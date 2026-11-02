"직접 나설 수밖에..." 주머니 털어 '학교 밖 통신문' 창간한 학부모들

큰사진보기 ▲지난 10월 31일, 서울시교육청이 서울 동대문디자인플라자에서 연 제2회 서울교육 학부모·시민 참여 한마당에서 교육재정지키기 학부모긴급연대 소속 학부모들이 ‘학교밖 통신문 창간준비호’를 나눠주고 있다. ⓒ 학부모긴급연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘학교 밖 통신문 창간준비호’ 뒷장. ⓒ 학부모긴급연대 관련사진보기

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학교나 교육청에서 보낸 가정통신문만 받아보던 학부모들이 '학교 밖 통신문' 창간에 나섰다. "학교나 교육청이 정작 중요하고 필요한 내용은 가정통신문으로 보내지 않아, 우리가 직접 나설 수밖에 없다고 판단했다"라고 한다.지난 10월 31일, 서울시교육청이 서울 동대문디자인플라자에서 연 제2회 서울교육 학부모·시민 참여 한마당. 이곳에서 교육재정지키기 학부모긴급연대 소속 학부모들이 바삐 움직였다. 34개 학교 학부모회가 만든 부스를 찾아다니며 신문을 나눠준 것이다. 이 신문의 제호는 '학교밖 통신문 창간준비호'였다. 학부모긴급연대는 교육재정 축소에 반대하는 학부모들이 최근 자발적으로 모인 단체다.이날 신문 배달에 직접 나선 학부모긴급연대의 김은제 운영진(중학생 학부모)은 "우리 아이들을 위해 써야 할 교육교부금의 지원 비율이 줄어드는 데도 학교도 교육청도 학부모들에게 그 어떤 가정통신문도 보내주지 않았다"라면서 "그래서 9명의 운영진이 직접 글을 쓰고 편집을 해서 통신문을 직접 만들었다. 돈이 많지 않아 이번엔 200부밖에 찍지 못했지만, 온라인 신문으로 받기를 원하는 전국 학부모들에게 보낼 것"이라고 설명했다. 이들은 신문을 만들기 위해 직접 노력 봉사에 나섰고, 인쇄비를 위해 자기 주머니를 털었다.A4 용지 앞뒤 한 장으로 된 이 신문은 '학교 밖 통신문을 시작하며'란 글에서 "최근 정부가 교육재정 제도를 바꾸겠다고 발표했다"라면서 "우리 아이들이 다니는 학교의 예산과도 연결된 문제지만, 많은 학부모에게는 낯선 이야기다. 그래서 '학교밖 통신문'을 시작했다"라고 밝혔다. 이 신문에는 '교육교부금(지방교육재정교부금) 개편과 미래대응기금 알아보기', '프랑스 학생들이 거리로 나온 이유', '학교에서 있었던 일' 등의 내용이 들어 있다.'학교에서 있었던 일'에는 한 중학교 학부모가 "40년 된 학교에 1500명의 학생이 과밀 상태로 다닌다"란 내용을 썼고, 한 초등학생은 "6년 동안 운동회는 두 번, 수학여행은 한 번도 없었다"란 내용도 썼다. 한 학부모는 "지난 학기에 '다음 주부터 담임 선생님이 바뀐다'는 통보를 받았는데, 그 사유가 '개인 사정'이었다"라면서 "아이들은 작별 인사를 나눌 시간도 없이 새로운 담임을 맞았다"라는 글도 썼다.이 신문을 편집한 학부모긴급연대의 김선남 운영진은 <오마이뉴스>에 "교육재정 축소에 대해 교육 당국 누구도 학부모들에게 제대로 알려주지 않는 답답한 형편에서 우리 스스로 나설 수밖에 없었다"라면서 "앞으로 2주에 한 번씩 나올 이 신문을 통해 전국의 학부모들이 서로 소통하고 공감할 수 있기를 바란다"라고 바람을 나타냈다.학부모용으로 만든 이 신문을 이미 최교진 교육부 장관과 정근식 서울시교육감이 전달받은 것으로 알려졌다.