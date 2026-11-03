대학생이 '말랑이' 탈출하고 깨달은 것

큰사진보기 ▲문구완구거리에 갔을 떄 샀던 말랑이와 같은 말랑이 사진이다.직접 촬영한 말랑이 사진이다. ⓒ 송예림 관련사진보기

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"나 말랑이 샀다!"라고 친구에게 자랑을 하고 자랑을 듣는 게 일상이었다. 대학생이 되었을 때 말랑이, 왁뿌볼, 키캡 키링을 사고, 만지는 것을 모든 소셜미디어에서 볼 수 있었다. 심지어 동대문 문구완구거리에서 말랑이와 왁뿌볼을 사러가는 영상을 올리는 것까지 유행했다. 2026년 6월 나도 친구랑 동대문 문구완구거리에서 말랑이를 같이 사러 갔었는데 공휴일에 롯데월드를 갔을 때와 비슷하게 사람이 많아서 당황할 정도였다.테무, 알리, 쉬인과 같은 중국 직구 쇼핑몰에서 저렴하게 말랑이, 퍼티 등을 많이 구매해서 자랑하는 친구도 있고, 시험 기간이라서 말랑이를 살까 싶다고 여러 번 말하다가 결국 말랑이를 산 친구도, 키캡 키링을 커스텀해서 산 친구도 있다.나는 친구가 사는 걸 구경하다가 촉감이 좋기도 하고 유행하니까 별생각을 하지 않고 샀었다. 근데 핸드폰을 하면서 만지다 보니 1시간 넘게 만지고 있기도 하고, 친구들한테 말랑이를 샀다는 사실을 말하는 것도 재미있었다. 만지다 보면 머리 아프고 스트레스 받던 것이 사라지는 것 같고 힐링이 되어서 정말 자주 만졌었다. 심지어 책가방 옆주머니에 넣고 다닐 정도였다. 친구들도 스트레스받을 때 만지고 힐링된다고 후기를 말해줬다.실제로 감각자극은 불안과 스트레스를 줄일 수 있다. 관련 논문에 따르면 시각 자극, 촉각 자극, 후각 자극이 주어졌을 때, 상태-특성 불안 척도(STAI-S) 감소, 심박수 감소 등등의 효과가 있음을 알 수 있다.내가 말랑이를 살 때에는 말랑이의 유해성에 대해 알지 못했었다. 유튜브, 인스타와 같은 소셜미디어에서도, 친구에게서도 말랑이의 위험성에 대해 듣지 못했고, 유해성에 대한 정보를 찾아보지도 않았었다. 하지만 뉴스 기사를 통해 유해성에 대한 글을 보며 그 위험성을 인지하게 되었고 동대문 완구시장에 갔을 때 산 말랑이를 버리게 되었다.실제로 지난 9월 16일 산업통상자원부 국가기술표준원에서 발표한 바에 따르면, 촉감완구 중 KC인증을 받는 제품 37개 중 2개에서 사용이 금지된 방부제와 붕소 등 유해물질이 검출되었고, '14세 이상 사용' 표기 제품 39개 중 7개가 프탈레이트계 가소제, 붕소, 방부제 등 유해물질이 검출되었다.프탈레이트는 플라스틱류의 가소제로 사용되는 물질이다. 프탈레이트는 동물이나 사람의 몸 속에 들어가서 호르몬의 작용을 방해하거나 혼한시키는 내분비계 교란물질이다. 또한 프탈레이트는 동물 실험 결과 간, 심장, 신장, 허파 등에 부정적인 영행을 미친다. 일부 프탈레이트는 생식독성물질로 분류되고, DNA를 손상시키기도 한다. 붕소, 방부제들도 유해물질이라는 말로는 다 실감되지 않을 만큼 안 좋은 영향을 끼친다.내가 초등학교를 다니던 시절에도 슬라임, 액체괴물을 만지는 것이 대유행을 했었다. 나의 경우 그때에는 슬라임과 액체괴물이 관심이 크게 가지 않았다. 하지만 또래 친구들은 액최괴물을 직접 만들기도 하고, 유튜브 채널에 만지는 영상을 올리기도 하는 등 액체괴물과 슬라임에 빠져 있었다.그때에도 슬라임에서 유해물질이 과다하게 검출되었다고 크게 화제가 되고, 부모님과 선생님이 만지지 말라고 말렸었다. 2024년에도 중국산 말랑이, 스퀴시의 유해성에 대한 기사가 있었다. 그때에는 스퀴시가 크게 유행을 해서 보도를 했을 것이라 추측한다. 즉, 우리는 이미 이런 촉감 완구에 대한 위험성을 유추할 수 있는 일을 많이 겪어왔다.중고등학생 때 수행평가를 할 떄도 유해성 있는 물건에 대한 안내의 필요성을 많이 주장했었다. 법을 더 엄격하게 하여서 유해성에 대한 고지를 철저하게 하는 것이 더 중요다고 생각했다. 하지만 이 일을 통해 생각이 바뀌었다. 몇 년마다 촉감 완구의 위험성이 뉴스로 충분히 나왔는데, 그 위험성에 대해 고려를 하지 않은 것은 그 유해성을 경시하는 경향이 있음을 알 수 있게 한다.사실 촉감 완구는 들고 다니는 경우도 잦기에 책상, 전자기기, 가방, 물통 등에 다 닿을 수 있다. 그러다보면 말랑이를 만지고 손을 잘 씻어도 유해물질에 닿을 수 있다. 섭취하지 않는 것이라고 하더라도 건강을 고려하는 습관은 중요하다.기술이 발전하며 정보를 얻는 게 정말 쉬운 사회가 되었다. 취업 및 진학을 위해 정보를 잘 탐색해야 하는 압박이 늘고, 더 나은 처지에 있는 사람들의 삶을 쉽게 알 수 있고, 자극적인 정보에 노출되는 것도 빈도도 늘었다.그 많은 정보들의 진위를 판단하는 것의 중요성 또한 커졌다. 궁금을 빠르게 해결할 수 있고, 전문지식이 부족해도 그럴싸한 결과물을 낼 수 있게 되었다는 장점도 있지만, 우리에게는 또다른 스트레스와 압박과 불안이 생겼다는 것은 누구도 부정할 수 없을 것이다. 그러니 우리가 스트레스의 해소에 관심을 가지게 되는 것은 당연하다. 다른 사람들의 스트레스 해소법에 대한 정보를 가볍고 쉽고 빠르게 접할 수 있는 만큼 그 방법이 더 비슷한 형태를 띠는 것 또한 마땅하다.그러나 그러한 방법을 공유하고 접하는 과정에서 잠깐 멈춰서 위험성도 따져보면 좋겠다. 그 잠깐의 시간이 나의 안전에 영향을 주기 때문이다. 스트레스와 불안을 해소하고 싶어서 한 일들이 내일의 불안을 낳는다면 그것만큼 모순적인 일도 없으니 말이다.