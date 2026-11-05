전세 사기 피해자에게 찾아온 기적 같은 일

토지임대부 사회주택은 공공기관이 땅을 빌려주고, 민간이 건물을 지어 운영되는 주택을 뜻합니다. 민간이 건물을 소유하지만 공공지원주택으로 분류되며, 녹색친구들은 6개의 토지임대부 사회주택을 운영했습니다. 그러나 녹색친구들이 운영하는 사회주택 6곳 모두 보증금 미반환 사고가 발생했습니다. 한편, 공공기관의 사회주택 사업 지침서에는 정상적인 사회주택 운영이 불가할 경우 공공기관이 주택을 매입하여 대신 운영할 수 있다고 명시되어 있습니다.
지난 10월 8일. 연휴가 시작되기 바로 전, 오후 7시를 넘겨 문자를 한 통 받았다.
"녹색친구들 보증금 미반환 사업장 임차인분들과 국토교통부 장관님의 간담회를 추진하고 있습니다."
연휴가 끝난 직후인 10월 13일에 국토부 장관 면담이 잡혔다는 연락이었다. 어떤 안건으로, 왜 만나자는 것인지 알 길이 없었다. 긴 연휴가 끝난 직후에 또 연차를 쓸 수 있는 세입자가 몇 명이 될지 알 수도 없었다. 그때부터 장관 간담회에 참여할 세입자들을 불러 모으기 위해 미친 듯이 연락을 돌리기 시작했다. 벌써 버거운 마음에 짓눌릴 것만 같았다.
나는 녹색친구들 삼송점에 사는 세입자이다. 14세대 중 8세대가 보증금을 돌려받지 못한 채 보증금 미반환 세대로 살고 있다. 녹색친구들은 삼송점 외에도 여러 지역 지점을 운영하고 있지만, 피해 세입자를 구제할 수 있는 방안이 전무한 지점은 삼송점뿐이었다. 직감적으로, 이번이 마지막 기회일 수 있다는 생각을 했다(관련기사 : 음식물 찌꺼기 역류, 곰팡이까지... 공공주택 믿은 청년, '덫'에 걸렸다 https://omn.kr/2iq8s).
손편지를 쓰다
어떤 말을 해야 장관의 마음을 움직일 수 있을지 고민했다. 한 달에 한 번꼴로 누수가 터지는 건물 사진을 프린트해서 보여줘야 할지, 사회주택에서 문제가 생겼을 때 공공기관이 주택을 매입할 수 있다고 명시된 사업지침서를 가져가야 할지, 피해 액수라도 외워가야 할지 고민했다.
그러다가 어느 순간 모두 단념했다. 그런 것들이 장관의 마음을 움직일 수 있는지 확신이 들지 않았던 까닭이다. 대신 내가 가장 잘하는 일을 해보기로 했다. 거창한 논리를 마련하는 대신 손편지를 썼다. 부탁이니 도와달라는 편지에 우리의 미래가 달렸다.
장관과의 미팅에는 연남, 대조점 세입자들도 함께했다. 연남과 대조점의 경우 삼송과 달리 사업 지침서에 명시된 공공매입이 이루어진 주택이었지만 다른 이슈가 있었다. 구제 대책이 너무 늦게 마련되어 대출을 갚지 못해 신용불량자가 된 세입자가 있었기 때문이었다. 신용불량자가 되지 않았더라도 보증금을 약속한 기한에 받지 못해 큰 빚을 진 세입자들도 있었다. 정신적 고통으로 병원 신세를 지는 사람들도 꽤 많았다.
적막이 감도는 사이, 공공기관 관계자가 입을 열었다. 삼송점 세입자들에게 보증보험을 가입시켜 주겠다는 이야기였다. 보증금 미반환 피해 세입자들은 이 보증보험을 통해 보증금을 받을 수 있다고 설명했다. 그 전까지 상상해 보지 못한 해결책이라 이걸 어떻게 받아들여야 할지 헷갈렸다. 선 사고 후 보험 가입이라는 일이 선례가 전혀 없고, 사회주택은 구조상 보증보험에 가입하는 것이 거의 불가능에 가깝다는 것을 알았기에 이 이야기를 신뢰해도 될지, 끝까지 의심해야 할지도 판단하기가 어려웠다.
그 이후, 우호적이지 않은 대화들이 이어졌다. 공공기관은 이 안을 막 만든 참이라 세부적인 내용을 대답하기 어려웠고, 세입자는 이 안을 믿어도 되는 것인지 확신이 없었다. 장관은 그 자리에서 무엇을 발표하거나 회의를 주재하기보다 중재의 역할을 맡았다. 공공기관이 모호하게 답변할 때 다시 한번 세입자들이 했던 질문을 반복하여 묻고, 정확한 답변을 끌어내는 역할이었다. 불충분한 대안일 경우에는 공공기관 관계자에게 질책에 가까운 코멘트를 남기기도 했다. 어느새 장관만큼은 세입자들의 편일 수 있겠다는 마음이 조금씩 부풀었다.
어느덧 그렇게 회의를 진행한 지도 한 시간 반이 흘렀다. 한 번의 회의에서 모든 것을 결정할 수는 없는 노릇이었기 때문에 회의가 점점 마무리되고 있었다. 바닥난 용기를 끌어모아 일어서서 장관에게 손편지를 전달했다. 장관이 가볍게 목례를 하고 천천히 회의장 바깥으로 발을 옮겼다. 그가 그 편지를 읽기를 기도하며 나와 세입자들도 회의장을 나왔다. 그때까지도 모두에게 회의의 결과는 확신할 수 없는 물음표로 남아 있었다.
믿을 수 없는 약속, 두려움 속의 선택
회의가 끝난 후, 그 어떤 때보다도 바빴다. 할 수 있는 모든 수단을 동원하여 공공기관의 제안이 믿을만한 것인지 확인해야 했다. 공공기관과 시민단체, 법조인, 공공기관과 협상할 수 있는 모든 사람에게 연락을 돌리고 사실관계를 파악했다. 그러던 와중, 이번 국정감사에서 HUG 최인호 사장이 녹색친구들 사건에 대해 답변하는 것을 보았다. 윤종오 진보당 의원이 공식적으로 삼송 녹색친구들 문제에 대해 문제를 제기했던 것이다.
"10월 내로 보증을 완료하여 보증금을 반환 받을 수 있는 법적 근거를 마련할 예정이다."
공식적으로 HUG 사장의 입에서 보증보험과 관련된 해결책이 나왔다. 어떠한 것도 믿기 어려웠던 순간에 그 짧은 말 한마디가 확신의 불을 지폈다. 정말 믿기지 않게도, 우리는 해결책 바로 앞에 서 있었던 것일지도 몰랐다.
곧, 삼송점 세입자들이 우리 집에 모였다. 우리는 함께 국정감사에서 나온 말과 그간 모아왔던 근거들을 돌려보며 의사 결정을 내리기 위해 고심했다. 이미 10월 중순, 우리에게 시간이 많지는 않았다. 긴 고민 끝에 나는 세입자들을 설득하기 시작했다. 공공기관과 국가를 믿은 죄밖에 없다고 말해왔지만, 이번 한 번만 다시 믿어보자는 이야기였다. 우리는 조금의 용기와 조금의 두려움을 품은 채 다시 공공기관과 국가를 믿어보기로 했다.
임차권 등기를 풀고, 보증보험 가입을 위해 새로운 계약서에 서명한 후에도 두려움은 계속되었다. 단체 대화방에서는 다들 두려움을 호소했다. 그 와중에 건물에서 또다시 누수가 발생했고, 한 주 걸러 온수관과 냉수관이 돌아가며 터져, 집과 함께 정신까지 침수되게 만들었다. 원수 같은 집에서 수많은 사람과 통화하며 나 또한 한계에 도달했을 무렵, 드디어 휴대폰으로 알람이 전송되었다.
공공기관은 약속을 지켰다. 10월의 마지막 날의 이야기였다.
해결의 안도 뒤에 남은 상처, 끝나지 않은 연대를 바라며
한동안 이 문제에 대해 기뻐해야 할지 고민했다. 주택 관리가 끊어진 후 누수가 방치되어 집이 원상 복구가 불가능할 정도로 망가진 세대도 있고, 신용불량자도 생겼으며, 경제적 피해를 보상할 수 있는 길도 없다. 반복되는 누수 피해 속에 오래도록 이 집에 살겠다고 생각한 세입자들도 도저히 이 집에서 더 살 수 없을 것 같아 이사를 준비하고 있다. 이 모든 문제를 풀어나가는 것은 또 한세월이 걸릴 일이 분명하다.
그럼에도 우리는 드디어 보증금을 돌려받을 수 있는 길이 생겼다. 수많은 사람이 도와줬기에 그렇게 되었다. 싸움이 세상의 변화에 이바지한 부분도 있었다. 삼송점의 사례로 사회주택 보증보험 관련 정책이 바뀌었기 때문이다. 사회주택은 구조 상 보증보험 가입이 매우 어려워 공공지원 주택임에도 불구하고 보증금 미반환 사태가 잦았다. 수많은 사람들이 제도 개선을 요구했음에도 개선되지 않았다가, 이번 사태 이후에서야 개선된 것이다. 이건 모든 사람이 함께 이루어낸 결과이다.
한편으로 이 사건을 겪으며 전세사기 피해자들이 얼마나 어려운 상황에 놓였는지 절실히 알게 되었다. 전세사기 피해자 인정을 받는 것이 이렇게 힘든 일인지, 법적인 다툼이 얼마나 괴로운 일인지, 대출 이자가 목을 옥죄고 정신이 조각나도 도움을 구할 수 있는 곳이 얼마나 없는지 알게 되었다. 너무도 많은 전세사기 피해자들이 살고 있다는 사실을 알기에, 사건이 해결되었다고 알리는 것조차 미안한 마음이 든다.
끝으로, 이 사건을 세상의 관심사로 옮기는 데 큰 도움을 주었던 <오마이뉴스> 측에 감사 인사를 드린다. 특히 불굴의 의지로 세입자들 편에 서서 취재를 이어갔던 류승연 기자님께 깊은 존경을 보낸다. 언론이 바꿀 수 있는 세상과 더 나은 미래를 믿는 계기가 되었다.
사회주택 일기는 이렇게 마무리되지만, 전세사기 피해자들의 피해 복구에도 많은 연대의 손길이 가길 바란다.
덧붙이는 글 | 이 사건에 연대해준 민달팽이유니온, 사회주택협회, 전세사기피해자전국대책위, 세입자 114, 금융정의연대 김득의 대표님, 수많은 시의원들과 국회의원분들, 기자 분들께 감사 인사를 드립니다.