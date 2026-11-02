월성원전 2호기 수명 연장? 영구 폐쇄해야

큰사진보기 ▲월성원전 1~4호기 ⓒ 김병기 관련사진보기

큰사진보기 ▲경주환경운동연합 등 시민단체로 구성된 '탈핵경주시민공동행동'은 2일 경주시청 앞에서 기자회견을 열고 월성원전 2호기의 영구 폐쇄를 촉구했다, ⓒ 경주환경운동연합 관련사진보기

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국내 유일 중수로 원전인 월성원전 2호기가 설계수명 30년이 완료돼 지난 1일부터 가동이 중지된 가운데 지역 환경단체들이 정부에 영구 폐쇄를 결정하라고 요구하고 나섰다.월성원전 2호기는 지난 1996년 11월 운영 허가를 받아 운전을 시작한 이후 30년의 설계수명을 마무리한 상태이다. 지난해 9월 수명연장을 위한 계획예방정비에 들어갔으나 원전 내부 배관을 받치는 지지대 일부가 설계 도면과 다르게 설치된 사실이 드러나면서 사실상 전력 생산을 멈춘 상태였다.그럼에도 한국수력원자력은 월성원전 2~4호기에 대해 지난 2024년 4월 안전성평가서를 원자력안전위원회에 제출하고 빙시산환경영향평가서 초안에 대한 주민 의견 수렴을 마친 뒤 지난달 29일에는 계속 운전을 위한 운영변경허가 신청을 했다.경주환경운동연합 등 경주지역 시민단체들로 구성된 탈핵경주시민공동행동은 2일 경주시청 앞에서 기자회견을 열고 "월성2호기의 수명 종료를 진심으로 환영한다"며 "월성1호기 수명연장을 둘러싸고 겪었던 극심한 사회적 갈등을 되풀이하지 않기를 바란다"고 밝혔다.공동행동은 월성원전 2호기가 지난해 9월 정비에 들어간 뒤 안전 관련 배관 지지대가 다르게 시공돼 1년 넘게 가동하지 못했을 뿐 아니라 정비 중 감속재 정화계통에서 중수 약 1.3톤이 누설되는 사고가 발생한 점 등을 들었다. 또 월성원전 부지 내 지하수의 삼중수소 오염과 사용후핵연료 저장수조의 균열, 가압중수로이기 때문에 지진이 발생할 경우 가장 취약한 발전소라는 점을 지적했다.그러면서 "월성원전 압력관(원자로) 교체에 수천억 원을 투입해도 10년 연장으로는 경제성을 확보하기 어렵자 수명연장을 20년으로 확대하자는 주장까지 나오고 있다"며 "지진 위험이 확인된 경주에서 설계수명이 끝난 핵발전소를 다시 가동할 이유가 없다"고 주장했다.공동행동은 특히 설계수명이 끝난 원전을 재가동하지 않고 재생에너지를 통한 발전이 경주 경제의 새로운 기회가 될 수 있다고 강조했다. 경주 먼바다에 월성원전 1~4회와 같은 2.8GW 규모의 해상풍력을 설치한다면 연간 약 1502억 원의 지역 수익을 기대할 수 있다는 것이다.그러면서 "이재명 정부가 재생에너지 확대를 추진하는 지금 경주시는 월성원전 폐쇄와 해상풍력 전환을 정부에 적극 제안해야 한다"며 "한국수력원자력도 노후원전의 압력관 교체에 투입할 막대한 자금을 해상풍력에 투자하라"고 요구했다.김인곤 탈핵경주시민행동 공동대표는 "월성1호기 수명연장 당시 7000억 원이 투입됐고 월성2·3·4호기 역시 수조 원의 천문학적 비용이 소요되는 데 비해 전력 생산에 따른 이익이 미미하다"며 "경제성 확보를 위해 수명연장을 20년으로 늘리자는 주장은 시민의 생명을 담보로 한 무책임한 주장"이라고 비판했다.황분희 월성원전인접지역 이주대책위원회 부위원장은 "주민들이 오랫동안 월성원전에서 발생하는 삼중수소에 피폭되어 있다"며 "정부의 건강영향조사에사도 월성원전 인근 주민들의 암 발생 문제가 드러났지만 정부는 이를 외면하고 있다"고 주장했다. 이어 그는 "정부가 주민들의 이주대책을 마련하지 못한다면 노후 원전이라도 폐쇄해 주민들의 방사선 피폭을 줄여야 한다"고 호소했다.