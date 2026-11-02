인천시교육청, 학교 급식·돌봄 인력 728명 뽑는다

큰사진보기 ▲인천시교육청은 '2027년도 제1회 교육공무직원 공개채용'을 진행한다. ⓒ 오마이뉴스/클로드 관련사진보기

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인천 소재 학교에서 급식을 만들고, 장애 학생 수업을 돕고, 방과 후 아이들을 돌볼 사람 728명을 새로 뽑는다.인천시교육청(교육감 도성훈)은 '2027년도 제1회 교육공무직원 공개채용'을 실시한다고 2일 밝혔다. 교육공무직원은 교사나 공무원은 아니지만 학교와 교육청에서 급식·돌봄·행정 등의 일을 맡는 직원이다.뽑는 인원은 16개 직종 728명이다. 학교 급식을 조리하는 조리실무사가 421명으로 가장 많다. 이어 장애 학생의 학교생활과 수업을 돕는 특수교육실무사 93명, 초등학교 돌봄교실을 맡는 초등돌봄전담사 61명, 학교 행정 업무를 돕는 교무행정실무사(통합) 51명 순이다. 나머지 12개 직종에서 102명을 뽑는다.이번 채용부터는 서류 내는 방식이 바뀐다. 지금까지는 1차 서류전형 합격예정자가 자격증과 경력증명서 같은 증빙서류를 들고 직접 교육청을 찾아가야 했다. 앞으로는 원서를 낼 때 온라인으로 함께 첨부하면 된다.서류 원본은 최종 합격예정자만 확인한다. 이에 따라 서류를 내러 교육청에 가야 하는 횟수가 2번에서 1번으로 줄어든다.시험은 1차 서류전형과 2차 면접으로 치러진다. 두 전형 모두 출신 학교나 지역 같은 정보를 보지 않는 '블라인드 채용' 방식이다. 1·2차 점수를 더해 점수가 높은 순서대로 최종 합격자를 정한다.원서는 11월 3일 오전 9시부터 9일 오후 5시까지 온라인 교직원 채용 누리집(edurecruit.go.kr)에서 낼 수 있다. 직종과 지역을 통틀어 한 분야에만 지원할 수 있다.최종 합격자는 2027년 1월 8일 발표된다. 합격자는 직종별 배치 계획과 빈자리 상황에 따라 2027년 3월 1일이나 9월 1일 등을 기준으로 공립학교와 교육행정기관에 차례로 배치된다.자세한 내용은 인천시교육청 누리집의 '교육공무직원 시험공고'와 온라인 교직원 채용 누리집에서 확인할 수 있다.