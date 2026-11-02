"섬에도 깨끗한 물을"… 인천시, 섬 식수 개선 토론회 열어

큰사진보기 ▲인천시 상수도사업본부는 11월 2일 시청 본관 지하 1층 소통회의실에서 '섬 지역 식수 공급 개선 토론회'를 열었다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천의 섬 주민들이 마실 물을 더 안정적으로 받을 수 있도록 인천시가 주민, 전문가와 머리를 맞댔다.인천시(시장 박찬대) 상수도사업본부는 2일 시청 본관 지하 1층 소통회의실에서 '섬 지역 식수 공급 개선 토론회'를 열었다. 물을 끌어오는 곳(취수원)을 여러 곳으로 늘리는 방법과 수도시설을 더 잘 운영하고 관리하는 방법이 주로 다뤄졌다.이 자리에는 인천시의회 방지현·신영희 시의원, 강화·옹진군 이장 등 주민과 물 관리 담당자, 인천시와 강화·옹진군 공무원 등 50여 명이 참석했다.토론회는 상수도사업본부가 섬 지역 '마을수도' 사업 진행 상황을 설명하는 것으로 시작했다. 마을수도는 상수도관이 닿지 않는 섬이나 산간 마을에서 지하수 등을 끌어 쓰는 작은 수도시설이다. 이어 전문가들이 '인천 섬 지역 급수시설 현황과 효율적 운영관리를 위한 제언', '섬 지역 물 공급을 위한 취수원 다변화 방안'을 주제로 발표했다.토론은 김주환 인하대 교수가 진행을 맡았다. 김성우 인천연구원 환경안전연구부장, 이경혁 명지대 교수, 김충환 세종워터컨설팅㈜ 대표, 박경순 ㈜장원 전무, 김동환 ㈜환경국제전략연구소 대표, 오현제 한국건설기술연구원 연구원이 토론자로 나섰다.참석자들은 크게 다섯 가지를 놓고 의견을 나눴다. △바닷물에서 소금기를 걸러 먹는 물로 만드는 '해수담수화 시설'과 땅속에 물을 모아두는 '지하수저류댐' 등 물을 확보하는 길 넓히기 △멀리서도 수도시설 상태를 지켜보는 원격 감시 △섬을 권역별로 묶어 한꺼번에 운영·관리하는 체계 △시설을 유지·관리할 돈 마련 △시설 고장이나 수질 문제가 생겼을 때 대처하는 방법 등이다.그동안의 언론 보도를 종합해보면, 섬 지역은 그동안 지하수에 기대 식수를 해결해 왔다. 하지만 지하수가 마르거나 바닷물이 스며들어 짠물이 나오는 일이 잦아 주민 불편이 컸다.인천시는 이런 문제를 풀기 위해 섬별로 해법을 찾고 있다. 옹진군 북도면(신도·시도·모도·장봉도)은 2023년 12월 신도2리를 시작으로 육지와 같은 수돗물(지방상수도)이 들어가기 시작했다. 북도면 전체 1194세대, 2141명에게 수돗물을 공급하는 것이 목표다.다리가 놓이지 않은 먼 섬에는 다른 방법이 쓰인다. 백령도에는 376억 원을 들여 하루 2200t의 물을 만드는 해수담수화 시설을 추진 중이다. 덕적도에는 21억 원을 들인 지하수저류댐이, 덕적면 울도에는 67억 원 규모의 해수담수화 시설이 올해 완공 예정이었다인천시는 이날 나온 의견을 검토하고 모아 개선 계획을 세우는 등 앞으로의 행정에 반영할 계획이다.온윤희 인천시 상수도사업본부장은 "섬 주민들이 깨끗한 물을 안정적으로 받을 수 있도록 현장의 목소리와 전문가 제언을 충분히 반영하겠다"며 "섬 지역의 특성과 급수 여건을 고려해 실효성 있는 개선방안을 마련하겠다"고 말했다.