마저도 원안위(원자력안전위원회)는 풀리지 않은 안전 쟁점을 묻어둔 채 고리 3·4호기의 사고관리계획서와 계속운전 허가안을 잇달아 통과시켰다.
그 사이 한국의 수력을 뺀 재생에너지 비중은 2025년에도 10%를 밑돈다. 세계 5위 원전국이 재생에너지에서는 최하위권이다.
WNISR와 WNA, 두 보고서의 차이는 사실의 차이가 아니라 책임의 차이다. 독립 보고서 WNISR는 실제로 일어난 실적을 세고, WNA 보고서는 핵산업계의 미래 약속을 센다. 핵산업계가 스스로 인정한 것만 봐도 문제가 심각하다. 사업 없는 550GWe, 착공 6배, SMR은 주력이 아님, 최초호기 비용 초과, 비용 수치 부재. 이 다섯 가지를 빼고 나면 '2050년 3배'는 남지 않는다.
문제는 그 남지 않는 숫자를 한국 정부가 그대로 받아 적고 있다는 것이다. 대통령이 15년과 SMR의 한계를 말한 뒤 1년 남짓 사이에 이 정부는 11차 전기본의 신규 원전 2기와 SMR을 그대로 안고 가면서 영덕의 절차를 돌리고, 탈핵진영이 빠진 공론화를 밀어붙였다.
그 사이 월성 2호기는 허가가 끝나 멈췄고, 체코에서는 지을 업체가 깨져 나갔는데, 정부는 어느 것 하나의 비용도 국민 앞에 내놓지 않았다. 어긋났을 때의 최악을 가정하는 것이 정부의 기본 책무인데, 지금 정부는 산업계의 최선을 자기 계획으로 삼고, 산업계의 합산표를 믿는다. 재생에너지 중심을 기대하고 이 정부를 세운 유권자들에게 이것은 약속을 뒤집은 것이다.
어떤 일은 한 번 굴러가기 시작하면 멈추기 어려울 뿐 아니라, 멈췄을 때의 피해를 가늠하기도 어렵다. 지금 한국의 원전 확대 정책이 그렇다. 정부가 기댈 곳은 핵산업계의 합산표가 아니라 실적표다. 15년 뒤에나 돌아갈 원전이 아니라, 지금 당장 늘릴 수 있는 재생에너지와 저장장치, 송전망이다. 멈출 수 있을 때 멈춰야 한다.