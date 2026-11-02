하남시, 한강 폐천부지 토양정화 소송 1심 승소

큰사진보기 ▲하남시는 미사동 643번지 일원 한강 폐천부지와 관련해 한강유역환경청이 제기한 정화조치명령처분 무효확인 소송에서 승소했다고 2일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 하남시가 한강 폐천부지의 토양오염 정화책임을 놓고 국가기관과 벌인 행정소송에서 1심 승소했다. 2018년부터 이어진 정화책임 공방이 새로운 국면을 맞게 됐다.하남시는 미사동 643번지 일원 한강 폐천부지와 관련해 한강유역환경청이 제기한 정화조치명령처분 무효확인 소송에서 승소했다고 2일 밝혔다.수원지방법원은 지난달 28일 한강유역환경청의 소를 각하하고 소송비용도 원고가 부담하도록 판결했다.문제가 된 부지는 국가 소유 토지로, 1998년부터 모래와 자갈 등을 보관·처리하는 골재 야적장으로 사용됐다. 이후 운영업체가 폐업하면서 장기간 방치돼 환경오염 우려가 제기됐다.하남시가 2018년 실시한 토양 정밀조사에서는 법정 기준을 초과하는 불소가 검출돼 정화 필요성이 확인됐다.시는 같은 해 12월 당시 국유지를 관리하던 서울지방국토관리청에 토양정화 조치명령을 내렸다. 토양환경보전법에 따라 오염토지 소유자인 국가에도 정화책임이 있다는 판단에서다.그러나 국가 측은 골재 야적장의 인허가와 관리·감독에 관여한 하남시에도 책임이 있다는 입장을 보이며 정화명령에 이의를 제기했다.이후 2022년 국가하천 관리업무가 환경부로 이관되면서 해당 부지를 관리하게 된 한강유역환경청은 같은 해 5월 정화조치명령의 무효확인을 구하는 행정소송을 제기했다.이번 판결에서 법원은 원고의 소를 각하했다. 각하는 소송요건을 충족하지 못한 경우 본안 판단 없이 소송을 종료하는 결정으로, 이번 판결만으로 국가의 정화책임이 최종 확정됐다고 보기는 어렵다.하남시는 이번 판결이 국유지 토양정화 문제를 해결하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.시 관계자는 "이번 판결을 계기로 8년간 이어져 온 한강 폐천부지 토양오염 정화책임 문제가 해결의 실마리를 찾기를 기대한다"며 "빠른 시일 내 오염토양이 안전하게 정화되고 해당 부지가 시민들이 안심하고 활용할 수 있는 공간으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.