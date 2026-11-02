작년보다 3.8배 증가... 성남시, 독감 급증에 예방접종 당부

큰사진보기 ▲경기 성남시가 독감 의심환자가 지난해 같은 기간보다 3.8배 증가하는 등 감염병 확산 우려가 커지자 시민들에게 독감과 코로나19 예방접종을 서둘러 달라고 당부했다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 독감 의심환자가 지난해 같은 기간보다 3.8배 증가하는 등 감염병 확산 우려가 커지자 시민들에게 독감과 코로나19 예방접종을 서둘러 달라고 당부했다.2일 성남시에 따르면 질병관리청이 집계한 올해 36주차(8월 30일~9월 5일) 전국 의원급 의료기관의 독감 의심환자는 외래환자 1000명당 25.3명으로 나타났다.이는 독감 유행 기준인 12.9명의 약 2배이자 지난해 같은 기간 6.6명보다 3.8배 높은 수치다. 질병관리청은 지난 9월 11일 독감 유행주의보를 발령했다.성남시는 지난 9월 21일부터 전체 시민 89만 9,160명을 대상으로 독감 무료 예방접종을 시행하고 있다. 접종은 내년 4월 30일까지 지역 내 지정의료기관 542곳에서 받을 수 있다.코로나19 무료 예방접종은 65세 이상 어르신과 생후 6개월 이상 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자 등 고위험군 17만9,007명을 대상으로 진행한다. 접종 기간은 내년 6월 30일까지이며 지정의료기관 308곳에서 가능하다.지난 10월 31일 기준 성남시의 독감 예방접종자는 28만5,424명으로 접종률은 31.7%다. 코로나19 고위험군 접종자는 4만9,877명으로 접종률은 27.9%에 머물렀다.독감과 코로나19 백신은 동시에 접종할 수 있으며, 접종 후 면역 형성까지 통상 약 2주가 소요된다.접종을 희망하는 시민은 신분증을 지참해 지정의료기관을 방문하면 된다. 미성년자는 주민등록등본, 임신부는 산모수첩이나 임신확인서 등을 준비해야 한다.지정의료기관은 성남시 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.