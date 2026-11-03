"24년 기다렸다, 행정수도 완성 이제 실행해야"

큰사진보기 ▲2일 열린 ‘국토공간 대전환과 행정수도 완성을 위한 토크콘서트’ 현장. 이날 행사는 오육출 밴드의 오프닝 공연으로 시작됐다. ⓒ 뉴스피치 기옥전 관련사진보기

"행정기관이 모여 있는 도시를 넘어 국가의 주요 의사결정이 실제로 이뤄지는 도시가 돼야 합니다."

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큰사진보기 ▲문진영 교수의 진행으로 이한주 이사장, 이병헌 위원장, 조상호 시장이 행정수도 완성과 국가균형성장 방안을 토론하고 있다. ⓒ 뉴스피치 기옥전 관련사진보기

큰사진보기 ▲국토공간 대전환과 행정수도 완성을 위한 토크콘서트 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 기옥전 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

행정수도 세종의 미래를 놓고 전문가와 시민들이 머리를 맞댔다. 수도권 기능 분산에 그치지 않고, 세종을 중심으로 충청권이 서울에 버금가는 경쟁력을 갖춘 새로운 성장 거점으로 도약해야 한다는 목소리가 모였다.세종특별자치시와 경제· 인문사회연구회는 2일 세종시청 4층 여민실에서 '국토공간 대전환과 행정수도 완성을 위한 토크콘서트'를 공동 개최했다.세종 지역 청년 예술인 '오육출 밴드'의 오프닝 공연으로 문을 연 이날 행사에는 문진영 서강대 교수가 좌장을 맡고 이한주 경제·인문사회연구회 이사장, 이병헌 지방시대위원회 5극3특 특별위원회 위원장, 조상호 세종시장이 패널로 참석했다.조상호 시장은 기존 정책과의 차별화를 통한 지역 자생력 강화를 강조했다. 과거 균형발전이 수도권 기능의 단순 지방 이전에 그쳤다면, 앞으로는 서울에 버금가는 혁신 공간을 지방에 구축해야 한다는 취지다.조 시장은 특히 수도권에 쏠린 금융·자본과 고급 전문 서비스 기능을 언급하며, 충청권이 독자적 경제 역량을 갖춘 '행정·과학수도권'으로 거듭나야 한다고 제안했다. 아울러 "현재 세종에 중앙행정기관과 국책 연구 기관이 들어섰지만 주요 의사결정은 여전히 서울에서 이뤄진다"고 진단하며, 실질적인 정치·행정 의사결정이 세종에서 이뤄지도록 만드는 것이 행정수도 완성의 본질이라고 피력했다.이병헌 위원장 역시 지속된 균형발전 노력에도 수도권 집중이 심화된 원인으로 기존 정책의 한계를 지적했다. 중앙정부 공모에 지자체가 경쟁하는 방식은 지원 종료 시 사업 지속성이 떨어지고, 부처별 지원사업 역시 개별적으로 추진되어 상호 연계와 시너지 효과가 부족했다는 분석이다.이 위원장은 "특히 대학과 연구 기관 중심의 지원사업에서 실제 산업화와 일자리 창출을 담당할 기업의 참여가 부족했다"며 "향후 지방정부와 기업이 주도적으로 참여하고, 연구개발·인재 양성·산업 육성·일자리 창출이 하나의 성장 생태계로 연결되는 정책 전환이 필요하다"고 강조했다.이날 토론에서는 권역별 성장엔진 전략과 연계한 세종의 산업 경쟁력 확보 방안도 주요 의제로 다뤄졌다.세종의 투자 방향과 규제 개선 방안을 묻는 문진영 좌장의 질문에, 이병헌 위원장은 중앙행정기관과 국책 연구 기관이 밀집한 세종의 강점에 주목했다. 공공서비스의 인공지능(AI) 전환과 데이터 활용 산업을 발전시키고, 관련 스타트업의 해외 진출까지 지원해야 한다는 제안이다. 연구 기관과 연계한 국제회의 및 학술 행사(MICE) 산업도 새로운 성장동력으로 꼽혔다.조상호 시장 역시 정부와 기술을 결합한 '거브 테크(Gov Tech)'를 세종의 핵심 특화 산업으로 육성해야 한다고 뜻을 모았다.이한주 이사장은 행정수도 안착의 핵심 과제로 대통령실과 국회의 세종 이전을 꼽았다. 국가의 의사결정 기능이 함께 이전해야 서울-세종 간 출장 비효율을 줄이고 실질적인 행정수도 역할을 할 수 있다는 설명이다.아울러 전국 어디서나 접근 가능한 교통망 정비와 함께, 충청권(세종·대전·충남·충북)이 공통 비전을 갖고 산업과 교통, 교육을 연계해야 한다는 제안도 나왔다. 특히 충청광역연합이 단순 협력 기구를 넘어 실질적 재정과 권한을 갖추고 초광역 성장 전략을 주도해야 한다는 데 공감대가 형성됐다.전문가 대담 이후에는 사전 접수된 시민 질문이 이어졌다. 집현동에 거주하는 30대 시민의 '계속 살고 싶은 도시를 만들기 위한 우선 정책' 질문에, 조상호 시장은 집현동의 대학·연구·첨단산업 인프라를 언급하며 청년 정착의 5대 필수 조건으로 '교육·일자리·문화·주거·건강'을 제시했다. 조 시장은 집현동을 비롯한 모든 지역이 이러한 청년들의 요구에 답하는 생활권으로 발전해야 한다고 강조했다.이병헌 위원장 역시 청년들이 필요한 서비스를 부담 없는 비용으로 이용할 수 있어야 하며, 창업과 투자 지원 강화가 시급하다고 덧붙였다.조치원에 거주하는 20대 시민이 대학생들이 주말에도 머물 수 있는 전시·소공연장 등 문화 인프라 확충 방안을 묻자, 조 시장은 조치원에 공연예술 특화 공간을 조성하는 구상을 밝히며 청년들이 찾아오고 머무는 문화도시로 발전시키겠다는 의지를 표명했다.현장 질의응답에서는 24년간 행정수도 완성을 기다려온 한 시민의 절박한 호소가 청중의 큰 공감을 샀다. 이 시민은 오랜 시간 약속이 실현되지 못한 답답함을 토로하며, 수도권 중심의 정치적 이해관계가 걸림돌이 되고 있음을 지적했다. 그러면서 수도권 주민들에게도 행정수도 이전이 국가 전체의 발전에 도움이 된다는 점을 적극 설득해야 한다고 강조해 참석자들의 박수를 받았다.시민들의 일상과 직결된 현장 질문도 잇따랐다. 한 시민은 아파트 분양이 멈춰 있는 상황과 좁은 도로, 심화되는 교통정체 문제를 지적했다. 향후 행정기관 이전이 확대될 경우 교통혼잡이 더욱 심각해질 수 있다며, 국비 확보를 통한 선제적인 도로 확충과 교통체계 정비가 필요하다고 주장했다.정년퇴직 교원이라고 밝힌 또 다른 시민은 인재와 연구 기관 유치를 위해서는 교육·의료 환경의 뒷받침이 필수적이라며, 특히 상대적으로 만족도가 낮은 고등학교 교육의 다양성과 품질 개선을 요청했다.이처럼 국가적 과제부터 생활 속 불편까지 아우르는 다양한 의견이 제시됐으나, 행사 종료 시간이 다가옴에 따라 현장 질문과 제안에 대한 패널들의 구체적인 답변은 듣지 못한 채 토크콘서트가 마무리돼 아쉬움을 남겼다.이날 토크콘서트는 행정수도 완성이 단순한 국가기관 이전이나 도시 위상 제고에 그쳐서는 안 된다는 점을 일깨워줬다. 전문가들이 국가균형성장과 산업·교육 혁신, 초광역 협력이라는 큰 그림을 그렸다면, 시민들은 교통·주거·교육·문화 등 일상의 피부에 와닿는 과제들을 꺼내 놓았다.행정수도 완성의 진정한 성과는 대통령실과 국회 이전뿐만 아니라, 시민들이 세종에서 일하고 배우며 '계속 살고 싶은 도시'로 체감할 때 완성된다. 24년을 기다려온 시민들의 목소리가 또 다른 기다림으로 남지 않도록, 이제는 논의를 실질적인 정책과 실행으로 옮겨야 할 때다.