번쩍 번쩍 빛나고 쿵쿵 울리고... 나이트 클럽인 줄 알았는데

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"오늘은 어느 쪽으로 가 볼까?"

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"당신이 가고 싶은 데로 가자."

"아니야, 오늘은 자기가 가고 싶은 곳을 정해 봐."

큰사진보기 ▲줌바댄스월배국민체육센터에서 엉덩이도 흔들고 팔다리도 흔들고 신나는 줌바댄스를 처음 한 날 ⓒ AI 생성 관련사진보기

"오늘은 문이 열려 있네. 한 번 들어가 볼까?"

"어? 자기야. 줌바 댄스인가 봐. 나, 이거 정말 하고 싶었는데."

"줌바 댄스 배우고 싶은데 어떻게 하면 될까요?"

"오늘부터 시작하세요. 아직 11시 안 되었잖아요."

"줌바 댄스는 정말 하고 싶은 거였는데 진짜 해도 돼?"

"당신이 너무 좋아하겠는데, 입꼬리가 하늘로 막 올라가려고 해. 뭐든 하고 싶은 거 있으면 다 해."

큰사진보기 ▲전경달서구 월배국민체육센터, 이곳에서 줌바 댄스를 배웁니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"처음 오셨어요? 반가워요."

"오늘 처음 오신 분이 계십니다. 황윤옥 회원님을 소개합니다."

"처음에는 뭐 이런 곳이 다 있나 하겠지만 두 달 정도 지나시면 적응될 거예요."

"예전에 어머님 때 그런 말 많이 들었잖아. 이제 살 만하니 덜컥 병에 걸렸다는 말. 나는 그런 말 안 듣고 싶어. 진짜 우리 이제 겨우 살 만해졌는데 아픈 건 싫어. 즐겁게 살고 싶어. 내 건강 내가 지키면서."

"자기야, 힘들게 일해서 마누라 운동까지 시켜주고 고마워. 사랑합니데이!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

몇 주째 밤낮없이 일하던 남편이 오랜만에 오전에 쉬게 되었다. 원래 오후 3시부터 밤 11시까지 일하는 것이 남편의 본 배송업무다. 회사 사정에 따라 새벽부터 지원 배송업무를 해야 하는 날은 도시락을 싸서 일하러 나간다. 본 배송업무를 하며 지원 배송업무까지 병행한 것도 벌써 몇 주가 지났다. 열심히 일만 하던 남편이 어쩌다 한 번 쉬는 오전이면 일요일을 기다리는 어린아이처럼 설레기도 하고 마음이 푸근해진다.내가 팔짱을 끼면서 물어보았다.동네 산책은 아파트 둘레길을 걷거나 집 가까이 산 중턱까지 가는 게 전부였다. 남편은 축구장 트랙을 돌아보자고 했다. 축구장은 집에서 10분 남짓 걸어가면 월배국민체육센터 옆에 있다. 지난번에 걸어보니 햇살도 좋고 공기도 맑아 좋았던 모양이었다. 주저리주저리 이야기를 나누며 걷다 보니 어느새 월배국민체육센터 앞에 다다랐다.시간을 내어 체육센터를 방문했을 때마다 다 문이 닫혀 있었다. 남편의 직업이 보통 사람들과 조금 다르다 보니 우리가 가는 시간에는 대부분 휴관일 때가 많았다. 어떤 프로그램이 있는지 알아보고 싶었으나 번번이 실패로 끝났다. 불과 두 달 전에도 갔었는데 문이 닫혀서 전화번호만 입력해 왔다. 그러곤 까먹었다.출입문을 열자마자 우리 부부는 깜짝 놀라 눈이 휘둥그레져서 서로의 얼굴을 빤히 쳐다보았다. 로비 벤치에는 운동복을 입은 사람들이 삼삼오오 모여 즐거운 얼굴로 이야기를 나누고 있었다. 바로 옆 강의실에서는 떠나갈 듯 쿵쿵 울리는 음악 소리와 함께 빨갛고 파란 사이키 조명이 번쩍번쩍 빛나고 있었다. 마치 나이트클럽에 온 듯한 착각이 들었다. 그 순간, 쿵쿵 울리는 음악 소리가 내 심장 속으로 쏙 비집고 들어오더니, 잠자고 있던 댄스 세포가 기지개를 켜기 시작했다.줌바 댄스 수업을 준비 중인 회원들의 둠칫둠칫하는 어깨춤을 보니 나도 모르게 흥분해서 '솔'음으로 말이 나와버렸다. 남편은 일단 접수처에 가서 물어보자며 내 손을 잡고 갔다.월수금 반과 화목 반이 있고, 수업은 오전반과 오후반으로 나누어 진행한다고 설명해 주셨다. 나는 월수금 10시 30분 수업이나 11시 수업이 좋을 것 같아 남은 자리가 있는지 물었다. 앞 타임은 마감되었고 11시 타임이 딱 한 자리가 남았다고 했다. 11월의 첫 수업이 2일인데 자리까지 있다니 이게 웬 횡재인가 싶었다. 수강료도 한 달에 5만 7000원이라 부담되는 가격도 아니었다. 서둘러 수강 신청을 한 뒤 수요일부터 수업을 듣겠다고 했다.안내자의 말을 듣고 아래위로 내 모습을 훑어보니 줌바 댄스에 전혀 어울리지 않는 차림이었다. 집에서 입던 후줄근한 원피스에 아들이 대학 다닐 때 입던 ROTC 점퍼를 걸쳐 입은 데다가 심지어 브래지어도 안 한 상태였다. 더군다나 휴대전화도 안 가져왔고 카드 결제만 된다는데 카드도 없었다. 얼른 집으로 돌아가 운동복을 제대로 갖춰 입고 카드도 챙겨서 나왔다. 수업 시간에 늦을세라 양말을 신는 둥 마는 둥 하고 카드와 운동화 가방을 쥐고 정신없이 밖으로 뛰어나왔다. 카드를 가지러 오가는 길에 남편에게 슬쩍 물었다.30대의 젊은 날에 나는 에어로빅을 무척 하고 싶었다. 음악과 함께 운동하면 스트레스도 날려버리고 재미있을 것 같았다. 다른 쪽은 다 개방적인 남편이 유독 에어로빅만은 반대하고 나섰다. 아무리 부부라도 한쪽이 싫어하면 웬만해서는 하지 않는 게 좋다고 생각하고 시작하지 않았다. 예전 같았으면 댄스라니, 상상도 못 했을 일이다. 정원이 25명인 강의실에 들어서자 음악 소리와 함께 회원들이 환대하며 반겼다.강사님의 소개에 나는 두 팔을 번쩍 들고 살랑살랑 흔들며 한 바퀴 빙 돌았다. '그게 나!'라는 듯이 고개를 살짝 숙여 인사했다.강사님의 말씀이 끝나자마자 음악 소리와 함께 줌바 댄스가 시작되었다. 손과 발이 따로 놀고 박자는 자꾸 엇나갔다. 맨 뒷자리에서 남의 눈치 볼 것 없이 강사님을 따라 엉덩이도 마구 흔들고 방방 뛰기도 했다. 줌바 댄스가 처음이라 낯설고 따라 하기 쉽지는 않았지만, 너무너무 즐거운 시간이었다. 하고 싶은 것을 할 수 있다는 것 자체가 행복이고 기쁨이다. 정말 살맛 났다.전날 밤, 남편과 이야기를 나누던 중에 나는 이런 말을 했다.이제는 건강을 챙기며 즐겁고 행복하게 살고 싶다. 하고 싶은 운동도 하고 좋은 사람들과 어울리면서 하루하루를 신나게 보내고 싶다. 가까운 주민센터나 체육시설을 찾아보면 나처럼 뜻밖의 횡재를 만날 수도 있지 않을까.점심을 먹다 말고 남편에게 대뜸 사랑 고백을 날렸다. 커다란 남편의 눈망울이 순간 이슬을 머금은 듯 반짝 빛났다.