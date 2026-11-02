광주 우산리서 조선 전기 최대 규모 백자 가마터 발견

큰사진보기 ▲경기 광주시는 국가 사적으로 지정된 광주 조선백자 요지 가운데 퇴촌면 우산리 71-2번지 일원에서 조선 전기 가마터 3기를 확인했다고 2일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시 퇴촌면 우산리에서 길이 22m가 넘는 조선 전기 백자 가마터가 발견됐다. 지금까지 광주 조선백자 요지 발굴 조사에서 확인된 가마터 가운데 최대 규모로, 조선 초기 백자 생산 체계를 밝힐 중요한 유적으로 평가된다.경기 광주시는 국가 사적으로 지정된 광주 조선백자 요지 가운데 퇴촌면 우산리 71-2번지 일원에서 조선 전기 가마터 3기를 확인했다고 2일 밝혔다.한국도자재단 경기도자박물관이 진행 중인 이번 조사에서 확인된 가마터 3기 가운데 2기는 길이가 22m 이상에 달한다.특히 가마 바닥 구조와 벽체 시설 등이 비교적 온전하게 남아 있어 당시 백자 가마의 축조 방식과 생산시설 규모를 파악할 수 있는 중요한 자료로 평가된다.우산리 도요지는 앞선 조사에서 왕실 태실에 매장되는 태항아리 뚜껑과 '世'(세), '中'(중) 등의 글자가 새겨진 백자가 출토된 곳이다.이 때문에 왕실에 납품할 백자를 생산했을 가능성이 제기돼 왔으며, 이번 대규모 가마터 발견으로 조선 전기 광주 지역의 백자 생산 체계와 왕실 공급망의 연관성을 규명할 단서가 추가됐다.광주시와 한국도자재단은 오는 4일 오전 10시와 오후 2시 30분 두 차례에 걸쳐 시민들에게 발굴 현장과 주요 조사 성과를 공개할 예정이다.현장설명 관련 문의는 한국도자재단으로 하면 된다.한편 광주시는 2017년부터 한국도자재단과 협력해 사적 가마터 50여 곳에 대한 발굴 조사를 추진해 왔다. 올해는 경기문화재단과 신규 협약을 체결해 광주 조선백자 요지의 역사적 가치를 규명하기 위한 조사를 이어갈 계획이다.