안민석표 경기교육 대전환… 50개 사업 덜어내고 핵심 정책에 8조 8,946억 원

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 2일 31개 시·군 ‘찾아가는 교육감실’ 타운홀미팅을 통해 마련한 ‘10대 교육 해법’과 향후 정책 추진 방향을 발표했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안민석 경기도 교육감이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 10월 22일 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 ‘교권보호단 출범 60일 기자회견’에서 발언하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도교육청__2027년도 경기교육 대전환을 위한 본예산안 24조 7772억 원 편성。 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 2027년도 예산안에서 관행적인 사업 50개를 정리해 1,540억 원을 확보하고, 이를 경기교육 대전환의 핵심 정책에 집중 투입하기로 했다. 인공지능(AI) 교육 전환부터 교권 보호, 학교 자율성 확대, 지역사회와의 협력까지 5대 정책에 8조 8,946억 원을 배정했다. 재정 여력이 제한된 상황에서 기존 사업의 지출 구조를 바꿔 교육의 우선순위를 재정립하고, 예산 편성의 무게중심을 학생의 배움과 학교 현장으로 옮기겠다는 구상이다.경기도교육청은 2일 2027년도 경기도교육비특별회계 본예산안 24조 7,772억 원을 편성해 경기도의회에 제출했다. 올해 본예산 22조 9,259억 원보다 1조 8,513억 (8.1%) 늘어난 규모다.그러나 증가액만으로 재정 여건이 개선됐다고 보기는 어렵다. 올해 본예산은 세입 여건 악화로 일부 필수사업비를 반영하지 못한 긴축예산이었다. 필수사업비를 보완한 올해 제1회 추가경정예산 24조 8,927억 원과 비교하면 내년도 본예산은 오히려 1,155억 (0.5%) 줄었다.내년도 예산 편성의 핵심은 한정된 재원을 어디에 우선 배분할 것인지에 있다. 보통교부금이 올해 본예산보다 1조 5,133억 원 늘었지만, 고교 무상교육 경비의 국가 부담 축소와 기금 활용 여력 감소 등으로 실제 가용재원은 제한적이다. 인건비도 3.9% 인상되는 등 법정·의무지출 부담이 커졌다.이에 도교육청은 필수 교육사업을 보호하면서 재정 운용의 효율성을 높이는 방향으로 지출 구조조정에 나섰다. 운영비성 경비를 일괄 20% 삭감하고 시설임차료를 전액 감액해 345억 원을 줄였다. 단기·일회성 사업과 집행률이 낮거나 성과가 미흡한 사업, 유사·중복 사업 등을 검토해 50개 사업에서 1,540억 원을 조정했다. 시설사업비는 올해 본예산 수준을 유지했다.이렇게 확보한 재원은 ▲AX 교육대전환 ▲교권 보호와 교원 역량 강화 ▲안전하고 안심하는 학교 ▲교육자치 ▲벽깨기 협력 등 5대 정책에 집중한다. 정책별 예산은 AX 교육대전환 7,696억 원, 교권 보호와 가르침을 살리는 교육 4,940억 원, 안전한 학교 2조 9,522억 원, 교육자치 2조 9,806억 원, 벽깨기로 성장 기회를 넓히는 교육 1조 6,982억 원이다.AX 교육대전환 분야에는 독서·예술·스포츠 중심의 'RAS 경기문예체교육'에 1,143억 원, AI 기반 교수학습 지원에 37억 원을 편성했다. 교권 보호에는 59억 원, 교원 연수와 전문성 신장에는 247억 원을 배정했다. 학생 마음성장 지원에 93억 원, 피해 교원 치유·마음건강 지원에 47억 원을 투입하는 등 학생과 교직원의 심리·정서적 안전망도 강화한다.학교와 교육지원청의 자율성을 높이려는 변화도 눈에 띈다. 교육자치 분야에는 학교기본운영비 1조 5,628억 원과 교육지원청 교육자치사업 1,595억 원을 편성했다. 학교·유치원 신설에는 8,147억 원을 배정해 교육 여건 개선과 과밀 해소를 추진한다.예산 운용 방식도 바꾼다. 본청이 사업을 정해 학교에 집행을 요구하는 방식에서 벗어나 교육지원청의 교육자치사업 예산과 교육장 권한을 확대하고, 공모 중심 목적사업비를 50% 이상 줄여 총액교부사업과 표준교육비 등으로 전환하기로 했다. 학교가 지역과 학생의 수요에 맞춰 예산을 운용할 수 있도록 하겠다는 취지다.'벽깨기' 정책에는 1조 6,982억 원을 편성했다. 누리과정·무상교육·보육에 1조 1,416억 원, 방과후·돌봄에 1,895억 원, 지방자치단체 교육협력에 964억 원을 배정했다. 학교와 지역사회, 교육과 산업 사이의 장벽을 낮춰 학생들의 성장 기회를 넓히겠다는 안 교육감의 정책 방향을 예산에 반영했다.다만 이 분야의 전체 예산에는 의무적으로 지출해야 하는 사업도 포함돼 있다. 따라서 예산 규모만으로 새로운 지역 협력사업이 얼마나 확대되는지 판단하기는 어렵다. 교육청과 지방자치단체의 협력이 실제 교육 격차 해소와 학생 지원 확대로 이어지는지가 중요하다.재정 효율화를 추진하면서도 학교 현장의 필수적인 지원은 최대한 유지하기로 했다. 고유가·고물가 대응분을 반영한 학교기본운영비와 숙박형 체험학습비, 방과후과정 유아 건강 간식 등을 예산에 담았다.내년도 본예산안에서 교직원 인건비와 법정부담금, 민간투자사업 상환·관리, 기관 운영 등에 들어가는 공통경비는 15조 8,826억 원이다. 전체 예산의 상당 부분이 인건비와 법정 의무지출 등으로 묶여 있는 만큼, 정책적으로 조정할 수 있는 재원은 전체 예산 규모보다 제한적이다.결국 이번 예산안의 성패는 지출 구조조정으로 확보한 재원이 실제 교육 현장의 변화로 이어지느냐에 달렸다. AX 교육대전환이 학생 맞춤형 수업과 기초학력 향상으로 이어지고, 교권 보호 예산이 교원의 교육활동을 실질적으로 뒷받침하며, 학교 자율성 확대가 지역별 교육 수요에 맞는 정책으로 구현돼야 한다. 사업의 이름과 예산을 넘어 집행 성과를 확인해야 하는 이유다.윤소영 도교육청 기획조정실장은 "관행적·비효율적 지출을 과감히 혁신하는 고강도 지출 구조조정을 통해 절감된 재원을 AI 교육 대전환과 교권보호, RAS 경기 문예체 교육 등 학생들의 미래 역량을 키우는 데 집중 투자했다"고 밝혔다.이번 본예산안은 제395회 경기도의회 정례회 심의·의결을 거쳐 최종 확정된다. 안민석 교육감이 내세운 경기교육 대전환이 예산 배분을 넘어 학교 현장의 실질적인 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.