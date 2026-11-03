충남 역사교사들, 보령에서 역사의 길을 묻다

큰사진보기 ▲충청수영성에서 역사의 길을 묻다 ⓒ 이명희 관련사진보기

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"보령석탄박물관에서 살펴본 탄광 노동자들의 삶과 산업화의 역사를 학생들과 함께 탐구하고 싶습니다. 옛 탄광 사진과 역사 자료를 분석하고, '산업화는 지역 주민의 삶을 어떻게 변화시켰을까?'라는 질문으로 모둠 토론을 진행할 계획입니다. 나아가 화력발전과 환경 문제를 연결해 학생들이 지속가능한 지역사회의 미래를 직접 제안하도록 하고 싶습니다. 역사수업은 과거를 기억하는 데서 끝나는 것이 아니라, 현재를 이해하고 미래를 고민하는 배움이어야 한다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲충청남도 유형문화유산 무량사 김시습 부도 앞에서 역사를 묻다 ⓒ 이명희 관련사진보기

역사는 지나간 사실을 외우는 과목일까, 오늘을 이해하고 내일을 질문하는 배움일까. 이 물음에 답하기 위해 충남의 역사교사들이 교과서를 넘어 역사의 현장으로 나섰다.2026 교육부 역사 교사학습공동체인 '충남역사교사모임'은 지난 10월 30일부터 31일까지 충남 보령 일대에서 '바다와 산이 부딪치는 곳에 인간 자리 잡다'를 주제로 역사답사를 진행했다. 이번 답사는 지역 문화유산의 역사적 가치를 재조명하고, 교사들의 자발적인 연구활동을 학생 중심의 역사수업으로 연결하기 위해 마련됐다.답사는 장항선 청소역에서 출발해 갈매못 순교성지와 충청수영성으로 이어졌다. 교사들은 병인박해와 천주교 탄압의 역사를 통해 국가권력과 종교적 자유의 의미를 살피고, 충청수영성에서는 조선시대 서해 방어체제와 지역 주민들의 삶을 함께 조명했다.둘째 날에는 무량사와 성주사지, 보령석탄박물관, 보령박물관을 찾았다. 무량사에서는 계유정난과 관련된 역사적 배경을, 성주사지에서는 신라 말 선종의 발전과 구산선문의 의미를 탐구했다. 특히 국보 '보령 성주사지 대낭혜화상탑비'를 통해 기록유산의 가치와 역사 해석의 중요성을 되새겼다.보령석탄박물관에서는 산업화 과정에서 탄광 노동자와 지역사회가 겪은 변화를 살펴보고, 보령의 에너지 산업과 환경 문제를 연계해 '산업 발전의 성과와 그 이면의 사회적·환경적 책임을 어떻게 바라볼 것인가' 라는 질문을 던졌다.이번 답사의 핵심은 역사 현장에서 얻은 배움을 실제 수업으로 연결하는 데 있다. 교사들은 박물관 활용 교육과 질문 중심 역사수업을 논의하며 지역사 자료를 활용한 사료 탐구, 역사적 쟁점 토론, 학생 참여형 프로젝트 수업의 가능성을 모색했다.답사에 참여한 한 역사교사는 다음과 같은 수업 적용 방안을 제시했다.충남역사교사모임의 활동은 교사 개인의 연구를 넘어 학교와 지역사회, 나아가 전국의 시민을 연결한다는 점에서도 의미가 있다. 지역의 문화유산은 특정 지역만의 자산이 아니라 국민 모두가 함께 기억하고 계승해야 할 공동의 역사이기 때문이다.교사들이 현장에서 발굴한 역사교육 자료와 수업 사례를 전국의 교사 및 시민들과 공유한다면, 지역사는 교과서의 한계를 넘어 살아 있는 역사교육의 자원이 될 수 있다.역사교육은 과거의 사실을 전달하는 데 그치지 않는다. 과거를 통해 오늘의 사회를 성찰하고, 미래를 살아갈 시민의 역사적 안목을 길러주는 과정이다.역사는 기억하는 사람을 통해 살아남고, 가르치는 사람을 통해 미래로 이어진다. 충남 역사교사들의 자발적인 연구와 실천이 교실을 넘어 우리 사회에 역사적 성찰과 배움의 가치를 확산하는 계기가 되기를 기대한다.