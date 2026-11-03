서울 구경은 버스 창밖으로만… 테마파크에 갇힌 수학여행

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"이곳이 아이들에게 가장 만족도가 높고, 무엇보다 안전하니까요. 교사의 인솔 부담도 적고요."

지난주 수학여행을 다녀왔다. 서울과 수도권 지역 초중고의 경우엔 수학여행은커녕 하루짜리 소풍조차 가지 않는 학교가 대부분이라고 하지만, 지방은 아직 수학여행에 대한 '로망'이 남아 있다. 특히 안전사고에 대한 위험이 덜하다는 생각에서인지 고등학교의 경우엔 대부분 학사일정에 포함되어 있다.다만, 지방에서도 초등학교에선 기피 현상이 뚜렷하다. 수학여행과 같은 단체활동은 고등학교보다 초등학교 때의 경험이 훨씬 중요한데도, 당장 교사들이 학부모들의 민원과 안전사고에 대한 법적 책임에 두려움이 크다고 하소연한다. 심지어 운동장에서의 체육 수업조차 안전사고의 위험 때문에 꺼린다고 한다.실제로 축구 골대도 플라스틱으로 제작하고, 운동장에도 모래가 아니라 쿠션 매트리스를 깔아야 한다는 황당한 이야기까지 나온다. 이 와중에 학교 밖 숙박형 단체활동은 섶을 지고 불 속에 뛰어드는 격이라고 말한다.교사에게 안전사고에 대한 법적 책임을 묻는 판결이 잇따르면서, 수학여행의 교육적 의미도 순식간에 변질됐다. 교실 학습 내용을 체화하고 안목을 기를 수 있으며, 친구들과 숙식을 함께하면서 배려심과 협동심을 키울 수 있다는 근본 취지가 무색해졌다. 어이없게도 안전사고 예방이 수학여행의 목적처럼 돼버린 것이다.그러다 보니, 조금이라도 위험 요소가 있는 코스는 일정에서 배제된다. 과거엔 지리산 종주 등반이나 국토 순례, 오리엔티어링 등 각자 체력의 한계를 시험하고 친구들과 고통을 나누며 협력하는 프로그램이 흔했지만, 지금은 아예 사라졌다. 일정 중 걸어서 도로를 건너는 동선조차 최소화해야 한다는 주문까지 나오는 실정이다.수학여행은 실시하되, 안전사고의 위험을 줄이고 교사의 책임과 부담을 더는 방안은 결국 하나뿐이다. 경험 많은 대형 여행사에 모든 걸 위탁하는 것이다. 교통편과 숙소, 식당부터 일정, 동선까지 그들에게 맡기는 게, 교육적이진 않다고 해도 가장 안전한 선택이다. 여행사의 이윤을 보장해 주는 대신 안전사고에 대한 책임과 역할을 분담하는 방안이다.이번 수학여행도 실내 스포츠 공간이 마련된 대형 복합 쇼핑몰을 들른 뒤 연극을 관람하고, 이튿날 종일 테마파크에서 놀이기구를 즐기는 일정으로 정해졌다. 일단 들어가면 나올 수 없는 곳이어서 통제하기 쉽고 안전시설이 잘 갖춰진 곳이다. 안전사고 예방이 절실하다 보니 야외의 일정은 거의 없고, 버스에서 내리면 곧장 실내로 진입하는 동선이다.결국 수학여행 사흘 동안 버스를 타고 서울로 가서 안전한 실내에서 종일 놀다가 다시 광주로 돌아온 셈이 됐다. 실내에만 머물렀으니 서울 구경은 오가는 버스에서 창밖으로 내다본 게 전부다. 숙소에서도 출입을 전면 통제했고, 숙소 내 다른 학교 학생 등 외부인과의 접촉도 금지했다. 모두가 안전사고 예방을 위한 고육지책이었다.우리 학교만의 고충은 아니었다. 테마파크 입구에서 만난 다른 학교의 인솔 교사들도 첫마디가 '안전'이었다. 야외라면 반 아이들 수십 명의 일거수일투족을 지켜봐야 하지만, 출입구가 하나뿐인 이곳에서는 신경 쓸 일이 적다고 말했다. 점심과 저녁 식사까지도 이 안에서 각자 해결하는 일정이어서 수학여행 코스로는 맞춤한 장소라는 거다.그들과 몇 마디 더 나누다 보니, 지역과 학교는 달라도 수학여행 코스가 거의 똑같다는 걸 알게 됐다. 연극 관람과 테마파크는 모든 학교급에서 '국룰'이었고, 대형 복합 쇼핑몰과 과학관 중 한 곳 정도만 차이가 있었다. 심지어 숙소와 식당조차 겹치는 곳인 경우가 흔했다. 안전을 이유로 전국 초중고의 수학여행 코스가 획일화되고 있는 셈이다.공교롭게도, 코스 대부분이 대기업이 운영하는 곳이었다. 안전사고 예방과 법적 책임, 아이들의 만족도 등을 두루 고려할 때, 모두 불가피한 선택이라고 말했다. 테마파크는 말할 것 없고, 식당조차도 대기업이 운영하는 곳일수록 안전하다고 여겨서다. 불의의 사고에 대한 배상 책임에서도 대기업이 아무래도 낫지 않겠느냐는 거다.순간 이게 맞나 싶은 생각이 들었다. 현재 많은 지역에서 지방정부와 교육청의 예산으로 수학여행 경비를 지원하고 있다. 지역별로 다소 차이는 있지만, 중고등학교의 경우 적게는 개인당 20만 원에서, 많게는 45만 원까지, 교육의 공공성 강화와 보편적 복지의 실현, 학부모의 경제적 부담 경감이라는 명분으로 지원을 아끼지 않고 있다.전국적으로 지원받는 학생 수를 고려하면 엄청난 액수다. 수학여행을 통해 막대한 세금이 대기업의 호주머니에 고스란히 들어가는 모양새가 됐다. 테마파크의 경우엔 '배짱'을 넘어 '횡포'처럼 여겨지는 운영 방식도 눈살을 찌푸리게 만든다. 그 대표적인 사례가 '패스 티켓'과 '밀(Meal) 쿠폰'이다.'패스 티켓'은 몇 시간씩 줄을 서는 대신 웃돈을 얹어 구매하는, 이른바 '합법적 새치기권'이다. 하루짜리 자유 이용권 가격의 얼추 2배 가격이다. 그마저 등급이 세분화되어 있어 인기 있는 놀이기구를 타려면 가장 비싼 프리미엄 티켓을 끊어야 한다. 수요와 공급 법칙에 충실했을 뿐이라지만, 대기업의 치밀하고도 교묘한 상술에 혀를 내두르게 된다.'패스 티켓'을 두고 돈으로 사람을 대놓고 차별하는 방식이라고 꼬집었더니, 아이들은 되레 "돈으로 시간을 사는 것일 뿐"이라며 대수롭지 않다는 표정을 지었다. 그것도 두 시간 넘도록 줄 서고 있는 그들의 입에서 나온 '반론'이라 놀랐다. 평소 '공정'을 입에 달고 사는 아이들이지만, 돈에 의한 차별에는 별다른 문제의식이 없다.소그룹별로 원하는 식당과 메뉴를 선택할 수 있도록 한다는 취지로 도입된 '밀 쿠폰'도 대기업 입장에선 '손 안 대고 코 푸는' 돈벌이 수단이 됐다. 종일 테마파크에서 보내야 하는 아이들에게 12000원짜리 '밀 쿠폰' 두 장이 건네졌다. 점심과 저녁 식사를 그 두 장으로 각자 해결하라는 것이다.그런데, 이용할 수 있는 매장이 한정되어 있다. 대부분의 매장에서 이용할 수 없다는 표현이 더 정확할 성싶다. 실제로 당일 '밀 쿠폰'을 받아주는 식당은 카페를 제외하면 네 곳에 불과했다. 더욱이 이용이 가능한 매장에서도 메뉴가 제한되어 있다. 메뉴판에 '밀 쿠폰' 메뉴와 일반 현금 메뉴가 구분되어 있을 정도다.'밀 쿠폰'을 파는 건 대기업이지만, 이용 가능 여부는 각 매장의 선택에 달렸기 때문이다. 결국 원하는 식당과 메뉴를 선택하려면 '밀 쿠폰'이 아닌 별도의 현금이 있어야 한다는 뜻이다. '밀 쿠폰'으론 딱히 먹을 만한 게 없어서 챙겨간 용돈으로 식사를 해결했다는 아이들이 적지 않았다. 매장에서 수수료만 챙겨가면 되는 대기업에서 이런 고충을 알 리 없다.부당하다고 여긴다면, 대기업이 운영하는 테마파크와 복합 쇼핑몰을 안 가면 그만이다. 그러나 그게 말처럼 쉽진 않다. 수학여행 하면 모두가 테마파크부터 떠올리는 마당에 교육적 취지를 따져볼 여유가 없다.얼마 전 이재명 대통령은 안전사고 발생 시 법적 책임이 두려워 학생들에게 주어져야 할 교육적 기회 자체를 원천 차단해서는 안 된다는 취지의 발언을 남겼다. 전교조 등 교원 단체들은 단체활동을 거부하는 교사들을 탓하기 전에 면책을 위한 대책 마련이 시급하다며 즉각 유감을 표명했다. 둘 다 일리 있는 주장이고 반론이다.그러나 조금 다른 관점에서 볼 필요도 있다. 당장 수학여행이 그 취지에 맞게 시행되고 있는지 성찰해야 한다. 테마파크에서 종일 보내는 게, 이 대통령의 말처럼 '수업의 일부'이며 '교육적 기회'라고 할 수 있나 싶어서다. 하물며 세금으로 대기업의 배를 불리는 거라면, 차라리 반교육적이라고 해야 하지 않을까. 수학여행은 '배움(學)'을 '닦는(修)' 여행이라는 뜻이다.