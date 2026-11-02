'신천지' 뇌관에 전운 감도는 여당... 김민석의 돌파구도 합당뿐?

큰사진보기 ▲이성윤 더불어민주당 최고위원이 10월 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 맨 왼쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박범계 더불어민주당 의원이 10월 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에서 안민석 경기도 교육감에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당 내 전운이 감돌고 있다.민주당이 8.17 전당대회의 주요 쟁점이었던 '신천지 개입설'에 대한 당 자체 조사 결과를 조만간 의원들에게 보고하기로 하면서다. 조사 내용에 따라 해당 의혹을 제기했던 김민석 대표를 향한 당 일각의 공격은 더욱 거세질 수도 있다는 평가다. 특히 당권 경쟁자였던 정청래 의원은 향후 김 대표와 다른 독자 행보까지 예고해 계파 갈등이 전면화될 가능성이 높다는 전망도 나온다.민주당 일각에서는 8.17 전대 이후 반복되는 당내 분열 양상을 해소할 카드로 조국혁신당과의 합당을 제시한다. 당내 역학 구도를 중심으로 한 반복되는 내홍 국면을 민주진영 통합이란 더 넓은 의제의 국면으로 전환해야 한다는 목소리다.특히 이재명 대통령이 지난달 28일 민주당 5선 이상 중진 의원들과의 만찬에서 조국혁신당과의 합당론에 긍정적 반응을 보였다는 소식에, 이러한 목소리에 더 힘이 실리고 있는 형국이다.다만 '정무적인 판단 이전에 당원들의 의사부터 물어야 한다'는 반론도 여전히 존재한다. '지도부가 일방적으로 합당 문제를 통보하는 방식은 반복하지 말아야 한다'는 우려다.민주당은 이르면 3일 의원총회를 열고 신천지 신도 집단 입당 의혹에 대한 자체 조사 결과를 보고한다. 해당 의혹은 8.17 전당대회에 출마한 김민석 민주당 대표가 "반명·분열주의·신천지의 3자 비밀연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질"이라고 주장하며 불거졌다. 이를 두고 친청계에선 경쟁 후보로 나온 정청래 의원을 겨냥한 것 아니냐며 반발했다.김 대표는 당선 이후 박선원 최고위원을 단장으로 하는 '당원정비 태스크포스(TF)'를 꾸리고 조사에 나섰다. 조사 결과는 지난달 초 비공개 최고위원회에 간략히 보고됐다. 친청계 최고위원들은 최고위원회 석상에서 구체적인 내용을 밝히라며 연일 공개적인 압박에 나섰다. 이에 따라 민주당은 당 소속 의원들에게 결과를 공유하고 후속 대응을 논의하기로 정한 것.박성준 수석대변인은 2일 민주당 유튜브 방송 '민티07'에서 "3일이나 4일 신천지 결과 보고를 한정애 사무총장이 한다"라고 전했다. 그러면서 "내부적으로도 전선이 또 하나 형성된다고 볼 수 있다. 이번 주가 만만치 않은 주"라고 덧붙였다. 계파 갈등을 '전선'으로 표현한 셈이다.만약 조사 결과 신천지의 개입 정황이 불명확할 경우 친청계에서 곧바로 반격에 나설 가능성이 높다. 특히 '3자 비밀연합'의 근거가 없을 경우 친청계에선 해당 발언을 꺼낸 김민석 대표의 책임론을 들고나올 수도 있다. 이성윤 최고위원은 지난달 30일 최고위원회에서 "신천지 의혹이 사실이면 사실대로, 아니면 아닌 대로 그에 상응하는 확실한 책임을 물으면 될 일"이라고 말했다.친명계에선 신천지 문제를 고리로 친청계가 '김민석 체제' 흔들기에 나서려 하는 것 아니냐며 불쾌감을 나타냈다. 때마침 유시민 작가와 정청래 의원이 김민석 대표의 리더십을 겨냥한 발언을 내놨기 때문이다.유 작가가 "멀지 않은 미래에 당원들이 다시 한번 주권을 행사해야 되는 상황이 올 수도 있을 것"(10월 28일 '박시영TV')이라고 전망했고, 정 의원은 "(김 대표 취임) 100일 정도 되면 판가름이 날 것이라고 본다"라며 "그 이후 어떤 깃발을 들지 생각하고 있다"(10월 31일 '박시영TV')고 말했다.'김 대표가 취임 100일 기준 지지율 10%p 상승을 공언했는데 시간이 얼마 안 남았다, 이후 정 의원의 역할은 무엇인가'라는 진행자의 질문에 대한 답변이었다. 여러 여론조사에서 민주당 지지율은 김 대표 취임 이후 하락세를 겪고 있다.민주당 지도부의 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "사실상 지금 일련의 과정은 전당대회 불복 흐름이라고 본다"라며 "통합 차원에서 대표가 통 크게 정리하자는 의견도 있는데, 그렇게 했을 때 또 다른 공격 소지가 될지는 알 수 없을 것 같다"라고 말했다.한편, 계파 갈등이 전면적으로 치닫는 걸 막기 위해서라도 조국혁신당과의 합당을 서둘러 추진해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 민주 진영 통합이라는 새로운 의제를 던지며 내부 싸움을 수습하고 국면을 전환해야 한다는 뜻이다. 지지율 고전 중인 김 대표에게 여러 난제를 풀 시간을 벌어주고, 좀처럼 해법이 보이지 않는 '신천지 문제'의 출구가 될 수 있다는 해석도 나온다.혁신당과의 합당은 정청래 의원도 강력히 밀고 있는 사안이다. "내년 1월까지 (합당을) 마쳐야 한다"라고도 했다. 이재명 대통령도 최근 민주당 5선 이상 중진 의원들과의 만찬에서 혁신당과의 합당론에 긍정적인 반응을 보인 것으로 알려졌다.민주당 대통합추진단장을 맡은 박범계 의원은 2일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 "너무 분열이 고착화되고 그것이 상당한 위기 요소로 작용하고 있는 것이 사실"이라며 "연대, 합당 둘 중에 합당의 가능성을 조금 더 모색하고, 가능성이 있다면 양 지도부의 정치적 결단에 의해 신속하게 또는 전격적으로 추진하는 것이 바람직하지 않겠는가"라고 했다.양당 간 합당 방법이나 일정을 놓고 새로 진행된 이야기가 있느냐는 질문엔 "없다"라며 "김 대표께 이젠 우리가 좀 더 적극적으로, 전향적으로 합당에 대한 정치적 결단을 고려할 시점이 됐다라는 말씀을 드리려고 한다"라고 답했다.이에 진행자가 '김 대표는 혁신당과의 합당에 소극적이라는 인식이 세간에 있는 것 같다'라고 묻자, 박 의원은 "지난 전당대회 때 첫 번째로 김민석 후보 지지를 선언했는데, 그 직전에 1대 1로 만나서 30분 정도 얘기했다"라며 "그때 거의 대부분은 통합에 관한 얘기였다. 합당 얘기도 있었다. (합당·통합에 대한) 전향적인 생각이 있었기 때문에 제가 김 대표 지지의 마음을 결정한 것"이라고 했다. 김 대표에게 합당 의지가 어느 정도 있다는 뜻으로 풀이된다.반면, 당대표가 혁신당과의 합당을 일방적으로 선언하고 추진해선 안 된다는 여론도 당내에 존재한다.지도부 소속의 한 의원은 "정청래 대표가 혁신당과 합당을 추진할 때 정말 많은 반대 의견이 나온 이유 중 하나가, 당원 주권 시대라고 얘기하면서 왜 일방적으로 결정하느냐는 것이었다"라며 "당헌·당규에도 합당과 관련된 공식적인 절차가 명시돼 있지 않다. 섣부르게 추진해선 안 되고 일단 당원들의 의견부터 모아야 한다"라고 말했다.이런 가운데 혁신당은 민주당에서 제기되는 합당설을 두고 "김민석 대표 체제의 국면 전환을 위한 소재가 되는 것은 단호히 거부한다"라며 불쾌함을 표했다.혁신당 핵심 관계자는 "개인적으로 김 대표가 통합을 원한다는 느낌이라고 해석할 만한 일들을 실제로 하는 걸 못 봤다"라며 "진지한 태도로 계획을 제시하고 민주당의 정체성을 정돈해야 한다"라고 말했다.그러면서 "노동특례가 포함된 초광역특구법을 추진하는 등 지금처럼 중도 보수 정당의 길로 쭉 간다면 연대는 할 수 있으나 통합은 불가능하다"라고 덧붙였다.