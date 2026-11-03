대기업의 ESG 경영, 중소기업도 함께 성장하고 있는가

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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십 과정 책임교수를 있으며, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연수센터 소장을 역임했다.

대기업들은 앞다퉈 ESG 경영을 선언하고 지속가능경영보고서를 발간한다. 탄소중립 목표를 제시하고 협력업체에도 환경·안전·인권 기준을 준수하도록 요구한다. 그러나 중소기업이 처한 현실은 다르다. 원자재 가격과 인건비 상승, 금융비용 부담, 납품단가 압박 속에서 생존을 걱정하는 중소기업에 ESG는 미래를 위한 투자보다 당장 감당하기 어려운 비용으로 다가올 수 있다.직원들의 임금을 지급하고 거래처를 유지하는 것조차 버거운 상황에서 탄소배출량을 측정하고, 각종 자료를 제출하며, 새로운 인증까지 받아야 한다면 어떨까. 중소기업 경영자에게 ESG는 여유 있는 대기업이나 추진할 수 있는 고급 경영전략처럼 느껴질 수 있다.이를 단순히 중소기업 경영자의 인식 부족으로 돌려서는 안 된다. 자금과 인력, 기술 역량의 차이뿐 아니라 대기업과 협력업체 사이의 협상력 격차가 만들어낸 구조적 문제이기 때문이다.대기업의 ESG 경영이 확대될수록 협력 중소기업도 함께 성장하고 있는가. 아니면 새로운 기준을 충족하는 데 필요한 비용과 부담만 협력업체로 넘어가고 있는가. 한국 ESG 정책의 성과와 한계를 평가할 때 반드시 짚어야 할 질문이다.ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻한다. 기업이 이윤을 창출하는 과정에서 환경과 사회에 미치는 영향을 고려하고, 책임 있는 의사결정을 통해 지속가능성을 높이자는 경영 원칙이다. 이제 ESG는 사회공헌 활동을 넘어 기업의 경쟁력과 투자, 글로벌 공급망에 영향을 미치는 중요한 경영 과제로 자리 잡았다.한국의 ESG 정책도 일정한 진전을 이루었다. 온실가스 감축과 산업안전, 인권경영, 이사회 책임성이 주요 경영 의제로 부상했고, 정부는 녹색금융 확대와 지속가능성 공시체계 구축을 추진해 왔다. 금융위원회는 2026년 7월 지속가능성 공시 제도화 최종안을 발표하고, 2027회계연도 실적을 대상으로 2028년부터 연결자산총액 10조 원 이상 코스피 상장기업의 공시를 의무화하는 방안을 제시했다. 다만 실제 법정공시 시행을 위해서는 관련 법률 개정 등 후속 절차가 필요하다.중소·중견기업의 ESG 대응 수준에도 긍정적인 변화가 나타나고 있다. 대한상공회의소가 2025년 발표한 2131개 중소·중견기업의 ESG 평가자료에 따르면, 평가대상 기업의 취약등급 비중은 2022년 45.7%에서 2024년 32.4%로 13.3%포인트 감소했다. 반면 우수등급 비중은 3.5%에서 9.5%로 6.0%포인트 증가했다. 다만 이는 평가대상 기업의 결과로, 국내 중소기업 전체의 수준을 대표하는 통계로 해석하는 데에는 주의가 필요하다.그러나 제도의 확산과 평가등급의 개선이 곧 실질적인 성과를 의미하지는 않는다. 대기업은 전담 조직과 전문인력을 바탕으로 ESG를 투자와 수출경쟁력, 위험관리의 관점에서 접근한다. 반면 상당수 중소기업에는 거래처의 요구에 대응하고 추가 비용을 감당하는 것부터가 부담이다.더욱 우려되는 것은 ESG가 기업 간 격차를 줄이기보다 오히려 확대할 가능성이다. 대기업은 자본과 기술을 활용해 ESG를 새로운 경쟁력으로 전환할 수 있지만, 중소기업은 같은 기준을 충족하기 위해 상대적으로 더 큰 부담을 감수해야 한다. 이러한 현실을 외면한 채 동일한 기준과 의무만 강조한다면 ESG는 지속가능한 성장의 수단이 아니라 또 다른 진입장벽이 될 수 있다.대기업의 ESG 경영은 화려한 지속가능경영보고서나 탄소중립 선언만으로 평가받아서는 안 된다. ESG의 본질은 기업이 경영활동 과정에서 발생시키는 환경적·사회적 영향을 책임지고, 그 성과를 노동자와 협력업체, 소비자, 지역사회 등 이해관계자와 함께 나누는 데 있다. 대기업의 ESG 수준은 무엇을 선언했느냐보다 누구에게 어떤 변화를 가져왔느냐로 판단해야 한다.특히 한국의 산업구조에서 대기업의 ESG는 중소 협력업체와 분리해 생각할 수 없다. 글로벌 시장에서 환경과 인권 기준이 강화되면서 대기업은 협력업체에도 탄소배출량 측정, 환경설비 개선, 안전관리 강화 등을 요구하고 있다. 공급망 전체의 책임성을 높이기 위해 필요한 조치다. 문제는 이를 이행하는 데 필요한 비용과 기술을 누가 부담하느냐에 있다.중소기업이 탄소감축 설비에 투자하고 안전관리 수준을 높이더라도 그 비용을 납품단가에 제대로 반영하지 못한다면 ESG 전환은 또 다른 경영 압박이 된다. 대기업이 공정거래와 상생협력을 강조하면서 정작 협력업체의 부담을 외면한다면 ESG의 본래 취지에도 어긋난다.대기업의 ESG 성과가 중소기업의 비용과 희생 위에서 달성되어서는 안 된다. 협력업체에 ESG 이행을 요구한다면 필요한 기술과 자금, 전문인력, 교육과 인증 비용도 함께 지원해야 한다. 공정한 납품대금과 적정한 거래조건, 안정적인 대금 지급 역시 ESG 경영의 중요한 실천이다.긍정적인 사례도 있다. 산업통상부에 따르면 2025년 LG전자, 포스코, LG화학, LX하우시스 등이 참여한 4개 공급망 컨소시엄 시범사업에서 연간 1884톤의 온실가스 감축과 11억 4400만 원의 생산비용 절감 성과가 보고되었다. 정부는 이를 바탕으로 2026년 105억 원의 예산을 마련해 산업 공급망 탄소파트너십 사업을 추진하고 있다. 컨소시엄당 최대 지원금액을 30억 원에서 50억 원으로 확대하고, 중소기업의 설비투자 지원비율도 40%에서 60%로 높였다.이 사례는 대기업과 중소기업이 협력하면 탄소배출을 줄이면서 생산비용도 절감할 수 있음을 보여준다. 다만 이러한 성과가 일부 시범사업에 머물지 않고 산업 전반으로 확산되려면 협력업체의 경쟁력이 실제로 개선되었는지, 절감된 비용과 경제적 성과가 어떻게 배분되었는지도 살펴야 한다.우리나라에는 이미 동반성장지수, 상생협력기금, 성과공유제, 납품대금 연동제 등 다양한 상생협력 제도가 운영되고 있다. ESG를 이러한 제도와 별도로 추진한다면 기업의 행정적 부담은 커지고 정책 효과는 분산될 수 있다. 기존 동반성장 정책과 ESG를 유기적으로 연결해야 하는 이유다.ESG의 사회적 책임은 기부나 봉사활동에 그치지 않는다. 협력업체에 공정한 거래조건을 제공하고, 기술혁신을 지원하며, 탄소감축 비용을 합리적으로 분담하는 것도 중요한 사회적 책임이다. 노동자의 안전과 인권을 보호하고 소비자의 권익을 존중하며 지역사회와 공존하는 것 역시 마찬가지다.대기업이 사회적 책임을 강조하면서 협력업체에는 비용을 전가하고, 노동자의 안전과 소비자의 권익을 소홀히 한다면 ESG는 경영의 실질적인 변화가 아니라 대외적인 이미지 관리에 머물 수밖에 없다.정부의 정책 방향도 달라져야 한다. ESG 공시와 평가기준을 정비하는 데 그치지 않고 중소기업이 실제로 대응할 수 있는 여건을 마련해야 한다. 기업 규모와 업종별 특성을 고려해 자료 제출 부담을 합리적으로 조정하고, 탄소감축 설비투자와 기술혁신, 전문인력 양성을 지원할 필요가 있다.무엇보다 ESG가 중소기업의 생존과 경쟁력에 실질적인 도움이 되어야 한다. 에너지 효율을 높여 생산비용을 줄이고, 안전관리 개선으로 산업재해를 예방하며, 공정한 거래관계를 통해 경영의 예측 가능성을 높이는 방향으로 정책을 설계해야 한다.대기업의 ESG 평가방식도 개선할 필요가 있다. 지속가능경영보고서 발간 여부나 ESG 평가등급만이 아니라 협력업체의 탄소감축과 생산성 향상, 안전 수준 개선, 기술혁신 지원, 공정한 납품거래 등 현장에서 확인할 수 있는 성과를 함께 살펴야 한다. 협력업체에 대한 지원 규모뿐 아니라 그 지원이 실제로 어떤 변화를 가져왔는지도 중요하다.대기업의 ESG 성과와 동반성장 평가를 연계하는 방안도 검토할 필요가 있다. 협력업체의 ESG 전환을 지원하고 그 성과를 공정하게 공유하는 기업이 제대로 평가받도록 해야 한다. 기업이 스스로 정한 목표를 얼마나 달성했는가뿐 아니라 그 과정에서 이해관계자들이 어떤 영향을 받았는지도 평가해야 한다.공공기관 역시 예외가 아니다. 공공조달과 계약, 금융·기술지원을 통해 중소기업의 지속가능한 전환을 뒷받침해야 한다. 공공기관의 ESG 경영도 보고서 작성이나 평가등급 관리에 머물지 않고 협력업체와 지역사회에 대한 실질적인 책임으로 이어져야 한다.이제 한국 ESG 정책은 제도 확산을 넘어 실질적인 성과를 중시하는 방향으로 나아가야 한다. 지속가능경영보고서 발간 건수나 ESG 평가등급보다 온실가스 감축, 산업재해 예방, 공정한 거래, 협력업체의 생산성 향상처럼 현장에서 확인할 수 있는 변화가 중요하다.ESG의 목적은 기업에 더 많은 보고서를 작성하게 하는 데 있지 않다. 기업의 경영방식을 바꾸고 그 성과가 노동자와 협력업체, 소비자, 지역사회로 확산되도록 하는 데 있다.이제 물어야 할 것은 대기업이 ESG를 얼마나 잘한다고 평가받고 있는가가 아니다. 대기업의 ESG 경영으로 협력 중소기업의 경영여건이 나아졌는가. 노동자의 안전과 권익이 개선되었는가. 소비자와 지역사회가 그 변화를 체감하고 있는가.ESG는 대기업이 얼마나 좋은 기업이라고 말하는가의 문제가 아니라, 그 기업과 거래하고 일하며 함께 살아가는 사람들이 얼마나 나아졌는가의 문제다.대기업만 지속가능한 성장은 지속가능한 경제를 만들 수 없다. 협력업체와 노동자, 지역사회가 함께 지속가능해질 때 비로소 ESG 경영은 선언을 넘어 실천이 된다.라영재(건국대학교)