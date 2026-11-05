전세 사기 피해자에게 찾아온 기적 같은 일

토지임대부 사회주택은 공공기관이 땅을 빌려주고, 민간이 건물을 지어 운영되는 주택을 뜻합니다. 민간이 건물을 소유하지만 공공지원주택으로 분류되며, 녹색친구들은 6개의 토지임대부 사회주택을 운영했습니다. 그러나 녹색친구들이 운영하는 사회주택 6곳 모두 보증금 미반환 사고가 발생했습니다. 한편, 공공기관의 사회주택 사업 지침서에는 정상적인 사회주택 운영이 불가할 경우 공공기관이 주택을 매입하여 대신 운영할 수 있다고 명시되어 있습니다.

"녹색친구들 보증금 미반환 사업장 임차인분들과 국토교통부 장관님의 간담회를 추진하고 있습니다."

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큰사진보기 ▲국토부 신임 장관에게 보내는 편지 ⓒ 신민주 관련사진보기

"10월 내로 보증을 완료하여 보증금을 반환 받을 수 있는 법적 근거를 마련할 예정이다."

큰사진보기 ▲임대보증금보험에 가입되었다는 카카오톡 알림 ⓒ 신민주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 사건에 연대해준 민달팽이유니온, 사회주택협회, 전세사기피해자전국대책위, 세입자 114, 금융정의연대 김득의 대표님, 수많은 시의원들과 국회의원분들, 기자 분들께 감사 인사를 드립니다.