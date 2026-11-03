65세 아버지가 계속 자격증 공부를 하는 이유

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큰사진보기 ▲환경감시원 자격증65세 아빠의 자격증 취득 ⓒ 한송영 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원관리사65세 아빠의 자격증 취득 ⓒ 한송영 관련사진보기

'우리 사회는 중장년층에게 끊임없이 배우라고 말하면서, 정작 그 배움을 활용할 기회는 충분히 제공하고 있을까?'

"아빠, 지금까지 누구보다 열심히 살아오셨으니 앞으로는 조금 천천히 가셔도 괜찮아요. 새로운 자격증을 따지 않아도, 무언가를 계속 증명하지 않아도 아빠는 이미 충분히 멋진 사람입니다.'

며칠 전 한 기사를 읽었다. 50세에 9급 공무원 시험에 합격해 첫 출근을 했다는 남성의 이야기였다. 늦은 나이에도 새로운 환경에서 배우며 적응하고 있다는 사연에 많은 누리꾼이 응원을 보냈다고 한다. 기사를 읽는 내내 한 사람이 떠올랐다. 바로 우리 아버지다.올해 만 65세인 아버지는 지금도 끊임없이 배우고 도전하고 계신다. 새로운 공부를 시작하고, 자격증을 취득하며 또 다른 일자리를 준비하신다. 그런 아버지가 자랑스러우면서도 한편으로는 마음이 쓰인다. 이제는 조금 쉬셔도 될 나이인데, 아버지는 왜 여전히 이렇게 치열하게 살아가고 계실까.아버지는 오랫동안 수산물 관련 일을 하셨다. 하지만 경기가 어려워지면서 사업을 이어가는 일이 쉽지 않아졌다. 평생 해오던 일을 뒤로하고 새로운 직업을 찾아야 하는 상황이었다. 아버지는 주저앉는 대신 여러 분야의 일을 알아보기 시작하셨다.그리고 60세라는 나이에 대학에 입학하셨다. 젊은 사람들에게도 대학 공부는 쉽지 않은 일이다. 그런데 아버지는 환갑을 맞을 나이에 다시 학생이 되기로 결심하셨다. 그렇게 사회복지사 자격증을 취득하셨고, 이후 병원동행매니저와 학교안전지도사 자격증에도 도전하셨다. 올해 10월에는 정원관리사와 환경감시원 관련 자격증까지 취득하셨다.현재 아버지는 생활지원사로 근무하고 계신다. 돌봄이 필요한 어르신들의 안부를 확인하고 일상생활을 지원하는 일이다. 그런데 내년이면 현재 직장에서 퇴직해야 하는 상황이라고 하신다. 아직 건강하고 일할 의지도 충분하지만, 다시 새로운 일자리를 찾아야 하는 것이다.아버지가 요즘 여러 자격증을 취득하시는 이유도 여기에 있다. 다가올 퇴직 이후를 준비하기 위해서다.우리 사회는 고령화가 빠르게 진행되고 있다. 기대수명은 길어졌지만 안정적으로 일할 수 있는 기간은 그만큼 늘어나지 않았다. 많은 사람이 50대와 60대에 주된 일자리에서 물러나지만, 그 이후에도 생활은 계속된다. 생활비도 필요하고 병원비도 걱정해야 한다.문제는 나이가 들수록 일자리의 문턱이 높아진다는 점이다. 아버지처럼 일할 의지가 있고 새로운 분야를 배우려는 열정이 있는 사람들에게 실제로 얼마나 많은 기회가 주어질까. 어렵게 자격증을 취득한다고 해서 반드시 일자리로 연결되는 것도 아니다.아버지를 보면서 이런 생각이 들었다.평생교육 프로그램을 늘리는 것도 중요하지만, 교육 이후 실제 일자리로 연결되는 과정 역시 중요하다.요즘은 60대도 청춘이라는 말을 자주 듣는다. 하지만 나는 그 말이 때로는 부담스럽게 느껴진다. 나이가 들어서도 끊임없이 배우고 일해야만 성공적인 노후를 보내는 것처럼 여겨질 수 있기 때문이다.물론 새로운 배움에서 즐거움을 찾는 사람도 있을 것이다. 반면 생계를 위해 어쩔 수 없이 일을 놓지 못하는 사람도 있을 것이다. 누군가의 도전을 응원하는 것과 나이가 들어서도 계속 일해야 하는 현실을 당연하게 받아들이는 것은 다른 문제다.아버지는 내년에도 또 다른 공부를 시작하실지 모른다. 그것이 아버지의 즐거움이라면 기꺼이 응원하고 싶다. 다만 앞으로의 도전은 노후에 대한 불안 때문만이 아니라, 아버지 스스로의 행복을 위한 선택이었으면 좋겠다.아버지께 꼭 전하고 싶은 말이 있다.